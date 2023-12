El iPhone saca fotos que mezclan realidades. Es un fallo de su sistema de fotografía computacional

En el ámbito de la fotografía móvil cada vez es más evidente que los sensores son importantes, pero lo es aún más el postprocesado y sobre todo el buen uso de la fotografía computacional. Esta disciplina es la que ha revolucionado este campo y ha permitido ofrecer resultados alucinantes desde las cámaras de nuestros móviles, pero también da algunos sustos.

Una novia, tres realidades. Lo acaba de comprobar Tessa Coates, una actriz y comediante británica, que en una sesión de fotos probándose un vestido de novia se dio cuenta de algo: en los espejos ella aparecía en otra pose distinta a la que realmente tenía en el momento de hacerse la foto. De repente se mostraban tres realidades en la misma foto, y la pregunta, ¿por qué?

A este iPhone le pasa algo. La foto no era una foto animada ni tampoco una ráfaga: era una foto normal tomada en un iPhone. Como señalan en PetaPixel, la actriz, asustada, confesó en su cuenta de Instagram que tuvo "un ataque de pánico en plena calle". Para tratar de saber qué pasaba, Coates se fue a una Apple Store cercana.

Esto no es una cámara. Un técnico de la tienda le explicó al atenderla y escuchar qué le había pasado que el iPhone "no es una cámara, sino una computadora. Toma una serie de imágenes consecutivas muy rápidas aunque no sea una ráfaga como tal". En efecto, la fotografía computacional se encarga de que cuando pulsamos el botón para sacar una foto en realidad se hagan varias, que luego se combinan para lograr los mejores ajustes de tono, contraste, color, detalle o fondo.

El iPhone se hizo un lío. Es probable que cuando a Coates le hicieron la foto moviera los brazos rápidamente, pero el sistema de fotografía computacional del iPhone cometió el error de pensar que esas posiciones en los espejos correspondían a la misma posición de la persona que estaba delante de ellos. Los integró en la composición final porque eran las capturas con mejor calidad, pero en esa foto final se ve claramente que el resultado es casi distópico.

Una foto entre un millón. Lo cierto es que es difícil que este tipo de situaciones se produzcan al hacer fotos con el iPhone o con cualquier otro móvil, y de hecho el técnico destacó cómo esa imagen era "una entre un millón".

