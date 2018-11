La lista de deseos para el Black Friday 2018 de los editores de Xataka

Ya queda menos para el Black Friday 2018. Uno de los consejos para aprovechar al máximo este corto periodo de ofertas generalizadas es la de tener claro qué queremos comprar, es decir, qué necesitamos, qué modelos se ajustan a nuestros parámetros de compra y qué lanzamientos están al caer.

Aunque poco después del Black Friday llegará el Ciber Monday, el último viernes de noviembre es un gran momento para comprar tecnología, por eso hemos preguntado a los editores de Xataka qué tienen en su lista de deseos.

Smartwatch y VPN

En la lista de deseos de Antonio Ortiz

Por un lado quiero poner un ojo en servicios. Me toca renovar VPN y quizás mire también un gestor de contraseñas, son el tipo de compra de servicio anual que en Black Friday pueden resultar mucho mejor. En cuanto a VPN, yo uso Nordvpn y a priori seguiré con ellos, en calidad/precio está bastante bien.

En producto tecnológico quizás mire si hay alguna gran oportunidad en smartwatch. Estoy indeciso entre el Huawei Watch (298 euros), la opción de Samsung (309 euros) y una apuesta más deportiva por Fitbit Versa (171,99 euros). Es un producto que no me urge (ya uso pulsera de Fitbit) y por el que daría el salto si hay una opción interesante en calidad/precio

Monitor de ordenador, VPN y sistema de monitorización profesional

En la lista de deseos de César Muela

Para este Black Friday me gustaría renovar monitor de ordenador. Quiero dar el salto a uno ultrawide y tengo varios mirados de 29 pulgadas, aunque esperaré a ver qué ofertas salen. Por el momento me gusta el LG 29UM59A-P (199 euros y LG 34UM69G-B por 369 euros) que tiene un precio muy atractivo, y este LG 34UM69G-B, más orientado al gaming y algo mayor.

Por otro lado, también aprovecharé para renovar mi servicio de VPN. Ahora tengo NordVPN y creo que seguiré con ellos si presentan una buena oferta, algo bastante habitual de empresas de VPN en esas fechas.

Por último, me gustaría comprarme un sistema de monitorización profesional in-ear para mis conciertos, tanto los auriculares como los emisores y receptores de señal. Para los monitores in-ear, dudo entre algo como los Shure SE535-CL Bundle (367 euros), que es una marca de confianza para mí en el audio, y otros más premium que son a medida: HS-2 Pro Flex (729 euros). Para los emisores y receptores tiraré casi seguro por algo como the t.bone IEM 75 (125 euros), aunque tengo que mirar todavía más modelos.

Sony WH-1000XM2

En la lista de deseos de Amparo Babiloni

Ahora mismo lo único que me quiero comprar son los auriculares Sony con cancelación de ruido. Los Sony WH-1000XM3, el nuevo modelo, se me van un poco de presupuesto por lo que probablemente apueste por los Sony WH-1000XM2 (249 euros) que actualmente ya están rebajados y también son geniales sobre todo para viajes. Por otro lado, si veo alguna oferta de esas que no se pueden dejar pasar puede que renueve mi tele, pero eso es menos probable.

Anova Precision Cooker

En la lista de deseos de Cristian Rus

Un producto que estoy siguiendo de cerca para este Black Friday es el Anova Precision Cooker (176,99 euros). Este curioso aparato permite cocinar a baja temperatura comida al vacío, un método excelente para que los alimentos se impregnen de sabor y nunca se cocinen de más.

El circulador por inmersión de Anova es uno de los más populares y el hecho de que venga con una app desde la que controlarlo en el smartphone lo hace ideal para gestionar directamente los tiempos de las recetas. Sabiendo por experiencia propia con una Crock-Pot las virtudes de la cocina a baja temperatura, desde luego voy a seguir de cerca el Anova Precision Cooker para ver si se suma a mi cocina pronto.

Electrodomésticos: nevera, lavadora...

En la lista de deseos de Enrique Pérez

Aclaro que me voy de mudanza y después de vivir durante años con una nevera de segunda mano que se cae a pedazos quiero hacer una buena inversión.

Busco un frigorífico side by side porque solemos congelar mucho producto y tenemos el hueco. Tengo mirado un HiSense ((891 euros) pero también me llama la atención los de Samsung (1.399 euros). Esperaré a las distintas ofertas que surjan y seguramente apueste por aquel que no sobrepase de los 1.000 euros.

Siguiente paso: una lavadora. No necesito que tenga carga superior y sí busco buena eficiencia energética. Tengo mirada una Beko (302,29 euros), de la serie 8000.

