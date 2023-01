Qué fue de Silk Road y su creador, Ross W. Ulbricht: el caso que marcó el tráfico de drogas en Internet

Si hay una detención en la crónica negra tecnológica que cumpla aquello de 'la realidad siempre supera a la ficción’ esa es probablemente la de Ross William Ulbricht, aka Dread Pirate Roberts, el cerebro de Silk Road. Y lo es por una razón muy sencilla: salvo por su trasfondo —de una gravedad tremenda, que deja poco margen para bromas— el operativo pareció más sacado de una sitcom dominical que de una compleja maniobra orquestada por el FBI. Desde luego nada que hiciera sospechar que a quien se estaba esposando era el “rey de la droga en Internet”.

Ni al más imaginativo de los guionista de Hollywood se le hubiese ocurrido nada similar. Para empezar Ulbricht parecía cualquier cosa menos un delincuente de primer nivel buscado por los federales. Veintimuchos, larguirucho, pelo lacio y alborotado, un antiguo boy scout aficionado a tocar el yembé, licenciado en Física y profundamente interesado en la teoría económica libertaria que se pasaba día y noche pegado a su ordenador. Culto e inteligente, cierto, pero no lo suficientemente precavido como para evitar algún que otro patinazo que acabó poniendo en su pista a la policía.

El escenario y el operativo tampoco eran muy dignos de ‘SWAT’. Lo detuvieron en octubre de 2013, en una biblioteca pública de San Francisco, mientras Ulbricht tecleaba encorvado sobre su ordenador portátil. Lo único que inquietaba a los agentes cuando le echaron el guante era que al verlos Ulbricht pudiese encriptar o destruir información valiosa para el caso, preocupación que solucionaron con otra tetra que desentonaría en cualquiera de las escenas de ‘Los hombres de Harrelson’: montaron un teatrillo chusco a sus espaldas para que se despistara lo justo para arrebatarle el aparato.

Y sin embargo, apariencias aparte, aquello fue efectivamente una operación policial con una relevancia extraordinaria. Tanto para los anales de la tecnología como los de la crónica policial.

Aquel día otoñal de hace ya nueve años el FBI detuvo ni más ni menos que al creador del apodado como “eBay de las drogas duras”, un servicio de venta online con un amplio catálogo de mercancías ilegales que incluía —además de narcóticos— venenos, armas, servicios de piratería, falsificaciones o incluso foros mucho más turbios en los que supuestamente podía hablarse incluso de asesinatos a sueldo. Todo bajo el amparo del anonimato y con un sistema de pagos basado en bitcoins.

El caso fue tan sonado, tan importante y con tales ramificaciones, que recién estrenado 2023 su resaca aún no se ha desvanecido. Para entenderla no viene mal repasar quién era Ulbricht y sobre todo qué era Silk Road, la creación por la que sigue aún a día de hoy entre rejas.

A principios de 2011 y tras alguna experiencia no muy boyante como emprendedor que incluía la venta online de libros, Ulbricht decidió lanzarse al que se convertiría en su gran proyecto: “Una web donde la gente pueda comprar cualquier cosa de manera anónima sin posibilidad de ser rastreado”, escribiría en su diario. El resultado fue Silk Road, que arrancó a mediados de enero de 2011 con la venta de unas setas alucinógenas cultivadas por el propio Ulbricht. Para proteger su identidad el joven adoptó también un seudónimo de resonancias literarias: Dread Pirate Roberts.

En Silk Road los usuarios podían comprar y vender de forma anónima valiéndose de la red Tor y pagos en Bitcoin. Al menos en sus inicios prohibía cualquier mercancía con la intención de “dañar o defraudar”, lo que dejaba fuera, entre otras cosas, la pornografía infantil o las armas. Con el tiempo y lo buscase o no Ulbricht, Sil Road acabó convertida sin embargo en un vasto mercado negro online. Un repaso a la retahíla de apodos que se ganó durante aquellos años dan una idea de su naturaleza turbia: “El primer mercado de la deep web”, “el gran súper de la droga en Internet” o “el eBay de la droga”. El propio Dread Pirate Roberts acabó con la etiqueta de “el capo digital de la Red”.

This photo was taken abt 4 yrs ago. It’s me with some of my friends who are also nonviolent offenders with life sentences



So far, 3 of them got their miracle & went home. They’re doing well, they’re not a danger to anyone. I pray these other men will get their miracle too & soon pic.twitter.com/LRF5lIDF8D