Las Voyager llevaron al espacio un mensaje de la humanidad en discos de oro: así será el de la sonda Europa Clipper

Si todo sale según lo previsto, la sonda Europa Clipper despegará a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX en octubre de este año. Estamos hablando de una ambiciosa misión de la NASA que tiene como objetivo principal determinar si la luna Europa de Júpiter tiene las condiciones adecuadas para la vida.

La sonda recorrerá más de 2.500 millones de kilómetros para llegar a destino. Pero no solo estará equipada con un amplio abanico de instrumentos científicos como cámaras y espectrómetros. También llevará consigo una placa grabada al más puro estilo de los conocidos “discos de oro” de las legendarias sondas Voyager.

El “disco de oro” de la sonda Europa Clipper

No todos los días enviamos sofisticadas piezas de ingeniería hacia las profundidades del espacio. La NASA en la década de 1970 lo tenía claro y, a través de un grupo de trabajo dirigido por Carl Sagan, preparó los discos de oro de las sondas Voyager para enviar un “mensaje al cosmos” que fuera capaz de sobrevivir millones de años.

La sonda Europa Clipper presenta una nueva oportunidad para repetir la hazaña (aunque otras misiones anteriormente también lo han hecho), por lo que la agencia espacial estadounidense no quiere desaprovecharlo. En esta oportunidad no habrá un disco de oro como tal, sino una placa metálica grabada con una variedad de información representativa de nuestro planeta.

Durante meses la NASA desarrolló una campaña conocida como “Mensaje en la botella” en la que invitó a personas de todo el mundo a incluir sus nombres en un microchip situado en el centro de la placa de un raro metal no corrosivo llamado tántalo. Sorprendentemente, participaron más de 2,6 millones de personas.

Los técnicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA se dieron a la tarea de encontrar la forma de grabar tantos nombres en una pieza de silicio del tamaño de una moneda. Y lo consiguieron utilizando un haz de electrones para crear líneas de texto una milésima parte más pequeñas que las de un cabello humano (75 nanómetros).

Como podemos ver en las imágenes, la NASA ha decorado ambas caras de la placa. Una de las caras muestra un dibujo de una botella flotando en la órbita de Júpiter junto a sus lunas. Más abajo se encuentra el poema ‘In Praise of Mystery: A Poem for Europa’ escrito especialmente a mano para la misión por la poeta estadounidense Ada Limón.

En la esquina inferior izquierda hay un retrato Ronald Greeley, un profesor de la Universidad Estatal de Arizona que falleció en 2011 y cuyos aportes sentaron las bases de la misión. En la parte superior está grabada la famosa Ecuación de Drake de la década de 1960 que estima la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra.

Del otro lado de esta placa de aproximadamente 18 por 28 centímetros encontramos representaciones visuales de ondas sonoras. Estas representan el trabajo de un grupo de lingüistas que recopiló la palabra “agua” en 103 idiomas. En el centro también hay un símbolo que significa "agua" en el lenguaje de señas estadounidense. Esta pieza debería empezar su viaje a Júpiter tan pronto como en octubre de este año.

Imágenes | NASA (1, 2, 3)

