AI2030: sigue en directo las conferencias y paneles del gran evento sobre IA generativa

Tal y como estaba previsto hoy comienza en Madrid el evento AI2023, un evento del que Xataka es Media Partner y que gira alrededor del uso y la aplicación de la inteligencia artificial generativa en el entorno profesional. Durante la jornada de hoy tendrán lugar diferentes charlas, ponencias y paneles con expertos de renombre del sector que, como no podría ser de otra manera, podrás seguir en vivo y en directo.

La jornada comenzará hoy, 19 de marzo, a las 10:00 hora peninsular española y podrás seguirla en directo a través de YouTube. Si ya tienes tu entrada presencial, nosotros estaremos por allí, así que no dudes en pasarte a decir hola y a charlar sobre cómo la IA no es que vaya a cambiar el mundo, sino cómo lo está haciendo ya.

Sigue el AI2030 en directo

Qué esperar de AI2030

En AI2030 descubriremos, de la mano de auténticos líderes del sector, cómo la inteligencia artificial generativa se está implantando en el mundo empresarial. Conoceremos casos prácticos y reales y veremos cómo se dibuja el futuro, pero también pondremos los pies en la tierra para a abordar los desafíos que plantea su implementación.

Durante el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a personalidades como Ana Castrillo (Head of Marketing de Google), Javier Jiménez (fundador y CEO de Dreamshot), Sofia Benjumea (Head of Google for Startups - EMEA) y Xabier Iglesias (fundador de Mementum Tech), entre muchos otros.

Y atención, porque a las 13:25 tendrá lugar la ponencia de nuestra compañera Ángela Blanco, en la que abordará lo que está por venir en 2025. Te recordamos que el evento comenzará a las 10:00 y durará hasta la hora de comer, así que apúntalo en tu agenda y nos vemos en AI2030.

