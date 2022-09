Llevo 15 años editando vídeos y estos son los consejos que siempre doy a principiantes

El mundo de la fotografía es difícil, pero si nos metemos en el mundo del vídeo es, por lo menos, 24 veces más complicado que la fotografía. Tienes que estar pendiente de tantos aspectos técnicos que te puedes perder fácilmente. Vamos a ver lo que hemos aprendido, a lo largo de los años, para que podáis empezar desde un punto más avanzado a editar nuestros vídeos.

Si vienes de la fotografía y quieres hacer vídeo, todo se multiplica. Las exigencias de la cámara, del ordenador. Todo te parecerá insuficiente. Cuando lo tienes todo perfectamente cuadrado, llegarán las satisfacciones, pero por el camino habrás gastado más dinero del que pensabas y habrás envejecido unos cuantos años.

Nosotros vamos a tratar de facilitarte las cosas para lograr que tu primer video no sea el último y que empieces una afición o carrera que te dé muchas satisfacciones. Desde el principio, la inspiración, hasta el final, la presentación de tu creación.

La formación es fundamental

No es tan fácil como dar a un botón y listo, ya tengo el vídeo hecho. Hay que tener muy claro, aparte de la técnica (que veremos en otro punto), la inspiración y saber qué es lo que tenemos que contar. Lo mejor es aprender en una escuela, pero si es solo una afición la clave está en ver películas y videos musicales del estilo que te gusten.

No es lo mismo rodar una película de acción que una de ensayo. En un primer momento, no tienen nada que ver. Todo depende de tu creatividad. Y nunca creas que lo sabes todo, hay que buscar siempre referentes, desde los videos de Rosalía hasta las películas de Andrei Tarkovsky.

Descubrirás que el ritmo es distinto, que hay planos fijos o que siempre se mueve la cámara, que la acción es lenta o que no te da tiempo a fijarte... Todas estas cosas influirán en tu estilo y es importante que las tengas en cuenta para empezar a editar tu propio vídeo. Nunca intentes empezar sin tener este punto claro.

Graba todo lo que necesites y más

Para editar bien un video, debes tener claro qué es lo que quieres hacer, es decir, hacer un guion escrito y un guion gráfico, más conocido como storyboard. Y para poder cumplir con tu idea inicial, y asumir que puedes cambiar sobre la marcha, tienes que grabar mucho material.

Una cámara sencilla para grabar

Nunca jamás te quedes sin planos. Si en el momento crees que no hace falta, mentalízate y hazlo. Luego siempre tendrás tiempo para borrar. Cuando tengas experiencia podrás ser más selectivo y sabrás el camino correcto. Pero graba como si no hubiera un mañana.

Formato para grabar

Estos son consejos para empezar, así que no nos vamos a andar con excesivas complicaciones técnicas a la hora de elegir cómo grabar desde nuestra cámara. Hoy tenemos tantas opciones que es fácil perderse. Así que no queda más remedio que leer el manual de nuestra cámara y decidir la mejor opción.

Voy a ser bastante conservador. Y os ruego que tengáis en cuenta el ordenador que tenéis. No es lo mismo trabajar con un ordenador sencillo que con uno de última generación. Nunca tendrás memoria RAM suficiente, espacio en el disco duro, ni tarjeta gráfica potente.

Siempre grabaremos con la máxima resolución que nos permita la cámara. Si podemos llegaremos al 4K, pero si el ordenador anda a pedales nos tendremos que conformar con un FullHD. Eso sí, nos perderemos muchas posibilidades, como recortar, enderezar, mover.

En el día de hoy grabaremos a 24-30 fps para tener ese aspecto cinematográfico que tanto nos gusta. Si queremos podemos subir los frames, pero mover esos archivos requiere un ordenador potente.

Y como formato de archivo elegiremos el XAVC S (si trabajamos con Sony) que no es más que un MP4 con el codec MPEG-4 AVC/H.264, que permite grabar hasta 100 Mbps, más que suficiente si no vamos a hacer un trabajo complicado.

Si tenemos otra marca solo tenemos que buscar las mismas características de archivo, es decir, un MP4 con el codec H.264 o H.265.

Orden, orden y orden

En fotografía es fundamental, y por eso recomendamos el catálogo de Adobe Lightroom. En video, si no tenemos orden, directamente no podemos hacer nada en un tiempo lógico. A la hora de descargar los archivos es importante guardarlos con todo tipo de información.

Los vídeos localizados

Como mis archivos de vídeo son compatibles con Adobe Lightroom, siempre utilizo palabras clave que describan exactamente qué contiene cada uno de ellos. Es una buena forma de tenerlos listos para poder trabajar con ellos en el programa de edición a la hora de importarlos.

El mejor programa para editar nuestros vídeos

Siempre me he movido en el entorno de Adobe, pero desde que me recomendaron trabajar con DaVinci Resolve dejé de pagar la cuota de Premiere. Es un programa gratuito que te permite hacer todo lo que necesita un videógrafo sin necesidad de cambiar de programa.

Tienes 7 módulos para ir de principio a fin en la edición de tu trabajo. De todos ellos destaco Edición, Color y Entrega. Con el primero te encuentras con una interfaz muy parecida a la de Adobe Premiere; Color es una maravilla, no tengo otra forma de describirlo, pues permite ajustar el color y la luminosidad de los clips de video de una forma directa.

No es fácil de usar de forma profesional, pero te permite resultados perfectos en muy pocos pasos; y Entrega te da todas las opciones para enviar tu creación a cualquier plataforma.

Si no quieres tantas complicaciones y solo quieres cortar y pegar, puedes elegir otros programas más sencillos, como el propio Lightroom, el mismo Photoshop o la versión reducida de Premiere, el Premiere Rush. Tampoco podemos olvidar, si vienes del entorno Mac, el iMovie, una aplicación que te permite editar de una forma sencilla todas tus grabaciones.