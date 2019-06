23 fotógrafos de retratos a los que seguir en Internet para inspirarnos y aprender

El retrato es uno de los géneros fotográficos más clásicos y extendidos. Definirlo es fácil: aquella fotografía donde el motivo principal es una persona (o varias). Algo más complicado es lograr buenos retratos. Esos en los que conseguimos capturar la personalidad del retratado. Ya vimos algunos consejos para posar bien, pero una de las mejores formas de aprender e inspirarse es seguir a buenos fotógrafos.

Ver fotos es una de las lecciones indispensables. Así que para aquellos que os gusten los retratos, que queráis mejorar o, simplemente, los que os gusta descubrir autores y disfrutar de maravillosos retratos, vamos repasar a 23 fotógrafos actuales para inspirarnos y aprender. Son diferentes, estilos opuestos en algún caso, pero todos ellos comparten sus trabajos en la red para nuestro disfrute. Comenzamos.

Joey L.

Jessica Chastain, por Joey L.

El canadiense Joey Lawrence es joven y con talento. Y toda una estrella en esto de los retratos. Su especialidad que le ha llevado a convertirse en un referente para muchos. Su peculiar estilo, cuidando al máximo los detalles (especialmente iluminando muy bien), consiguiendo unos resultados de una calidad sin paliativos (otra cosa es que sus retratos nos transmitan y nos lleguen) le ha llevado a poseer un prestigio consagrado.

Tanto como para abrir escuela y enseñar como iluminar o retocar en su web de tutoriales. Su estilo cinematográfico lo ha llevado a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood, pero también realiza retratos de viajes, como la foto que encabeza este artículo (eso sí, siempre con un equipo detrás que solo los grandes profesionales se pueden permitir).

Joey L. | Web | Facebook | Instagram | Twitter

Lee Jeffries

De la serie "Lost Angels", por Lee Jeffries

El británico Lee Jeffries es otro popular fotógrafo reconocido por sus potentes y conmovedores retratos de gente sin hogar. Como nos contó en una entrevista, su selección de protagonistas es relativamente fácil, simplemente en cuanto ve a alguien en la calle sabe al instante que es el adecuado.

Trabajar con personas en estas circunstancias requiere un tacto y una sensibilidad especial. Jeffries charla con ellos, se gana su confianza, se preocupa por su situación. Y solo después, y si la persona accede, le realiza el retrato. Luego Jeffries aplica su personal estilo en el post-procesado. Excesivo para muchos, pero impactante en los resultados y logrando retratos (habitualmente en blanco y negro) que no dejan indiferentes, llenos de fuerza (que le han llevado a ser una de las estrellas de 500px y ganar algunos premios, así como aparecer en numerosas publicaciones).

Lee Jeffries | Web | Facebook | 500px | Instagram

Brandon Stanton

Retrato en Win Homeless Shelter for Women And Children, por Brandon Stanton

Este estadounidense saltó a la fama por el enorme éxito de su proyecto: 'Humans of New York'. Un trabajo que ha llevado años cultivando, caminando por las calles de la Gran Manzana y fotografiando a sus habitantes con los que dialoga e intenta extraer su historia.

Ésa es la clave de su éxito, ya que sus retratos no son espectaculares pero sí resulta un trabajo que engancha porque ha sabido empatizar con sus retratados. Stanton ha sido todo un fenómeno que comenzó en Tumblr, pasó por Facebook y acabó en forma de libro con este proyecto tan viral. Merece la pena asomarse y disfrutar con sus historias. Un retrato coral de la Nueva York del siglo XXI.

Brandon Stanton | Web | Facebook | Instagram

Raquel López-Chicheri

Sin título, por Raquel López-Chicheri

Esta fotógrafa española ha logrado premios internacionales y lo suyo son fotografías con sentimiento, especializada en capturar la naturalidad y belleza de la infancia como nos contó en una entrevista logra retratos llenos de sentimiento.

Es fácil dejarse llevar por su galería que nos traslada a su peculiar mundo habitado por niños. Principalmente en blanco y negro, sus retratos rebosan autenticidad. Muy recomendable.

Raquel López-Chicheri | Flickr | Instagram

Josh Wool

Retrato de Josh Wool

Asentado en Brooklyn, Nueva York, Josh Wool realiza retratos pero siempre dentro de la fotografía comercial y editorial, además de moda y belleza. Su trabajo es muy atractivo, un todoterreno del retrato, donde encontramos blanco y negro o color, pero siempre con una gran habilidad para lograr que sus modelos transmitan gran fuerza con la mirada.