Finalmente estoy seguro que habrá alguna oferta interesante de algún modelo de microondas que normalmente sea superior a los cien euros y esté rebajado cerca de los ochenta. No tengo ninguna predilección por ninguna marca, pero sí busco que tenga Grill y mínimo unos 900-1000W.

Serie de TV 'Halt and catch fire'

En la lista de deseos de Marina Such

Tengo una misión para el Black Friday, o dos, en realidad. Una es averiguar si las dos últimas temporadas de 'Halt and catch fire' (14,69 euros) están editadas en DVD, en lo que casi me da igual que no estén rebajadas.

La segunda es mucho menos emocionante: comprar muebles librería para organizar todos los libros y DVDs de mi casa. No es tan apasionante como perseguir la oferta más pintona del nuevo 'Call of Duty', pero hay que aprovechar lo que se tiene.

Cascos para PC y Xbox y videojuegos

En la lista de deseos de Frankie MB

Teniendo en cuenta que acaba de salir Red Dead Redemption 2 y empieza a apretar el frío, este año mis compras serán para disfrutarlas en casa.

Lo primero que tengo pendiente de hace tiempo es hacerme con unos nuevos cascos para PC y para Xbox. Le tengo echado el ojo a los Razer Kraken 7.1 V2 (109,90 euros) desde hace meses, y con un buen descuento que los hagan separarse de su precio inicial caerán fijo. Además, cada Black Friday suelo tener un presupuesto aproximado de unos 50 euros para juegos, fundamentalmente en formato digital.

Eso sí, también tengo otro presupuesto para los regalos de navidad, pero ahí suelo ir un poco a ciegas. Como dicen en Juego de Tronos, se acerca el invierno. Y con esos caprichos y una manta tendré para aguantar hasta la próxima primavera.

Monitor de ordenador LG 24M38H-B

En la lista de deseos de Javier Jiménez

Este BF voy a renovar mi entorno de trabajo. Hasta ahora, mi escritorio era una mezcla perfecta entre el un mandala psicodélico y el Gran Bazar de Estambul, pero he visto la luz y me he convertido al minismalismo existencial. No es sencillo: requiere una profunda conversión personal llena de desafíos y, por eso, hasta ahora no me había decidido a dar el paso.

O eso les digo a mis amigos para explicar por qué pasando la vida delante del ordenador no había usado nunca un monitor externo (en lugar de la pantalla del portátil). En principio, tengo pensando probar con el LG 24M38H-B (99 euros), para ver cómo va. Aunque quizás, me envalentone del todo y me decida por un modelo 1440p

Gafas de realidad mixta HP + juegos

En la lista de deseos de Javier Pastor

Si os atrae la realidad virtual puede que sea un gran momento para comprar unas gafas de realidad virtual o unas gafas de realidad mixta, más baratas que las Oculus Rift o las HTC Vive y que ofrecen experiencias muy similares (son compatibles con la mayoría de los contenidos).

En mi caso adquirí unas gafas de RM de HP (380 euros) y precisamente puede que aproveche Black Friday para hacerme con algún juego de realidad virtual como 'Beat Saber', 'SUPERHOT', 'Arizona Sunshine', 'Space Pirate Trainer' o incluso 'MineCraft'

Philips Hue

En la lista de deseos de Javier Penalva

En el año de los asistentes virtuales en altavoces, este Black Friday me voy a animar a empezar un proyecto domótico en casa. Y las luces Philips Hue (83,98 euros) siempre me han llamado la atención por sus posibilidades para crear ambientes y sorprender a invitados.

Compraré un pack y quizás me anime también si hay una buena oferta con un enchufe de ElGato (49,95 euros) para controlar cualquier aparato con la voz y a la vez tener un historial de consumo de diferentes dispositivos.

PlayStation 4 + FIFA 19

En la lista de deseos de Eva Rodríguez de Luis

La mía es una historia triste: hace cosa de un mes mi PlayStation 4 se averió y Amazon me devolvió el dinero en un cheque regalo, así que la idea es comprarme otra con uno de mis juegos favoritos, el FIFA. El FIFA 19 había salido hace un par de semanas, por lo que justo se había agotado la oferta de lanzamiento y los precios del pack vuelven a rondar los 350-400 euros.

Quiero esperar hasta que bajen otra vez para el Black Friday y hacerme con la PlayStation 4 de 1 TB y el FIFA 19 (357 euros), si bien espero que haya ofertas más interesantes que quizás me permitan añadir un mando más o incluso el modelo Pro.

