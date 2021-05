Siguen las bajas del MWC 2021: ahora es Qualcomm la compañía que confirma que no asistirá presencialmente

Sigue la sangría de empresas que no van a participar presencialmente en el Mobile World Congress 2021. Si esta misma semana Samsung y Lenovo confirmaban que no vendrían a Barcelona para estar presentes durante el evento, ahora le toca el turno a Qualcomm, una de las compañías más emblemáticas del MWC y cuyo stand no suele ser precisamente pequeño.

Según ha informado Qualcomm en un comunicado, "si bien apreciamos las medidas de salud y seguridad que está implementando la GSMA para el MWC Barcelona, hemos decidido que es lo mejor para nuestros empleados y clientes que la participación de Qualcomm sea virtual este año". Así pues, Qualcomm participará de forma online, tal y como harán otras tantas empresas.

Una baja más para el MWC 2021

Qualcomm es una de esas compañías que son fáciles de encontrar en el MWC. Suele tener un stand bastante grande lleno de demos relacionadas con el 5G y la realidad aumentada. Es una firma que tiene sentido que participe en eventos como el MWC, ya que, más allá de las demos y las curiosidades, el Mobile World Congress, en el fondo, es un evento enfocado en gran parte al B2B.

Sin embargo, parece que las medidas adoptadas por la GSMA no han sido suficientes para convencer a la compañía estadounidense. La (blindada) GSMA ha puesto sobre la mesa todo un conjunto de medidas relacionadas con la seguridad, como un aforo limitado, la presentación de un test COVID-19 negativo para entrar y ciertas mejoras relacionadas con la infraestructura, la ventilación y los espacios.

Sea como fuere, aún hay empresas que, en principio, participarán de forma presencial, como Xiaomi, Huawei o ZTE. No obstante, todavía quedan días hasta el 28 de junio, así que habrá que esperar para ver si más firmas se suman al formato virtual. Entre los grandes nombres que ya han confirmado que no están presentes presencialmente están Lenovo, Samsung, Ericsson, Nokia, Google y Sony.

