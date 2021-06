Las solarigrafías son un arte DIY sólo apto para fotógrafos pacientes: las mejores son las que surgen tras meses de exposición

La larga exposición en fotografía da mucho juego. De hecho, es una función que ha pasado en los últimos años de requerir trípode y mucha paciencia a ser una función habitual en los móviles. Pero aún quedan disciplinas que se basan en la larga exposición y tienen un aire de antaño, como ocurre con la solarigrafía.

En la actualidad, la solarigrafía es una disciplina que aúna el uso de cámaras estenopeicas, el papel fotográfico e incluye la difusión por redes, por lo que es un combo de aspectos más retro y algo que es casi una obligación en la actualidad. Su nacimiento [se sitúa](http://www.solarigrafia.com/solarigrafiasolarigraphy/IntroduccionSolarigrafia.html hacia los años 2000 y desde entonces hemos podido ver muchos ejemplos.

Como no podía ser de otra manera, nuestra particular biblia de fotografía (Xataka Foto) nos ayuda a conocer esta práctica, que como decimos tiene unos 20 años (son dos décadas, sí, pero la fotografía tiene más de un siglo, así que tampoco es muy antigua). Tal y como describieron en dicha publicación, las solarigrafías registran el movimiento de la Tierra respecto al Sol, algo que como resultado da una extraña composición en la que aparecen estelas paralelas y fluorescentes.

De hecho, es interesante leer la entrevista a Diego López Calvín, uno de los inventores del término "solarigrafía" para denominar las imágenes producidas en su Proyecto Solaris, junto con Slawomir Decyk y Pawel Kula (que se mostrarían en el festival de Fotografía de Skoki 2003), tal y como explican en Solarigrafía.com.

Ahí López Calvín describe que en una solarigrafía la imagen aparece por el ennegrecimiento directo debido a la sensibilidad del papel fotográfico. En este caso, aunque hablemos de papel, no se revela ni tampoco se fija, no hay momento de cuarto oscuro con luz roja y tendido de fotos.

Lo que vemos en estas fotografías es la huella que el Sol deja al pasar por el cielo, lo cual nos puede recordar a las estelas de luz que conseguimos con una fotografía clásica de larga exposición (por ejemplo, si dejamos la cámara exponer unos segundos a una carretera con tráfico de noche u oscureciendo). La diferencia es que en este caso requerirá una exposición de días o incluso hasta meses. Es decir, si eres de los que se impacienta con el modo bulb de las cámaras, esto no es para ti.

De este modo, lo que observamos en una solarigrafía, especialmente en alguna de las que sale por un tiempo de exposición largo, son los pasos del Sol ordenados temporalmente de arriba hacia abajo. Son imágenes que proporcionan información sobre la posición del Sol en el horizonte y lo plasman de una manera bastante singular.

Lo bueno es que requiere una cámara estenopeica, o lo que es lo mismo, una cámara fotográfica sin lente. Puede que hayáis hecho alguna en el colegio o en algún taller infantil, ya que consiste en una caja estanca a la luz con solo un pequeño orificio por donde entra la luz (el estenopo), y un material fotosensible (papel). Hay múltiples ejemplos de cámaras estenopeicas DIY en YouTube, desde las más sencillas con una lata hasta otras más elaboradas, como la que mostraron en Domestika.

Finished my first solargraphs! ☀️ Solargraphs are long-exposure pinhole photographs that capture the daily path of the sun, and these ones show winter solstice last December to summer solstice yesterday. Sunny days are solid lines, and cloudy periods are the gaps between them 🌥 pic.twitter.com/LXxPIyzozr