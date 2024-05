SpaceX acaba de hacer la primera videollamada con un iPhone conectado directamente a un satélite Starlink

SpaceX lleva un tiempo preparando un nuevo servicio de conexión celular directa para móviles con los satélites Starlink. Los mensajes de emergencia por satélite se han vuelto más comunes en los últimos años, pero el servicio Direct to Cell de Starlink permitirá incluso hacer videollamadas con un smartphone común y corriente.

Una videollamada a través de Starlink. En una demostración publicada el martes en X, dos ingenieros de SpaceX utilizan un Google Pixel y un iPhone sin modificar para hacer una videollamada entre ellos.

El Pixel está conectado a una antena celular terrestre, y el iPhone a un satélite Direct to Cell de Starlink. No hay antenas parabólicas, ni hardware adicional. Si bien la imagen del que está usando la conexión satelital se ve pixelada, la videollamada no se corta en la breve duración del vídeo.

Cómo funciona. SpaceX ha lanzado varios satélites Starlink con conexión celular directa. Los últimos 13 despegaron el 14 de mayo desde California. No son tan rápidos como el servicio residencial de Starlink, por las limitaciones físicas del haz de la antena, pero logran unos nada desdeñables 17 Mbps de velocidad.

En Estados Unidos, Starlink ha llegado a un acuerdo con T-Mobile para sus pruebas previas al despliegue del servicio. Los ingenieros de SpaceX están haciendo estas pruebas en el bloque de frecuencias PCS G, que equivale a la banda 25 del espectro LTE, por lo que prácticamente cualquier smartphone moderno puede conectarse directamente a un satélite Starlink Direct to Cell, incluso en interiores.

Cuándo estará disponible. En lugar de ofrecerlo directamente a sus clientes, Starlink está cerrando acuerdos con operadoras de todo el mundo para desplegar Starlink Direct to Cell como un servicio adicional. T-Mobile, Rogers, Salt o Entel ofrecerán a sus clientes la posibilidad de conectarse a los satélites Starlink en zonas sin cobertura.

El despliegue será gradual. A finales de 2024, los clientes de estas operadoras podrán enviar SMS, MMS y llamadas de emergencia en zonas sin cobertura. A partir de 2025, podrán hacer uso de sus datos móviles, según SpaceX.

La gallina de los huevos de oro. Starlink anunció ayer que ha superado los tres millones de clientes en los 99 países donde está disponible. La compañía, que opera ya más de 6.000 satélites en la órbita baja terrestre ha pasado de números rojos a unos beneficios de miles de millones de dólares. Solo había una empresa capaz de conseguirlo: la única que lanza y aterriza sus cohetes con regularidad.

Imagen | SpaceX

