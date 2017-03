SpaceX hace historia (otra vez) al lanzar por primera vez un cohete reciclado y hacer que vuelva sano y salvo

Elon Musk sigue desbloqueando logros y demostrando que es una de la mentes más importantes de nuestros tiempos. Hoy ha logrado un nuevo hito en la historia de la carrera espacial, ya que por primera vez SpaceX ha usado uno de los cohetes reutilizables, concretamente uno que fue usado en abril de 2016.

Esto significa que la siguiente etapa de su plan de viajes espaciales ha sido todo un éxito, donde ya hemos visto cómo tienen controlado el aterrizaje de sus cohetes cuando éstos vuelven a la Tierra, aterrizajes que pueden ser en tierra o sobre la barcaza sobre el mar, y ahora es momento de empezar a usar estos mismos cohetes en nuevas misiones.

El primer cohete que ha viajado en dos ocasiones al espacio

Como ya había mencionado, este cohete Falcon 9 fue usado el pasado 8 de abril de 2016, cohete que precisamente fue el primero en aterrizar sobre la plataforma sobre el mar “Of Course I Still Love You”. Como sabemos, antes de este lanzamiento, en diciembre de 2015 SpaceX había logrado primera vez que un cohete Falcon 9 regresara y aterrizara en tierra, no en el mar, pero este cohete al ser el primero lo guardarán como prueba del hito histórico en la carrera espacial.

El primer Falcon 9 que regresó a la Tierra (Diciembre de 2015).

Para este lanzamiento, el Falcon 9 usado hace casi un año fue revisado en su estructura y cargado de combustible, lo que representó un coste aproximado de 250.000 dólares, en vez de los 16 millones que representa el fabricar un nuevo cohete. Esto significa un ahorro abismal que beneficiará el envío de cohetes para nuevas misiones, así como un caída en el coste.

Este Falcon 9 fue enviado al espacio con el objetivo de poner en órbita el satélite SES-10, el cual es el primer satélite de SES diseñado exclusivamente para América Latina y el primero en ser lanzado en un cohete reutilizable. Después de lanzar el satélite, el Falcon 9 se posicionó para aterrizar en la plataforma sobre el mar ubicada en el Océano Atlántico, algo que logró sin ningún problema y justo en el blanco... por segunda ocasión.

Pueden ver la transmisión del lanzamiento en el siguiente vídeo.

Por supuesto Elon Musk es el más contento con este nuevo hito, por ello tuvo tiempo de aparecer en la transmisión y hacer unas primeras declaraciones:

"Esta es la diferencia entre tener aeronaves que son desechadas después de cada vuelo, contra cohetes que podemos reutilizar varias veces. Han pasado quince años para llegar a este punto. Ahora mismo estoy sin palabras. Este es un gran día, no sólo para SpaceX, sino para toda la industria espacial, donde se está demostrando algo que muchas personas dijeron que era imposible."

