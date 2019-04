Cómo usar el modo retrato o efecto bokeh en las Instagram Stories

Vamos a explicarte cómo utilizar el modo retrato de las historias de Instagram. Se trata de un modo que se ha convertido en toda una tendencia en el mundo móvil, y que ya han adoptado otras aplicaciones como Skype. Además en su día también te dijimos varios métodos y aplicaciones para poder crearlo en tu móvil cuando su cámara no tiene esta función.

Ahora ha sido Instagram quien ha implementado este modo en sus historias, por lo que nosotros te enseñaremos cómo utilizarlo. Empezaremos explicándote brevemente de qué trata por si nunca has oído hablar de él, y luego pasaremos a explicarte paso a paso cómo utilizarlo.

Qué es el modo retrato de Instagram Stories

Tal y como contaron en Xataka Foto, en fotografía el término bokeh se emplea para hacer alusión a la forma, diseño o estética del desenfoque en sí mismo. Es decir, hay que dejar claro que el bokeh no es ninguna técnica ni se refiere a cómo conseguir una mayor o menor cantidad de desenfoque en una imagen, sino a la calidad y cualidad del mismo. Aun así, sí que existen diferentes tipos de bokeh según el resultado visual sea más duro o blando, y por tanto más o menos suave y atractivo.

Luego tenemos que tener claro es que conseguir un buen bokeh no es lo mismo que conseguir una foto en la que haya partes desenfocadas, sino tener un desenfoque de la imagen con un aspecto atractivo como el que veis en las fotos con las que acompañamos este texto y que, creáis o no, no son difíciles de lograr.

Sin embargo, a la hora de hablar del boken en fotografía móvil toda esta definición se ha simplificado, y solemos hablar de él para referirnos a lo que también se conoce como modo retrato. Hay móviles que lo consiguen utilizando dos cámaras, pero también puede hacerse mediante software, ya sea con la app de la cámara de algunos terminales o con aplicaciones de terceros.

En el caso de Instagram, todo pasa mediante software. Lo único que vas a tener que hacer es elegir este nuevo modo que ellos han llamado Enfoque, y colocar tu cara a unos 20-50 centímetros de la cámara. Instagram detectará tu cara, y emborronará lo que hay detrás. Ten en cuenta que al hacerse de este modo puede haber cosas que queden borrosas sin que debieran, como por ejemplo las puntas del pelo, pero a cambio tienes un efecto fácil y vistoso de utilizar.

Cómo usar el modo retrato de Instagram Stories

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la opción de crear una nueva Historia de Instagram. Para ello, entra en la pantalla principal de Instagram y pulsa sobre el icono de la cámara que tienes en la esquina superior izquierda.

Una vez entres en el modo de hacer una nueva historia, antes de sacar ninguna foto mueve las opciones que tienes abajo del todo hasta seleccionar la de Enfoque, que es el modo retrato de Instagram. Cuando la selecciones, verás como en el centro de la pantalla aparece un cuadro con el texto Busca una cara con el que indicarte que sólo puedes utilizarlo cuando hay una cara delante.

Ahora, pon tu cara o la cara de quien vaya a salir en la foto con el efecto retrato en el centro de la pantalla y espera unos segundos. Verás que Instagram reconoce que hay una cara y pone borroso lo que hay detrás del primer plano. Una vez esté todo a tu gusto, pulsa en el botón central de sacar una foto para tomar una captura tal cual la ves en la pantalla.

Una vez saques la foto, ya sólo te falta editarla como lo harías con cualquier otra foto de Instagram Stories, añadiendo cualquier complemento. Una vez termines, pulsa en el botón de Tu historia para publicarla, o decide quién puede verla con las opciones de Mejores amigos y Enviar a.