Son retratos muy elegantes, serenos… y lo curioso de Wool es que era chef, profesión que tuvo que abandonar por problemas de salud para reinventarse como fantástico fotógrafo. Empezó con 32 años y lleva relativamente poco tiempo dedicándose a ello. Pero sin duda, ha sabido potenciar su talento. Además, utiliza con creatividad distintos formatos, desde digital a Polaroid e incluso ferrotipos. Una exploración técnica en busca de mejores y elegantes retratos.

Josh Wool | Web | Instagram

Tamara Lichtenstein

Esta joven de origen boliviano y asentada en Texas busca capturar la belleza de la juventud, la feminidad y todo ello con un estilo cercano a la moda, pero no tan comercial. Tiene una mirada muy personal y sus retratos, a menudo de chicas jóvenes como ella, son todo un documento de los sentimientos de una generación.

Sus fotografías suelen realizarse al aire libre, con luz natural y parecen momentos naturales (por esa cierta imperfección técnica que muestran), como captados al vuelo (al menos en su mayoría), sin embargo hay un gran trabajo detrás en cuanto a composición y control de la luz que le otorgan su sello personal.

Tamara Lichtenstein | Web | Instagram

Zack Arias

Retrato de Zack Arias

Este fotógrafo de Atlanta es muy popular en la red. Por su lengua afiliada, su carácter y su popular blog se ha hecho conocido, pero no podemos olvidar su trabajo, principalmente realizando retratos editoriales y comerciales.

Fotografiando a estrellas de la música, Arias es un fotógrafo autodidacta que ha sabido impregnar su trabajo con su enorme personalidad. Gran dominador de la técnica y la iluminación, sus retratos son un buen ejemplo para principiantes. Y sus enseñanzas se pueden encontrar en su Tumblr o en su libro, lleno de respuestas y dudas comunes despejadas con su habitual desparpajo.

Zack Arias | Web

Lidia Vives

Color Dust II, por Lidia Vives

Otra jovencísima fotógrafa española que lleva el arte del retrato a otros ámbitos. Lo suyo son creaciones de sueños, intenta reflejar con sus fotos ensoñaciones, en muchos casos con autorretratos oníricos y con un trabajo de post-producción muy notable.

Sus retratos son conceptuales, para muchos son complejos de entender, pero resultan especialmente llamativos más allá de esa búsqueda de representar temas o sentimientos o simplemente sueños. Sus fotos son muy creativas y sus retratos le han abierto las puertas del mundo profesional a pesar de su juventud.

Lidia Vives | Web | Facebook | Instagram

Chris Schoonover

Retrato de Chris Schoonover

Ubicado en Nueva York, Chris se dedica a la fotografía de retratos, tanto de moda como de viajes. A pesar de haber llegado a la fotografía no hace mucho, en 2013 cuando compró su primera cámara, lo ha hecho con mucho empuje y fuerza. Ha sabido labrarse un camino profesional por su talento, la calidad de sus retratos y, una gran habilidad para utilizar las herramientas del fotógrafo de hoy: Instagram.

Eso sí, también haciendo muchas muchas fotos. De hecho es muy prolífico como se puede ver en su portfolio, repleto de series y proyectos. Retratos limpios, elegantes, minimalistas y que impactan, también por su buen uso del color.

Chris Schoonover | Web | Instagram

Jack Davison

Otro jovencísimo talento del retrato, Davison es británico y tampoco ha perdido el tiempo en su corta trayectoria. Retratos en blanco y negro (habitualment) con mucho sentimiento, un excelente trabajo de composición y jugando con el contraste y la yuxtaposición de elementos. Con un estilo y tratamiento que parecen fotografías de otra época.

Jack Davison | Web | Instagram

Michael Woloszynowicz

Residente en Toronto, Woloszynowicz es además de fotógrafo un gran retocador (faceta que explota impartiendo cursos y tutoriales). Y eso se aprecia enseguida. Sus retratos elegantes son de una factura técnica incontestable. Composición, iluminación y, por supuesto, muy bien editadas y procesadas. Sin embargo, no encontramos un retoque excesivo, sino ajustado a la perfección para resaltar la belleza de sus modelos y el acabado limpio de las imágenes.

Michael Woloszynowicz | Web | Instagram

Berta Vicente

De la serie One, por Berta Vicente

Otra inspiradora y joven fotógrafa española con algunos premios internacionales en su currículum. Es poseedora de una gran madurez artística y es lo que ha encumbrado para conseguir un gran reconocimiento.

Una fotógrafa con las ideas claras, sabe que lo quiere con sus retratos y lo consigue. Son retratos mágicos, llenos de magnetismo. Le fascinan las personas y trata de experimentar y llegar a transmitir sensibilidad y belleza en sus cuidados retratos. Un talento a seguir sin falta.

