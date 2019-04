Philips lanza la primera máquina de afeitar conectada y con inteligencia artificial

La inteligencia artificial es cada vez más un 'plus' aplicable a todo tipo de dispositivos y que ninguna marca quiere ser la última en añadir, ni siquiera aunque lo que fabrique sean máquinas de afeitar.

Así, durante la presentación hoy de sus nuevos productos en la IFA Global Conference, Philips nos ha ofrecido la noticia de que el último modelo de su gama de máquinas de afeitar Shaver 7000, el Shaver S7960, constituye "la primera solución de afeitado personalizado gracias a la inteligencia artificial".

De acuerdo a una investigación realizada por la marca, aproximadamente 6 de cada 10 hombres sufren problemas durante el afeitado a causa de la sensibilidad de su piel. Por eso Philips, recurriendo a la tecnología 'GuidedShave' (basada en el uso de un sensor y de un algoritmo de inteligencia adaptativa), pretende realizar un seguimiento a la rutina y técnica de afeitado personal de cada uno de sus usuarios, así como analizar sus rostros (recopilando información sobre oleosidad de la piel, o sobre la presencia de arrugas).

En IFA Philips lanzará “la primera afeitadora personalizada”. Tendrás tu propio plan de afeitado personalizado (una afeitadora conectada con app, sí, what a time to be alive...) #coinnovation pic.twitter.com/tdVuspTC33