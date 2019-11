Qué ha sido de Vincent Connare, el creador de la siempre polémica tipografía Comic Sans

Corría el año 1994. Vincent Connare, que había estudiado Bellas Artes en Nueva York, traía al mundo Comic Sans, una tipografía con más de 25 años de historia y que a día de hoy llega preinstalada en la inmensa mayoría de ordenadores de todo el mundo.

Odiada y amada a partes iguales, Comic Sans no solo es una tipografía, sino que se ha convertido en todo un meme. No es la tipografía más bonita, ni la más elegante, ni la más respetada, pero todo el mundo la conoce o la ha usado en algún momento de su vida. Incluso diversas organizaciones relacionadas con la dislexia la recomiendan por facilitar la lectura. ¿Pero qué ha sido de Connare? ¿Qué está haciendo actualmente? En pocas palabras, diseñar.

De diseñar Comic Sans para Microsoft a dar charlas sobre diseño

La biografía que Connare tiene en su página web es más bien escueta. El diseñador nació en 1960 en Boston, Massachusetts, estudió Secundaria en Milford y, aunque quería ser jugador de baseball, tuvo que abandonar su sueño después de una lesión. Así, pasó al Instituto de Tecnología de Nueva York, donde estudió Bellas Artes y Fotografía. En 1987 empezó a trabajar para Compugraphic, una empresa que necesitaba digitalizar sus tipos, y allí estuvo hasta 1993, cuando consiguió un trabajo en Microsoft.

¿Qué hacía Connare en Microsoft? Fue, entre otras cosas, el responsable de crear los mapas de bits y fuentes TrueType para la tipografía Tahoma, pero su verdadero éxito tendría que esperar hasta el lanzamiento de Windows 1995. Este contaba con un programa llamado Microsoft Bob, una idea de Microsoft pensada para ofrecer una interfaz más amigable en su sistema operativo. El protagonista era Rover, un perro que guiaba al usuario y le enseñaba a usar la interfaz. Actualmente es la foto de perfil de Connare en Twitter.

El problema de Microsoft Bob era la tipografía, que no era otra que Times New Roman, diseñada por Stanley Morison para el periódico The Times en 1931. Según expone Connare en una entrevista con Esquire, "inmediatamente me llamó la atención: "bueno, dime, ¿qué perro habla así?" Sugerí dibujar una fuente más divertida, algo al estilo de los cómics".

Y así, fruto de la inspiración de las tipografías de cómics como Batman o Watchmen, nació Comic Sans. Pero no se instaló en Microsoft Bob, sino que acabó preinstalada en los Mac de 1996. Por cierto, si pensabas que Comic Sans era gratis, nada más lejos de la realidad, puesto que es un producto registrado y solo "Comic Sans Regular" vale 49 euros.

Aunque Connare es conocido por crear Comic Sans, no es la única tipografía que ha diseñado. En 1996 creó Trebuchet MS para Microsoft, una tipografía sin serifa que vimos sustituir a MS Sans Serif y Tahoma en los títulos de las ventanas de Windows XP. Como Comic Sans, Trebuchet es una fuente de pago que vale otros 49 euros. También desarrolló parte de Wingdings, una dingbat que renderiza símbolos como flechas, cruces, etc.

"No es una de las mejores obras de arte, pero conceptualmente es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, de hecho probablemente es lo mejor que he hecho en mi vida" - Vincent Connare sobre la creación de Comic Sans

Otro trabajo bastante conocido de Vincent Connare es el logo de Ministry of Sound, uno de los clubes nocturnos más conocidos en el mundo de la música electrónica sito en Londres (aunque el logo se rediseñó una década después). Fue un hito, sin duda, aunque no a la altura de que el CERN gaste una broma en el April Fool's Day avisando de que todas sus comunicaciones oficiales se harán en Comic Sans o de que el Vaticano se despidiese del Papa Benedicto XVI con un álbum de fotos escrito con su tipografía.

Qué hace ahora

Connare permaneció en Microsoft hasta 1999, cuando lo dejó para hacer el Máster en Diseño de Tipografías en la Universidad de Reading (Inglaterra). Allí hizo algunos trabajos para el estudio de diseño Dalton Maag que, evidentemente, está especializado en diseñar tipografías para clientes internacionales. Volvió a Estados Unidos, pero no por mucho tiempo, porque en 2001 Dalton Maag le hizo una oferta para pasar a formar parte del equipo. Allí ha trabajado para grandes cuentas como BMW, Winterhur, UBS o Burberry, siendo una de sus últimas creaciones la fuente Magpie.

Actualmente, Vincent Connare vive en Francia, sigue trabajando en Dalton Maag y es un speaker. Se dedica a dar conferencias por todo el mundo "sobre la importancia del diseño para transmitir un mensaje y cómo Comic Sans ha cambiado el mundo". Sigue diseñado tipografías, se considera "un consumado fotógrafo y técnico de fotografía" y, de vez en cuando, sube fotos a Twitter jugando al baseball.

Una de las apariciones públicas más recientes fue en WIRED15, un evento realizado por la revista WIRED. En él aprovechó para dar una charla sobre diseño y tipografía que comenzó de la forma más rotunda: "hace 20 años hice la mejor tipografía del mundo", algo que generó alguna que otra risa entre el público. Crear esta tipografía ha llamado la atención de los medios, por ejemplo del Wall Street Journal o The New York Times, que se han hecho eco de su historia.

En los últimos años ha estado más desaparecido de la esfera pública, pero de vez en cuando participa como invitado especial en algunos programas. El más reciente fue en la cadena de radio irlandesa RTÉ, donde lo entrevistan el 15 de noviembre a raíz de que una carta que los abogados de Donald Trump escribieron en Comic Sans.