Sony WH-1000XM3B, Forerunner 935 y Google Daydream View

En la lista de deseos de Txema Rodríguez, coordinador de Genbeta Dev

Desde que a finales de verano se empezó a hablar sobre la nueva actualización de los Sony WH-1000XM3B (377 euros) llevo detrás de ellos. Cruzo los dedos para que las existencias estén disponibles para estos días, porque tanto los grandes almacenes como Amazon andan saturados con la demanda. Pero la realidad es que lo merecen, como ya leímos en la review en Xataka: suena muy bien, pero lo realmente sorprendente es su cancelación de ruido. Imprescindible en oficinas ruidosas.

Aunque los relojes de Garmin suelen tener un gran esperanza de vida, siendo bastante durables en el tiempo, ha llegado el turno de jubilar mi anterior modelo Forerunner por lo último de la casa Garmin. Entre los candidatos está el tope gama Fenix 5, aunque el más “económico” como el Garmin Forerunner 935 (469 euros) puede valer. Sobre todo por ser un autentico multideporte con horas de batería y mejora en las métricas de carrera. Además de incluir un gran conjunto de accesorio tanto para los runner más pro como los triatletas.

Una cosa que me lleva llamando la atención estos últimos meses es la realidad virtual Daydream promovida por Google en sus propias aplicaciones Android. Un buen punto de entrada es usar nuestro propio móvil (casi todos los últimos Pixel y Galaxy son compatibles) combinado con las Google Daydream view (109 euros) para disfrutar de la experiencia. En torno a cien euros con un buen acabado, lejos de las típicas de cartón o las más pesadas como Oculus. Además incorporan un mando a distancia para realizar interacciones básicas y disfrutar de la experiencia 360 de Youtube.

Nikon Nikkor AF-S 24 mm

En la lista de deseos de Jose García

Aunque suelo huir de los días tipo Black Friday porque soy de compra fácil, uno de los productos que llevo tiempo mirando es el Nikkor de 24 mm f/1.8 (775 euros). Es una lente que pretendo usar en mi Nikon D330 para mejorar las fotos que hago para ilustrar los artículos.

Me pierde el bokeh que es capaz de conseguir en los macros y creo que es una buena compra. También es bueno para hacer fotos de edificios y retratos. El problema es que vale un ojo de la cara, así que espero un milagro en forma de oferta.

Amazon Echo Dot o Google Home Mini

En la lista de deseos de Jesús León, coordinador de Xataka Foto

En mi lista de deseos para este próximo Black Friday no tengo nada fotográfico previsto, pero sí tengo ganas de apostar por un asistente de voz. Estoy entre el Amazon Echo Dot (35,99 euros) y el Google Home Mini (59 euros), que son modelos muy sencillos y asequibles para probar (no quiero gastar mucho y luego quede olvidado en una caja si ya no lo uso), aún no me he decidido pero esperaré al momento oportuno.

Es lo único que tengo en mente, pero si me encuentro buenas ofertas en bolsas para portátil o algún buen libro fotográfico, seguro que acabo comprando algo que no esperaba.

Sennheiser Momentum 2.0

En la lista de deseos de Adriana Izquierdo

Este año no tengo ningún producto concreto en el punto de mira de cara al Black Friday, pero siempre estoy atenta a ofertas jugosas de electrónica, y esta vez estaré pendiente de las ofertas de auriculares bluetooth de gama alta, que suelen subirse bastante de precio y los descuentos son muy jugosos.

En el Prime Day me hice con los estupendos Sennheiser Momentum 2.0 (259,99 euros) por 100€ menos de lo que solían costar, y estaré pendiente a posibles ofertas para comprarlos como regalo. La cancelación de ruido es fantástica, buen sonido, varios dispositivos conectados simultáneamente y son comodísimos (en mi caso es el circumaural cerrado).

También tengo echado el ojo a los altavoces bluetooth de Vtin (33,99 euros). Un par de amigos tienen aparatos de la marca y, después de ver lo bien que tiran para su tamaño, estaré pendiente por si sale alguna oferta.

Fujifilm X-T3 y Xbox One X

En la lista de deseos de Juan Carlos López

Todos los años aprovecho las ofertas del Black Friday para incrementar mi colección de películas en Blu-ray Disc, y esta edición no va a ser una excepción. No obstante, también tengo la intención, y este es mi auténtico capricho para 2018, de hacerme con uno de estos dos productos: una consola de videojuegos Xbox One X (499 euros), a la que le eché el ojo cuando salió y que me permitirá actualizar mi Xbox One de primera generación, o una cámara fotográfica X-T3 de Fujifilm (1.899 euros).

Aunque me gusta hacer fotos con mi smartphone (un Galaxy S7 Edge de Samsung que todavía me da muchas alegrías), esta cámara sin espejo de Fujifilm me tiene enamorado desde que pude analizar, hace ya casi cuatro años, el modelo X-T1. La cámara me encanta por su diseño clásico, su manejo tradicional a través de diales, la gran calidad de los objetivos de Fujifilm, y, cómo no, también por la enorme calidad de sus fotografías, sobre todo en lo que concierne a la colorimetría.

