SpaceX completa con éxito el primer encendido de su gigantesco motor Raptor integrado en una nave espacial

SpaceX ha compartido a través de redes sociales cómo ha sido la exitosa prueba de encendido de su motor Raptor, que ya alcanzó su récord en la cámara de combustión el pasado año. Este será uno de los dos motores que monta el prototipo Starship SN20, el gigantesco cohete que pretende viajar sin tripulación.

La prueba, aunque se ha compartido hace unas horas en la cuenta de Twitter de SpaceX, se realizó el pasado lunes. La compañía de Elon Musk no ha dado más información sobre la prueba, aunque conocemos que la S20 contará con seis motores Raptor y que será el primer prototipo de SpaceX en intentar un lanzamiento orbital.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo