Llevamos muchos años intentando dar una explicación a la materia oscura. Se define así a esa materia invisible, por la que, entre otros fenómenos, las galaxias giran más deprisa de lo que puede provocar la materia visible y la luz se curva a su alrededor más de lo esperado. Hay algo cuya gravedad está provocando estas alteraciones, pero no sabemos qué es. Si bien hay una minoría de científicos que creen que la materia oscura en realidad no existe, la mayoría de ellos coinciden en que, sin ella, no se podría explicar el modelo cosmológico estándar. Pero no consiguen identificarla.

La mayoría de hipótesis apuntan a que está compuesta por un tipo de partícula desconocida, como los WIMPs o los axiones. Sin embargo, un equipo de científicos de Estados Unidos y Canadá considera que eso no es lo que más sentido tiene. Los cálculos apuntan a que en el Universo hay 5 veces más materia oscura que materia convencional. No es una diferencia tan grande para partículas totalmente diferentes. Cinco frente a uno. Por eso, ellos proponen una hipótesis radicalmente distinta, protagonizada por lo que han bautizado como una tabla periódica oscura.

Demasiado similares. Si la materia oscura estuviese compuesta por un solo tipo de partícula, radicalmente distinto a las partículas que componen la materia que conocemos, lo normal sería que la diferencia en la cantidad de un tipo de materia y otro fuese también radicalmente distinto. Podría ocurrir, pero sería improbable. Algo así como lanzar un dado con un millón de caras y que nos salga un número del 1 al 6, como en los dados que usamos normalmente. Esa es la razón por la que estos científicos, cuyo estudio aún no tiene revisión por pares, han propuesto la tabla periódica oscura.

Las mismas partículas, pero diferentes. La materia conocida está compuesta por átomos, en cuyo interior hay protones, neutrones y electrones. A su vez, esos átomos se organizan para dar lugar a moléculas. Hay otras partículas más pequeñas que el protón, como los quarks, pero estas son las básicas. Lo que proponen estos científicos es una materia compuesta por partículas análogas a las de la materia normal, pero ligeramente distintas. Por ejemplo, mientras que en la materia normal los protones y los electrones son partículas estables, pero el neutrón puede desintegrarse cuando está fuera de un núcleo, en la materia oscura el neutrón sería muy estable.

Además, en este escenario, los neutrones oscuros pesarían cinco veces más que los protones normales. La materia visible del universo está compuesta mayormente por átomos de hidrógeno, que tienen un electrón, de masa despreciable, y un protón. Por lo tanto, su masa es equivalente a la del protón. La masa total de la materia sería aproximadamente la masa total de protones. En la materia oscura, la partícula más estable es el neutrón, por lo que es la que más abunda. Por eso, la masa sería la de los neutrones, pero como estos pesan cinco veces más, habrá una masa cinco veces mayor de materia oscura que de materia convencional. Todo esto, teniendo en cuenta que la cantidad de protones normales y neutrones oscuros fuese más o menos la misma.

Tabla periódica oscura. Con estas partículas ligeramente diferentes, se pueden construir átomos y moléculas, que a su vez se agrupan para dar lugar a los elementos de una tabla periódica oscura. El hidrógeno oscuro, por ejemplo, sería muy inestable, porque el protón capturaría el electrón y se convertiría en neutrón. En cambio, el deuterio sí sería estable.

Por otro lado, según los cálculos de estos científicos, podrían formarse versiones oscuras de helio, litio, berilio, boro e incluso carbono. Esto daría lugar a materia muy parecida a la que ya tenemos. Incluso se formarían estrellas. Pero nuestros telescopios no serían capaces de detectar su brillo.

¿Se puede comprobar? Estos científicos señalan que, para saber si están en lo cierto, habría que buscar oscilaciones acústicas oscuras (DAO). Estas son análogas de las oscilaciones acústicas de bariones (BAO), una especie de huellas congeladas de las ondas que viajaron por el plasma denso de materia y luz del universo primitivo. Si esto es lo que ocurrió con la materia normal, la materia oscura que describen estos autores tendría sus propias ondas. Las BAO se buscan mediante patrones en la distribución de la materia, de modo que las DAO también podrían detectarse si se localizan patrones concretos en la distribución de esa materia que no se ve. Podría rastrearse con lentes gravitacionales y otras técnicas de cartografía del Universo.

Todo esto no es más que una hipótesis bastante peculiar. Pero está claro que los misterios de la materia oscura no se desentrañarán si no nos salimos un poco de lo habitual. Habrá que ver si existen esas DAO.

Imagen | Imagen generada mediante IA

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