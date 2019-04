Facebook recurrirá a la inteligencia artificial para evitar que le deseemos 'feliz cumpleaños' a usuarios fallecidos

Facebook trabaja para evitar una desagradable situación que, por desgracia, es relativamente habitual en su red social: que recibamos sugerencias relativas a usuarios fallecidos como si éstos estuvieran aún vivos. La compañía ha reconocido en su blog corporativo que confía en acabar así con las "dolorosas experiencias" denunciadas por muchos usuarios.

Desde hace unos años Facebook ya permite 'inmortalizar' cuentas: que los amigos y familiares notifiquen el fallecimiento del titular para que así pase a ser una especie de cuenta-tributo.

Además, en caso de que el usuario hubiera nombrado un 'heredero' de la cuenta, éste pasaría a tener cierto control sobre dicho memorial (un control que ha sido recientemente aumentado, permitiendo fijar publicaciones, cambiar foto de perfil, etc).

¿Cómo puede saber Facebook quién ha muerto?

Pero... ¿qué ocurre cuando el fallecimiento no se notifica a la red social? En palabras de Sheryl Sandberg, directora de Operaciones de Facebook:

"Si una cuenta aún no se ha inmortalizado, recurrimos a la inteligencia artificial para evitar que aparezca en lugares donde pueda resultar problemático, como las sugerencias para que invitemos a dicha persona a eventos, o que llegue a enviarse un recordatorio de cumpleaños a sus amigos. Estamos trabajando para ser mejores y más rápidos en esto. Continuaremos desarrollando estos cambios a medida que nos lleguen más comentarios. Esperamos que Facebook siga siendo un lugar donde se pueda celebrar y vivir el recuerdo y el espíritu de nuestros seres queridos".

Por desgracia, Sandberg no quiso especificar en qué modo aplicarían la inteligencia artificial para detectar los perfiles no 'inmortalizados'. Según declaró al New York Times: "Nos fijamos en toda una gama de indicios que puedan indicar que la persona ha fallecido".

Hace 9 años que Facebook empezó a abordar este problema, y ya entonces lamentaba que algunos usuarios tuvieran que verse expuestos a determinados avisos vinculados con usuarios muertos en la vida real, pero cuya muerte no le constaba a la red social.

Ante la pregunta de cómo abordar este problema, con la actual explosión de la IA como aspiración aún lejana, Josh Bernoff (autor de 'El Mundo Groundswell: Cómo aprovechar los movimientos sociales espontáneos de la Red') explicaba en el New York Times que "la automatización resulta clave para el éxito de las redes sociales...

"y el modo de lograr que esto funcione en aquellos casos en que las máquinas no pueden tomar decisiones es conectarse con los usuarios. [...] Una forma de automatizarlo es tener un lugar donde la gente pueda denunciar [que el usuario de un perfil ha fallecido]".

Todavía en 2014, un programador llamado Eric Meyer volvía viralizar este problema al que se enfrentan muchas personas en la red social, escribiendo un post en su blog llamado "Inadvertida crueldad algorítmica", en el que explicaba cómo la función de Resumen Anual de Facebook le había mostrado una imagen de su hija fallecida meses antes.

"Era bastante sencillo evitar crear mi propio 'resumen del año' y así lo hice. Al fin y al cabo, sabía qué tipo de año había tenido. Pero entonces, un día antes de Navidad, fui a Facebook y allí, en timeline, estaba lo que parecía una publicación o un anuncio, animándome a crear ese resumen y mostrando un adelanto de lo que podría gustarme. Sé, por supuesto, que esto no es una emboscada deliberada: esta inadvertida crueldad algorítmica es el resultado de un código que funciona bien en la inmensa mayoría de los casos [...]".

Vía | Facebook

Imagen | Juan Pablo Arenas