Una IA derrota por primera vez, en una partida del Dota 2, a un equipo campeón de e-Sports

Es pasado fin de semana, por primera vez en la historia, un equipo campeón de e-sports ha sido derrotado por una inteligencia artificial. El pasado mes de agosto los mismos actores ya se habían enfrentado, pero la victoria cayó entonces del lado de los humanos.

El equipo OG, vigente campeón mundial del videojuego Dota 2 (adscrito al género de 'estrategia de acción en tiempo real' online) tras alzarse el año pasado con el primer puesto del torneo The International, ha sido derrotado tras perder dos partidas seguidas jugando al "mejor de tres" contra 5 bots desarrollados por OpenAI, la institución científica privada fundada por Elon Musk.

Este hito, largamente acariciado por los mejores laboratorios de IA del mundo, deja claro el nivel de desarrollo alcanzado por la inteligencia artificial gracias a técnicas y tecnologías que no existían hace tan sólo 10 años.

Técnicas como el aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, que ha permitido que estos bots (controlados individualmente por diferentes capas de un mismo sistema) pudieran llegar a la partida con nada menos que 45.000 años de práctica en el juego en cuestión.

Esto es posible, claro está, gracias a un entrenamiento realizado en un entorno simulado (en el mundo real sólo ha estado entrenando 10 meses), que permite al sistema aprender a través de un enfoque de ensayo-error. Y que dota a los bots de una extraordinaria capacidad estratégica y de planificación. Y eso pese a la gran complejidad del juego, plagado de variables (contiene más de 100 personas con habilidades únicas, por ejemplo).

Suele destacarse que las IAs de OpenAI entrenadas de esta manera muestran tendencia a preferir estrategias que favorecen las ganancias a corto plazo, y esto fue lo que ocurrió también en este caso: la IA empezó a gastar créditos del juego en resucitar de forma inmediata a los héroes que iban cayendo.

Sin embargo, la estrategia salió bien, proporcionándole una ventaja que los humanos no pudieron recortar más tarde. Eso en la primera partida, porque la segunda empezó favorablemente para la IA y fue capaz de finiquitarla en poco más de la mitad del tiempo de la primera.

Para celebrar su gran victoria tecnológica, OpenAI ofrecerá, a partir del jueves 18 y hasta el sábado 20, una plataforma pública llamada OpenAI Five Arena para ofrecer la opción de que cualquier jugador de Dota 2 compita contra sus bots.

Special announcement: we’re inviting the entire Internet to play OpenAI Five (whether as a competitor or teammate) at once.



Sign up today! Very excited to see what we learn from observing OpenAI Five in the wild. pic.twitter.com/TaMhxdgVIt