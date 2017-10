El desierto de Arabia está lleno de "puertas" de piedra y nadie sabe por qué están ahí

Cambiar la perspectiva desde la que se observa un lugar es una buena forma de redescubrirlo. Google Earth lleva años ayudando a arqueólogos de todo el mundo a mirar los lugares más antiguos y remotos desde nuevos puntos de vista, y eso está sirviendo para descubrir objetos hasta ahora desconocidos.

Como por ejemplo, cientos de estructuras de piedra, bautizadas como "puertas" (gates en inglés) por su forma rectangular y alargada, que se encuentran en medio del desierto de Arabia y que pudieron ser construidas hace miles de años por pobladores nómadas.

En total se han descubierto unas 400. La más grande de las identificadas hasta ahora mide casi 500 metros de largo, aunque la mayoría miden entre 50 y 150 metros. En algunas, los postes que las forman alcanzan los 9 metros de ancho.

"No se ven muy bien al nivel del suelo, pero una vez que te elevas unos cuantos cientos de metros, a la altura de un satélite o incluso más arriba, se distinguen perfectamente", explica al New York Times David Kennedy, arqueólogo de la Universidad de Australia del Oeste y autor principal del estudio publicado al respecto.

Kennedy lleva desde 1997 sobrevolando la zona del desierto que corresponde a Jordania en aviones y helicópteros, fotografiando las estructuras geométricas y en forma de rueda que salpican parte de ese territorio cubierto de rocas volcánicas. No se sabe mucho de quienes lo construyeron, solo que debieron hacerlo en un periodo de tiempo entre 2.000 y 9.000 años atrás. Se cree que son los ancestros de los actuales beduinos que pueblan la región.

Las más conocidas son unas estructuras llamadas "cometas", identificadas por primera vez en los años 20. Cada una de ellas tiene la forma de una cometa infantil, completas hasta el detalle de que una cola parece salir de su base. Los arqueólogos creen que las antiguas tribus nómadas utilizaban estas estructuras para cazar: parecen un buen sitio hacia el que dirigir una manada de gacelas en estampida para arrinconarlas y atraparlas.

Pero los campos de lava se extienden más allá de Jordania, hacia Siria y Arabia Saudí, lugares en los que no es tan fácil conseguir los permisos necesarios para sobrevolar e investigar. Los misterios del desierto quedaron fuera del alcance del estudio de Kennedy hasta que llegó Google Earth.

Fue otro investigador, un neurólogo saudí aficionado a la arqueología llamado Abdullah Al-Saeed quien dio con las nuevas estructuras sin darse cuenta. Cuenta que paseando a pie se topó con ellas, pero desde el suelo era difícil apreciar su forma y magnitud.

Fue tiempo después al ver las imágenes captadas por el servicio de Google cuando cayó en la cuenta del calibre que tenían y la importancia del descubrimiento. Envió sus fotos y la información al arqueólogo, que quedó desconcertado.

Las estructuras eran completamente diferentes a las ya conocidas. Las llamaron "puertas" porque parecen la puerta de entrada a una cerca o vallado, y no tienen ni idea de para qué fueron construidas.

No parecen construcciones funerarias donde se depositasen cadáveres, no parecen lugares donde viviese la gente, y no parecen trampas para animales. No sé para qué se construyeron.