Berta Vicente | Web | Flickr | Instagram

Brian Ingram

Fotógrafo estadounidense especializado en retrato y que es uno de los más populares del género en 500px. Desde retratos editoriales bien resueltos a trabajos más elaborados, que le han llevado a aproximar a la moda y la fotografía comercial, llegando a publicar en Vogue Italia, entre otros medios. Trabaja esencialmente en estudio, con una iluminación muy cuidada tanto en blanco y negro como en color, pero siempre con elevado contraste. Y como se puede apreciar en su galería, los resultados son magníficos.

Brian Ingram | Web | Instagram

Valiente Verde

Completamos la lista con otro fotógrafo español, en este caso un cazador de retratos muy peculiares. Ya sean en bares, tiendas, o en la calle, sus retratos son muy divertidos, ingeniosos y nos muestran mucho más de lo que parece en un primer vistazo. Para él son importantes las localizaciones, el entorno donde captura las imágenes. Tanto como el propio retratado, consiguiendo una conjunción que funciona muy bien.

Busca esos personajes que vemos a nuestro alrededor, algunos interpretan tópicos, pero Valiente consigue que posen con naturalidad delante de su cámara. Son retratos sin muchos alardes, directos y muy frescos. Últimamente, eso sí, experimenta con otro tipo de retratos más elaborados, siempre en su línea, con ingenio, creatividad y muy divertidos.

Valiente Verde | Web | Instagram

Katrin Viil

Esta fotógrafa holandesa está especializada en fotografía de retrato, moda y erótica. Comenzó en la fotografía en su estancia en Tallin (Estonia), primero con autorretratos, para después empezar a fotografiar a chicos y a experimentar con la fotografía de desnudo y erótica. Su creatividad le llevó a especializarse en el retrato y conseguir una visión muy personal a su fotografía de moda.

Sus retratos son minimalistas en el uso del color y la iluminación, y siempre cuentan con un punto de intriga. Ella misma confiesa que su inspiración es su compatriota el gran Erwin Olaf, de ahí también ese característico aire cinematográfico que envuelven a sus retratos.

Katrin Viil | Web | Instagram | 500px

David Möller

Este fotógrafo sueco, afincado en Malmö, está especializado en retrato y moda, aunque también es un habitual de la publicidad y fotografía de producto (sin descartar la fotografía de bodas). Sus retratos son los principales protagonistas de su estilo, de gran elegancia y con mucha fuerza. Con su cámara ha retratado a actores, arquitectos, escritores y otros famosos de su país.

David Möller | Web | Instagram

Jessica Kobeissi

Jessica Kobeissi es una fotógrafa autodidacta y una youtuber muy popular de Detroit (Michigan, Estados Unidos). Tiene un estilo fresco y actual para resolver sus retratos de moda del que ella misma habla en Seamless, explicando que se resume en "fuerza, confianza y disposición (y algo de grunge)". Diseñadora gráfica, empezó a fotografiar al inspirarse en trabajos de fotógrafos de su ciudad pensando que podía aprovechar su habilidad con Photoshop.

De hecho, en su web vemos galerías específicas según el software de procesado (Photoshop y Lightroom), aplicando distintos retoques que son o han sido tendencia como la atenuación. En su canal de YouTube tiene varios estilos de vídeos con una parte didáctica, de la que podemos aprender trucos bastante sencillos con los que lograr un resultado distinto y moderno como el que vemos en sus galerías.

Kobeissi opina que no hay que centrarse demasiado en cumplir a nivel técnico, lo cual ve como un error habitual en quienes se inician a la fotografía, aconsejando que se intente de todo y no sólo "lo correcto". Como anécdota está esto que cuenta en Seamless ante la pregunta de si siempre había querido ser fotógrafa profesional, comentando que durante la carrera estaba poco interesada, tanto que puede que fuese la peor estudiante de una asignatura dedicada a la fotografía en el cine.

Jessica Kobeissi | Web | Instagram

Sean Tucker

Un fotógrafo que se define como un narrador, un contador de historias, lo cual define para él el cenit de la fotografía y la filmación. Tiene un material muy variado con fotografía y vídeo, en parte al haber viajado bastante y trabajado con multinacionales y ONGs.

Sus retratos tienen un juego muy bonito con las luces, tanto en estudio como en entorno natural. En sus redes encontramos varios estilos, pero sobre todo ese toque más aventurero debido a los entornos que ha visitado. Ejemplo de ello es este vídeo-reportaje en el que habla de su trabajo "Namibia" con la tribu Himba (ojo, NSFW), donde podemos ver además con qué equipo trabajó en esta ocasión.

