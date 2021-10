Cuando los portátiles dejaron de ser arrastrables: hace 30 años Apple dio un paso adelante con su PowerBook

"El futuro real del ordenador portátil se mantendrá en mercados de nichos especializados. Porque no importa lo baratas que sean estas máquinas, o cómo de sofisticado sea su software, no puedo imaginar al usuario de a pie llevándose uso con él cuando se vaya a pescar".

Tratar de adivinar el futuro suele salir mal. Es lo que hizo el periodista Erik Sandberg-Diment en The New York Times en 1985, aunque ciertamente por entonces los portátiles eran más arrastrables que otra cosa. El mercado empezó a cambiar poco después, y hace 30 años Apple presentaba sus primeros PowerBook y demostraba (como otros fabricantes) que los portátiles podían tener sentido para mucha más gente.

El 21 de octubre de 1991 Apple lanzaba al mercado sus PowerBook 100, 140 y 170, y con ellos daba un salto singular en un mercado que por entonces estaba absolutamente centrado en PCs de sobremesa. Los portátiles existían, pero sus diseños y prestaciones distaban mucho de los actuales, y normalmente se trataba de equipos toscos, caros y con muy bajas prestaciones en comparación con los ordenadores de sobremesa.

