Lenovo tampoco asistirá presencialmente al Mobile World Congress 2021: las compañías se siguen cayendo del evento

Después de que Samsung dijese que no asistirá presencialmente al Mobile World Congress 2021, Lenovo, el gigante tecnológico chino y firma matriz de Motorola, ha confirmado que seguirá los pasos de la compañía coreana y tampoco estará presente de forma presencial en la feria. En lugar de tener un stand físico dentro de Fira Barcelona, Lenovo participará de forma online.

Lenovo se suma así a la susodicha Samsung y a otras compañías clásicas del MWC, como Ericsson, Nokia, Google y Sony, que también han decidido no asistir a la feria. No obstante, y a pesar de estas bajas, el evento sigue adelante con una GSMA que se ha cubierto bien las espaldas y que, asegura, tomará todo tipo de precauciones para que el evento sea seguro.

El MWC 2021 sigue adelante

Si todo va como está previsto, el Mobile World Congress 2021 tendrá lugar desde el 28 de junio hasta el 1 de julio en Barcelona. Es una fecha un tanto compleja, ya que es a mediados de año y los fabricantes suelen presentar sus novedades a principios de año. No obstante, no podemos olvidar que no es una feria completamente enfocado a la tecnología de consumo, sino que también es un punto de encuentro de empresas que hacen negocios entre sí.

En cualquier caso, y a pesar de las caídas anunciadas hasta ahora, el evento sigue adelante. La GSMA ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para mejorar la seguridad durante los días que dure el evento, entre las que se encuentran presentar una prueba COVID-19 negativa (que deberá repetirse cada 72 horas), controles de temperatura y llevar una mascarilla FFP2. El aforo estará limitado a 40.000 asistentes.

Todavía hay empresas que, salvo que anuncien algo a lo largo de los próximos días, estarán presentes en el Mobile World Congress, como Xiaomi, ZTE o Huawei. Por ahora no se han pronunciado al respecto. Habrá que esperar para ver si se producen más bajas conforme se acerque la fecha del evento.

Vía | TechCrunch