Tendré que elegir entre la Xbox One X y la X-T3, pero uno de los dos 'cacharros' caerá y dejará mi bolsillo peor de lo que ya está.

Kindle Paperwhite, Pocophone F1 y robot aspirador

En la lista de deseos de Laura Sacristán

Este año, por raro que parezca, he logrado reducir mi lista de deseos para el Black Friday a tres productos. El primero es el Kindle Paperwhite (129,99 euros) de Amazon para mi novio, yo lo tengo y es una de las mejores compras que he hecho; él sigue siendo un amante de los libros de papel, pero me he propuesto pasarle al lado oscuro de los e-books, entre otras cosas, para quitar estanterías llenas de libros de mi casa.

El segundo producto es un móvil para mi padre, que casi con toda seguridad será el Pocophone F1 (304,42 euros) de Xiaomi, eso sí, con una buena carcasa, que es experto en "dejarlos" caer. La carcasa también entra dentro de mis deseos para el BF, claro, pero no es el tercero al que me refería.

Ese tercer y último producto es un robot aspirador. Aún no tengo decidido cuál, pero la Roomba 896 (439 euros) y el Neato Botvac D4 Connected (529 euros) tienen muchas papeletas. Si no los encuentro a buen precio, me conformaré con el Xiaomi Mi Robot Vacuum 2.

Domótica compatible con HomeKit

En la lista de deseos de Miguel López

Mi intención es no comprar nada ya que no tengo ninguna necesidad urgente ahora mismo, pero puede que considere algunos accesorios HomeKit para domotizar un poco más mi casa si encuentro buenos descuentos. Sensores de temperatura y humedad, sensores de contacto (35,95 euros), interruptores (49,95 euros) … son accesorios con muchas papeletas de ofertarse bien. Me gusta la marca Eve, así que estaré pendiente. Y algo menos probable pero no imposible es que mire alguna barra de sonido para mi televisor

Patinete eléctrico y zapatillas de running

En la lista de deseos de Pedro Aznar, director de Applesfera

Mis intenciones de compra este año son dos. La primera, un patinete eléctrico para moverme por la ciudad en trayectos cortos: con la proliferación del carril bici en las grandes ciudades, el patinete se está convirtiendo en un medio de transporte práctico y divertido, me apetece probarlo. He estado mirando varias marcas y el que más me gusta es el popular modelo de Xiaomi - el Xiaomi M365 (346,72 euros) - así que iré a por este modelo directo.

Mi segunda idea es renovar mis zapatillas de running, aunque aquí no tengo nada decidido en claro aún. Echaré un vistazo a Adidas o Asics, ¡a ver que encuentro!

Disco duro interno Toshiba X300 4TB

En la lista de deseos de Yúbal Fernández

Por lo general, cuando compras un ordenador nuevo este suele venirte con un disco duro mecánico, principal o secundario, que raras veces supera el terabyte de almacenamiento. Y es por eso que después de haberme comprado un nuevo ordenador ya estoy buscando la manera de poder ampliarlo de manera que en los muchos años que espero poder utilizarlo no vaya a necesitar ampliarlo de nuevo.

En este sentido, Toshiba (130,99 euros) es una marca que siempre me ha dado bastante confianza, con buen equilibrio calidad precio y un disco con velocidad de 7200 rpm, que nunca viene mal.

Fitbit Versa o Amazfit Bip

En la lista de deseos de Toni Castillo

A pesar de que mi Pebble Time acumula unos cuantos años a sus espaldas, no había sentido la necesidad de sustituirlo porque no necesitaba más de lo que me ofrecía. No obstante, la situación ha cambiado ahora que su plataforma ha muerto tras el periodo de gracia que le dio Fitbit tras adquirir la empresa. Es por eso que este Black Friday intentaré conseguir un reloj inteligente a buen precio.

¿Preferencias? No demasiadas. Mi objetivo es encontrar un dispositivo equivalente en cuanto a funciones con un precio que no supere los 150 euros. Pienso en el heredero más o menos natural de mi Pebble, el Fitbit Versa, que quizás pueda encontrar con una sustancial rebaja que lo acerque a los 100 euros; o en alternativas todavía más baratas, ya que como he dicho soy poco exigente en cuanto al reloj.

Quizás un Amazfit Bip (69,99 euros), que presume de una impresionante batería, muy superior a la de cualquier otro reloj, sea una buena opción. Eso sí, si encuentro un ofertón de algún smartwatch que incluya NFC, me pensaré aumentar mi tope de presupuesto.