Sean Tucker | Web | Instagram

Manny Ortiz

Desde las alturas, en movimiento, en el atardecer, pero sobre todo en exteriores. Poca foto de estudio vemos en el portfolio de Manuel Ortiz (Manny), un fotógrafo afincado en Chicago que crea retratos frescos y modernos tirando sobre todo de elementos naturales y urbanos, y jugando con la luz.

En su canal de YouTube tiene tutoriales y vídeos de consejos para que podamos aprender y descubrir los trucos de su estilo, así como qué equipos fotográficos utiliza. También habla del posado (por si queremos ser nuestros propios modelos) y de cómo dirigir a un modelo para obtener retratos con un toque aproximado al suyo.

Manny Ortiz | Web | Instagram

Sasha Arutyunova

Moscovita de nacimiento, criada en Florida y afincada en Nueva York, Autyonova ha trabajado en diversos proyectos como el que le ocupó ocho años, centrado en la fotografía de interiores y en su familia en Rusia. Algo que detalló en una entrevista al New York Times, donde también explicaba que trató de mantener su manera de disparar cuando pasó a la fotografía de calle, y que se sucede mientras Arutyunova realiza retratos.

Su estilo es algo distinto. Más dramático que los anteriores y tirando de escenas con contraste de sombras y colores, probablemente añadiendo algo más con edición (así como ese toque de atenuación que vemos en algunas fotos). Al contrario que lo que hemos visto en otros casos, esta fotógrafa alterna más en lo referente a la iluminación, teniendo retratos casi a oscuras y bastantes contraluces.

Sasha Arutyunova | Web | Instagram

Nirav Patel

La soledad y el aislamiento fueron constantes en cierta época de la vida de Patel y esto le marcó, como también al que sería su estilo para la fotografía, como contó en una entrevista. De ahí que veamos retratos en entornos cerrados, habitaciones con iluminación tenue y escenas oscuras.

Patel trata de simplificar los ambientes complicados ayudándose del juego con la luz, de modo que logra aislar el momento que desea plasmar. La mayoría de sus composiciones se basan en esto más que en un determinado fondo, jugando con los haces a través de ventanas y cortinas, buscando sobre todo transmitir paz.

En cuanto a lo que aconseja como fotógrafo a otros colegas alude a una cita del guionista Eric Roth en 'El curioso caso de Benjamin Button' a la que siempre recurre ante la petición de recomendaciones, ya que fue lo que acabó de pulsar el gatillo para que Patel dejase su trabajo de ingeniero y se dedicase a la fotografía.

"Nunca es demasiado tarde... Para ser cualquiera que se quiera ser. No hay límite de tiempo, para cuando tú quieras. Puedes cambiar o permanecer como estás, no hay reglas para esto. Podemos sacar lo mejor o lo peor de ello. Espero que tú consigas lo mejor. Y espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca has sentido antes. Espero que conozcas gente con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te enorgullezcas. Y si descubres que no es así, espero que tengas el valor de volver a empezar."

Nirav Patel | Web | Instagram

Peggy Sirota

Esta fotógrafa californiana tiene un currículum extenso en el que vemos, además de retratos, numerosas portadas y reportajes de revistas como Rolling Stones, GQ o Vanity Fair entre otras o publicidad. En sus retratos, de hecho, vemos a gente famosa de la talla de Pink, Christina Aguilera, Bruno Mars o Michelle Obama entre muchos otros.

Lo principal en sus retratos es que logra transmitir la sensación de movimiento, ya sea recurriendo a elementos como pelotas, agua, etc. o en un estudio, simplemente recurriendo al juego con el pelo o los gestos. Son retratos muy frescos, con una gran carga de espontaneidad y vivos.

Peggy Sirota | Web | Instagram

Marta Mas Girones

Alguna que otra cara conocida vemos también en el trabajo de esta fotógrafa española afincada en Barcelona. Lo que vemos en los retratos de Marta son propuestas muy originales, jugando con la mirada del modelo y con otros elementos que en conjunto logran transmitir una sensación de naturalidad, suavidad y pureza.

Flores, pintura o incluso el humo de un cigarrillo le sirven para añadir personalidad a las fotos dentro de la sencillez que parece ser uno de sus principios y, a su vez, una constante. Lo que vemos en general son posados aparentemente naturales, con algo de espontaneidad y un acabado con más contraste y atenuación.

Marta Mas Girones | Web | Instagram

Son sólo 23, muchos se han quedado fuera y me hubiese gustado destacar. En todo caso gracias a todos ellos por el permiso para publicar sus fotos.

Una versión previa de este artículo se publicó en mayo de 2015. Hemos añadido nuevos fotógrafos que merece la pena señalar dentro de esta disciplina.

Foto portada | "Vijay Nund performing morning rituals in the Ganges River, the most sacred river in Hinduism. Varanasi, India", de Joey L.