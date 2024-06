Google pone fecha y hora a la presentación de sus nuevos teléfonos Pixel: también esperamos novedades de Android e IA

Google acaba de anunciar cuándo será su evento anual de hardware. El ‘Made by Google 2024’ se celebrará el próximo 13 de agosto en Mountain View, California. Se trata de un cambio peculiar en relación al encuentro de 2023, que tuvo lugar en otra ubicación (ciudad de Nueva York) y estuvo programado más tarde en el año (el 4 de octubre).

La Keynote del ‘Made by Google 2024’ comenzará a las 10 a.m. PT (19:00 hora peninsular española). A partir de ese momento, la compañía del buscador debería presentarnos sus últimas novedades. No sabemos exactamente de manera oficial qué es lo que se presentará, pero la invitación para asistir al evento en persona nos ha dejado algunas pistas.

Android, Pixel e IA

Si bien este evento de Google se podrá seguir en directo vía streaming, muchos periodistas han sido invitados a viajar hasta la sede de la compañía. Esta invitación, precisamente, señala que se mostrará “lo mejor de la IA de Google, el software Android y la cartera de dispositivos Pixel”, por lo que tenemos bastante que esperar de este ‘Made by Google’ .

En relación a la cartera de dispositivos Pixel, los rumores apuntan a que asistiremos a la presentación del Pixel 9, que debería llegar en tres modelos. El Pixel 9 clásico, que se sitúa como una propuesta de entrada a la gama, con un tamaño de pantalla contenido. El Pixel 9 Pro, por su parte, llegaría con una pantalla más grande y, aparentemente, de mejor calidad.

También deberíamos ver el Pixel 9 Pro XL. Este terminal abrazaría todas las características del Pixel 9 Pro, pero daría un salto a nivel de pantalla. Cabe señalar que el gigante de Mountain View también podría estar preparando un Pixel 9a, pero este terminal de gama media no llegaría este año, sino que tendríamos que esperar hsata el próximo año para verlo.

Como dice la propia Google, durante el evento también veremos novedades relacionadas a inteligencia artificial, la gran protagonista de estos tiempos, y Android. Venimos del Google I/O 2024, donde conocimos muchos avances relacionados a estos temas. Así que toca esperar para saber con qué nos sorprenderá (si es que así lo hace) el gigante de Mountain View.

Imágenes | Google

En Xataka | Google Maps lleva años registrando por dónde nos movemos. Ahora esos datos serán más nuestros que nunca