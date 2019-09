Richard Stallman abandona la presidencia de la Fundación por el Software Libre que él mismo fundó y el MIT perseguido por la polémica

Richard Stallman siempre ha sido un personaje polémico. Y ahora, envuelto en filtraciones e investigaciones, el creador de la Fundación por el Software Libre y padre del GNU ha decidido abandonar la presidencia de la organización que él mismo fundó, así como su puesto en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación del MIT.

La decisión llega días después de que se filtraran una cadena de correos enviados al departamento donde Stallman aparecía describiendo como "totalmente dispuestas" a las víctimas de Jeffrey Epstein, un inversor del MIT Media Lab condenado por tráfico sexual de menores y recientemente encontrado muerto en su propia celda.

Stallman no ha sido el único en renunciar, pues Joi Ito, director del MIT Media Lab, también dejó su puesto por su vinculación con el inversor. Una relación que habría permitido al MIT conseguir hasta 7.5 millones de dólares en fundaciones, según explica el New Yorker.

La Fundación por el Software Libre ha comunicado oficialmente que Richard Stallman ha renunciado a la presidencia y a su puesto en la junta directiva, efectivo de manera inmediata a partir del día 16 de septiembre.

Richard M. Stallman has resigned as FSF president and from the board of directors: https://t.co/4Z8kyrgBuv