Estas son las 19 increíbles imágenes ganadoras del concurso de fotografía de astronomía 2018

La exquisita complejidad del espacio a veces nos hace entender nuestro lugar dentro de este vasto universo. Hoy día, son muchas las herramientas y medios que nos permiten echar un vistazo a lo que hay fuera de nuestro planeta, incluso desde aquí adentro es posible admirar esa belleza que muchas veces no deja sin palabras.

El Royal Observatory Greenwich en asociación con Insight Investment y BBC Sky at Night Magazine están presentando a los ganadores de la edición 2018 del concurso 'Astronomy Photographer of the Year', que, ahora en su décima edición, reconoce a los mejores fotógrafos de astronomía en el mundo.

Para esta edición, el concurso recibió poco más de 4.200 fotografías provenientes de 91 países, donde se incluyen contribuciones tanto de fotógrafos profesionales como de aficionados. El gran ganador recibió un premio de 13.000 dólares, mientras que los ganadores de cada categoría se hicieron acreedores a un premio de 1.950 dólares.

El concurso se dividió en ocho categorías, además de tres premios especiales, donde se reconoció el trabajo al mejor fotógrafo revelación, al mejor fotógrafo joven y a la mejor fotografía robótica. Las fotografías ganadoras se exhibirán en el Museo Marítimo Nacional de Londres hasta el 5 de mayo de 2019. La exposición también incluirá 69 de las mejores fotografías de años anteriores en este su décimo aniversario.

Conozcamos a los ganadores de cada categoría.

Fotógrafo revelación

'Galaxy Curtain Call Performance'

© Tianhong Li

Fotógrafo joven del año

'Gran mañana de otoño'

© Fabian Dalpiaz (15 años)

Mejor fotografía robótica

'Dos cometas con las Pléyades'

© Damian Peach

Estrellas y nebulosas

Segundo lugar: 'Rigel y la Nebulosa Cabeza de Bruja'

© Mario Cogo

Primer lugar: 'Complejo de Polvo de la Corona Australis'

© Mario Cogo

Skyscapes

Segundo lugar: 'Sendero de la Luna Eclipsada'

© Chuanjin Su

Primer lugar: 'Circumpolar'

© Ferenc Szémár

Planetas, cometas y asteroides

Segundo lugar: 'Desfile de planetas'

© Martin Lewis

Primer lugar: 'La gracia de Venus'

© Martin Lewis

Nuestro Sol

Segundo lugar: 'Una erupción prominente de color'

© Stuart Green

Primer lugar: 'El Rey Sol, El pequeño Rey y el Dios de la Guerra'

© Nicolas Lefaudeux

Nuestra Luna

Segundo lugar: 'El brillo de la Tierra'

© Peter Ward

Primer lugar: 'Colores invertidos del límite entre Mare Serenitatis y Mare Tranquilitatis'

© Jordi Delpeix Borrell

Galaxias

Segundo lugar: 'Desde Mirach'

© Raul Villaverde Fraile

Primer lugar: 'NGC 3521, la galaxia misteriosa'

© Steven Mohr

Auroras

Segundo lugar: 'Círculo de piedra de Castlerigg'

© Mathew James Turner

Primer lugar: 'Acelerando en el carril aurora'

© Nicolas Lefaudeux

Personas y espacio

Segundo lugar: 'Espacio vital'

© Andrew White

Primer lugar de la categoría y gran ganador del concurso: 'Transportando el alma'