bq Aquaris X y bq Aquaris X Pro, primeras impresiones: un Pro que desempata en fotografías y en imán de huellas

Hemos acudido esta misma mañana a la presentación de los nuevos terminales de bq, el bq Aquaris X y el bq Aquaris X Pro con los que la compañía española parece haber echado toda la carne en el asador. Dos nuevos teléfonos que llegarán al mercado a finales de esta misma primavera y que hemos tenido oportunidad de probar en primera persona, aunque no con todas sus características definitivas desarrolladas.

El bq Aquaris X y el bq Aquaris X Pro tienen cosas en común pero también muchas diferencias, y por lo que hemos podido comprobar pintan muy bien. Pero dejémonos de palabrería y entremos en materia para contaros cuáles son las primeras sensaciones que hemos percibido con estos dos gama media en nuestras manos.

Acabados diferentes

Si bien bq ha optado por incorporar en ambos terminales características idénticas como el procesador Qualcomm Snapdragon 626 de ocho núcleos, una batería de 3100 mAh o una pantalla FHD, el toque diferencial (además de las configuraciones de RAM y memoria interna) se puede apreciar a simple golpe de vista.

Mientras que el Aquaris X nos muestra un cuerpo de aluminio anodizado en los bordes y policarbonato en la trasera, el Aquaris X Pro presume de una brillante espalda de cristal 3D. ¿Qué tal encontramos este acabado? Pues lejos de lo elegante que resulta y del toque premium que le regala, nos encontramos con el mismo problema que en topes de gama como el Xiaomi Mi Mix o el iPhone 7 en Jet Black: las huellas constantes.

De no ser por ese pequeño matiz, que para muchos será importante y para otros no tanto, el teléfono tiene un aspecto premium que hasta ahora no habíamos encontrado en otros modelos de la compañía. Algo que además, sumado a su peso comedido (158 gramos) y dimensiones cómodas al manejo, hacen de él un terminal muy atractivo para la gama media.

En el caso del Aquaris X, el acabado en policarbonato (que en el caso del modelo en color negro torna mate) se presume será muy sufrido ante manchas y arañazos y además, resulta muy agradable al tacto. Por lo demás no percibimos más diferencias físicas entre ambos modelos, pues tanto el sensor (ubicado en la parte trasera) y el resto de botones, tanto físicos como capacitativos se presentan en las mismas posiciones.

La cámara marca la diferencia

Dice bq que en su Aquaris X Pro apuesta a caballo ganador por la cámara. Y eso parece sobre el papel, pues nos prometen un sensor Samsung 2L7 de 12 MP Dual Pixel con apertura f/1.8. Desafortunadamente no hemos podido probar la cámara del X Pro, pues los modelos de prueba no eran unidades finales y el software de la cámara aún no estaba integrado.

No hemos podido probar la cámara del Aquaris X Pro pues lo modelos de prueba no eran unidades finales

Por otro lado sí hemos podido jugar con la cámara del Aquaris X, que pese a no contar con prestaciones tan potentes como las de su hermano mellizo, nos ha mostrado un software fotográfico muy intuitivo y completo y unos resultados que, dentro de lo permitido en tan poco tiempo de prueba, se prevén interesantes.

Android Nougat 7.1.1

El sistema operativo que encontramos en ambos modelos es Android Nougat 7.1.1 que en esta ocasión bq sube a 64 bits. En lo que hemos podido comprobar, el software se mueve de manera completamente fluida. El paso entre aplicaciones es rápido y apenas percibimos lags ni parones súbitos, pero tendremos que esperar a ver a la versión definitiva con todas las aplicaciones nativas.

Esperaremos al final de la primavera

Por el momento esto es todo lo que hemos podido comprobar en primera persona de los nuevos teléfonos de BQ que llegarán al mercado a finales de esta misma primavera. Nuestras conclusiones han sido buenas, pues por fuera nos hemos topado con dos gama media que entran muy bien por los ojos.

Por dentro, un procesador eficiente y unas configuraciones para todos los gustos con sus correspondientes precios. Nos quedamos con las ganas de probar la cámara del Aquaris X Pro, pero esperamos poder hacerlo muy pronto y contároslo todo con uno de nuestros análisis a fondo.

En Xataka | BQ Aquaris X y Aquaris X Pro: dos mellizos de gama media centrados en la fotografía