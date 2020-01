SpaceX prueba con éxito su sistema de expulsión de emergencia de astronautas: momentos antes de explotar el Falcon 9

El último cohete de SpaceX en alzar el vuelo en las últimas horas ha explotado y se ha hecho añicos en menos de dos minutos en el aire. Sin embargo, no ha sido por un error de SpaceX, de hecho ha sido algo intencionado. La compañía espacial quería probar el sistema de seguridad de expulsión de emergencia de astronautas y para tal, había que sacrificar un cohete entero.

Se trataba de una misión crucial para SpaceX si quieren transportar en el futuro a astronautas de la NASA u otras entidades. El Falcon 9 utilizado iba acompañado de la cápsula Crew Dragon, que es donde viajan los astronautas. Astronautas que en esta ocasión no se encontraban dentro de la cápsula ya que primero hay que comprobar (entre muchas otras cosas) la efectividad del sistema de expulsión en caso de accidente.

El sistema de expulsión se ejecutó de forma intencionada tan sólo noventa segundos después de que el Falcon 9 despegara. Mediante el sistema In-Flight Abort de SpaceX la cápsula Crew Dragon se separó en cuestión de segundos del Falcon 9, justo antes de que este pusiera fin a su vida útil. Con la cantidad de combustible dentro del Falcon 9 era inevitable que se destruyese al completo generando una enrome explosión en el aire. Puedes ver el vídeo de la misión completa, el despegue comienza en el minuto 18

Según ha indicado Elon Musk, CEO de la compañía, "en general, fue una misión perfecta". Y es que a pesar de que el Falcon 9 haya explotado, es justamente lo que buscaban, para comprobar la efectividad del sistema de expulsión de astronautas. Este sistema pecisametne lo que ha conseguido es separar la Crew Dragon del cohete. En el momento en el que se activa la cápsula enciende sus ocho motores Super Draco que le permiten alejarse rápidamente del cohete.

Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5