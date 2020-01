El MWC se la juega con el coronavirus: cientos de miles de visitantes, muchos de China, y la GSMA intentando que no cunda el pánico

El coronavirus de Wuham sigue siendo una alerta epidemiológica a tener en cuenta y parte del control de la misma radica en los desplazamientos. Y dadas las fechas es inevitable pensar en algo: se acerca el Mobile World Congress 2020, que reúne a miles de personas de muchas nacionalidades llegando a colapsar transportes y hoteles.

El principal brote se ha dado en China, pero ya son varios los países en los que se han producido. En el país asiático se han confirmado los 5.970 casos de infección, mientras fuera del mismo apenas son unas decenas (con un total de fallecidos de 132 según datos oficiales), y dado que se trata de uno de los eventos tecnológicos más importantes del año y se reúnen más de 109.000 personas de más de 198 países, no es extraño que la GSMA ya se haya pronunciado.

Por un lado los organismos, llamando a la calma

El MWC 2020 se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona una vez más, aunque no son pocas las ciudades que se lo hayan intentado llevar antes de que se finalice el contrato con la Ciudad Condal en 2023 entre las cuales está Madrid. En esos pocos días se reúnen más de 100.000 personas como decíamos antes según los datos de la GSMA, el organismo encargado del evento, viendo que la presencia asiática ha crecido de un 14 a un 16% del total en los últimos dos años, pasando de un 5 a un 6% hablando de China (es decir, al menos unas 6.500 personas en 2019).

Datos e imagen: GSMA

Justo ayer vimos que la GSMA llamaba a la calma en un comunicado en el que afirmaban estar monitorizando el impacto del coronavirus de Wuhan en los MWC de Barcelona, Shanghai y Los Ángeles reforzando el equipamiento de salud y de seguridad, y llamando a la calma en cuanto a registros y demás procedimientos en la feria. Aunque eso sí, pidiendo a las empresas participantes y a los asistentes que respeten y realicen los protocolos que sugiere la OMS y otras autoridades sanitarias con el fin de "contener y mitigar la expansión del virus".

La Agencia de Salud Pública de Cataluña también publicó un comunicado con respecto al coronavirus Wuhan, explicando que actualmente "el impacto para la salud pública en caso de detectarse un caso importado es bajo para Cataluña" e informando de los síntomas (tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire en los primeros momentos), la transmisión (vía respiratoria y el contacto estrecho con las secreciones infectadas) y la prevención (higiene de manos frecuente, evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria y lavarse las manos).

Y más en concreto en relación al MWC, la Conselleria de Salut Pública de Catalunya explicaba a El Periódico que reforzarían el equipo médico propio del MWC con expertos en vigilancia epidemiológica, pero que en todo caso el evento se llevará a cabo igualmente.

Esto cuando llevamos casi dos meses con el coronavirus Wuhan y todavía no sabemos cómo se contagia exactamente. Sabemos que el virus puede estar presente procedente de las gotículas de saliva u otras secreciones y que no se transmite por el aire, así como que un paciente convenientemente aislado no presenta peligro, pero que sí que podría ser transmitido por personas asintomáticas.

De ahí que sea tan importante la prevención tanto para el contagio del virus como de la desinformación. Por ahora el virus, su expansión y su letalidad, encajan a la perfección con las cifras estimadas por los virólogos y la OMS sigue atentamente toda la información advirtiendo de que no hay que alarmarse, como ya explicamos.

Por el otro: aerolíneas cancelando vuelos y empresas limitando viajes a China

Por otro lado, están las precauciones del resto de empresas implicadas, entre las que se encuentran las aerolíneas y los transportes. Sin olvidar las grandes tecnológicas que de motu proprio están restringiendo los viajes a China, como ocurre con Facebook y Razer o llegando a prohibirlos del todo como en el caso de LG. Microsoft y Google también están limitando los desplazamientos, e igual para Apple que además ha cerrado al menos una de sus tiendas en China.

Todo esto sumado a que de momento son al menos 16 aerolíneas las que están paralizando operaciones con China, entre las que se encuentran Lufthansa, Cathay Pacific y United. Y lo que pilla más cerca y con mayor afección de cara a la feria según lo que ocurra las próximas semanas: Iberia se sumaba a British Airlines en la cancelación de sus conexiones con Shanghái.

El año pasado el 25% de los stands correspondía a países asiáticos

Esto hace que la normalidad procurada por la organización esté un poco más cuestionada a nivel de asistencia si en las próximas tres semanas no se restablecen los servicios, pudiendo verse afectada la presencia desde China y otras regiones asiáticas y teniendo en cuenta que podría afectar tanto a medios como a empresas. El año pasado el 25% de los stands correspondía a países asiáticos, de los cuales habría que ver cuántos contarían con recursos suficientes fuera de Asia para poder estar presentes en la feria en el caos hipotético de no poder tirar de los locales.

Porcentaje de presencia por continentes en cuanto a los stands. Datos e imagen: GSMA

Sin cambios en la organización, por ahora

Ante la cercanía del evento y dado que el domingo previo ya habrá presentaciones, como marca la tradición, nos hemos puesto en contacto con empresas participantes y organismos relacionados. Ayer nos confirmaban desde el departamento de aeropuertos de Cataluña que por el momento no han tomado medidas con respecto al MWC más allá las que se llevan a cabo cada año, adaptándose a la situación y actuando conforme a las necesidades, según AENA (y como también decían en el Departamento de Salud catalán).

Huawei y Xiaomi, empresas chinas y bastante protagonistas, forman parte de estas marcas que se anticipan a la feria para presentar novedades. También hemos contactado con ellas desde Xataka y nos han confirmado que no ha habido cambios en la organización de los eventos en lo que respecta a la situación con el coronavirus por ahora. No pueden descartar que no los haya en las próximas semanas, pero por ahora van a seguir sobre lo previsto tras (muchos) meses de preparación.

A quienes tampoco nos han comentado nada desde la organización es a los asistentes al MWC al menos hasta hoy, más allá de ese comunicado oficial de la GSMA que os mostrábamos antes. Así que veremos qué ocurre las próximas semanas, ya que ante la situación del brote cuesta creer que todo vaya a ser como todos los años pero con algo más de gel desinfectante.