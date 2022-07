Soy fotógrafo y estas son las aplicaciones que siempre instalo en mi móvil

El móvil es ya una herramienta indispensable para el fotógrafo. Es la famosa navaja suiza con cientos de posibilidades que además es una de las mejores cámaras que podemos tener en la actualidad. Siempre que salgo a trabajar llevo el móvil encima con unas cuantas aplicaciones que facilitan y mucho la vida al fotógrafo.

Hay que tener cuidado con cargar el teléfono con decenas de apps que luego no vamos a utilizar. Es verdad que tenemos que probarlas, pero es mejor tener pocas y útiles que tener una carpeta llena de cosas que nunca vas a usar. Algunas de las aplicaciones que tengo no son exclusivas para fotógrafos, pero nos pueden hacer la vida más fácil y productiva.

Sí que he notado que es importante tener un móvil de gama media alta, por lo menos, para poder aprovechar el potencial de todas las aplicaciones que vamos a ver. Por ejemplo, en una presentación traté de conectar una Canon EOS 1Dx Mark III con mi móvil Xiaomi Mi A3 con Android One. Fue imposible, mientras que todos los demás, que llevaban móviles como el iPhone 13 que tengo ahora, lo hacían sin problemas.

Para muchos fotógrafos se ha convertido en una herramienta insustituible que permite mejorar el trabajo en todos y cada uno de los pasos que debemos dar para lograr la mejor fotografía.

Antes de la fotografía

Como fotógrafo me gusta mucho la sorpresa. No me gusta ir a los sitios conociendo exactamente cómo va a estar el sol, las nubes, a qué hora anochece... Prefiero llegar allí y sorprenderme con la luz. Eso sí, he buscado en internet y en libros todo sobre aquel lugar. Y he recorrido palmo por palmo la zona con Google Earth.

Google Earth

Google Earth Precio: Gratuito

Descargar: Android

Descargar: iOS

Antes he dicho que me gusta la sorpresa, pero nunca voy a un sitio sin buscar en internet información sobre el lugar. Después de buscar en las páginas, abro Google Earth para ver, cerca de los sitios donde vamos a hospedarnos, algún punto de interés que me llame la atención. Así he encontrado ermitas rupestres o miradores increíbles.

Photopills

Photopills Precio: 10,99€

Descargar: Android

Descargar: iOS

En los tiempos muertos, cuando ya estoy en la zona, sigo buscando en el móvil por si encuentro algo que me llame la atención in situ. Es verdad que tengo PhotoPills, una de las mejores aplicaciones que podemos instalar en nuestro móvil. Pero a no ser que un cliente me pida un trabajo concreto, nunca lo abro.

Esta app es perfecta para tantas cosas que abruma. Desde calcular la exposición con filtros de densidad neutra, guardar localizaciones, encontrar la Vía Láctea, calcular la hiperfocal... Es un todo en uno que todo fotógrafo que quiera optimizar sus salidas debería tener. Pero muchos podemos vivir sin ella.

La he abierto muchas veces por curiosidad pero ahora con mi móvil nuevo no puedo disfrutarla porque la versión Android no es compatible con iOS.

Adobe Capture

Adobe Capture Precio: Gratuito

Descargar: Android

Descargar: iOS

Una de las que me he instalado últimamente es Adobe Capture. Cuando la descubrí, a raíz de un artículo de un compañero, me quedé asombrado con todo lo que puede hacer. Lo más interesante para mí es que permite crear armonías de color que luego vuelco en mis fotografías. Algún día tendremos que contar aquí todo lo que puede hacer.

No trabajo siempre con ella, pero cuando veo un lugar que me llama la atención por el color, trato de fotografiarlo con este programa para guardar esa relación tonal y aplicarla a alguna fotografía. Como tengo la licencia Creative Cloud, puedo almacenar esta información en la Biblioteca.

Y como no, para apuntar cosas y tenerlas a mano, siempre acudo a Whatsapp, al grupo que tengo conmigo mismo, para que no se me olvide nada.

Durante la fotografía

El móvil no es mi cámara principal. Lo intento, pero no. Es estupenda y la utilizo para practicar, para tomar apuntes y aprender. Eso sí, siempre llevo la aplicación de mis Sony para enviar las fotos desde la cámara o para disparar remotamente. En este caso es Imaging Edge Mobile.

Imaging Edge Mobile

Imaging Edge Mobile Precio: Gratuito

Descargar: Android

Descargar: iOS

Es imprescindible si tienes una cámara Sony. Además es rápida para enviar foto tras foto para revelar y publicar rápidamente. Es perfecta para sacr fotos con poca luz con tu cámara y pasarlas al móvil que nunca sacaría semejante calidad en esas condiciones de luz. Es un paso más, pero me ha salvado en muchas situaciones.

@ferfoto

Después de disparar en conciertos y ruedas de prensa, envío las fotografías al móvil con esta aplicación para revelarlas posteriormente.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom Precio: Gratuito

Descargar: Android

Descargar: iOS

Y por supuesto, para hacer fotografías con el móvil, empleo la cámara de Adobe Lightroom, una de las aplicaciones fotográficas más completas del mercado. Así puedo disparar sin problemas en formato DNG para aprovechar sus cualidades cuando la luz es buena.

Si vienes del entorno Adobe, debería ser una de tus aplicaciones favoritas porque no vas a echar de menos absolutamente nada de tus programas informáticos. Además las fotografías van directamente al catálogo de la versión Classic, por lo que puedes trabajar ahí las imágenes.

Si tengo que disparar con el móvil por la noche o con poca luz, acudo a la cámara nativa, para poder aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial.

Después de la fotografía

Como he comentado más arriba, procuro huir del Diógenes digital en mi móvil. Cuando algo no me sirve lo borro. Por este motivo solo tengo dos aplicaciones para revelar mis fotografías. Todavía no me he decidido abiertamente por una o por otra.

Por defecto siempre trabajo con Adobe Lightroom. ¿Motivos? Al tener la Creative Cloud puedes enviar directamente las fotografías a Adobe Lightroom Classic para guardarlas también en el ordenador. La interfaz es la misma y puedo trabajar más rápido en un entorno conocido.

Snapseed

Snapseed Precio: Gratuito

Descargar: Android

Descargar: iOS

Mantengo Snapseed porque está mejor diseñado para el entorno móvil, mucho más ágil que Lightroom. Tiene herramientas profesionales que me permiten ajustar el revelado como quiero. El problema, como siempre, es que la pantalla es demasiado pequeña cuando estás acostumbrado a trabajar con el ordenador. Pero todo será acostumbrarse.

Si sé que no necesito trabajar esas imágenes en el ordenador, porque son muy sencillas o son apuntes, Snapseed es mi primera opción por todas las herramientas que ofrece.

Si no necesitas trabajar por zonas y con unos pequeños ajustes es más que suficiente para ti, estas dos aplicaciones no tienen nada que envidiar a programas más potentes. Como veis, el móvil es mucho más que una cámara, y esto es lo que mucha gente valora.