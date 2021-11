La NASA acusa a Rusia de poner en riesgo la Estación Espacial Internacional tras destruir un satélite con un misil

Una prueba con un misil antisatélite de Rusia provocó un campo de escombros en la órbita terrestre baja que puso en peligro la Estación Espacial Internacional, aseguran desde el Comando Espacial de EE.UU. Es el último conflicto entre las dos potencias, donde en medio se han visto afectados los siete astronautas de la ISS, entre ellos dos de origen ruso.

Según explica la NASA, a los astronautas se les ordenó refugiarse en las cápsulas acopladas durante dos horas después de la prueba militar ruso como precaución por si fuera necesaria una escapada rápida.

La Estación Espacial Internacional estuvo orbitando a través o cerca del cúmulo de escombros cada 90 minutos, hasta que al cabo del tercer paso los especialistas determinaron que era seguro para la tripulación. En el comunicado, la NASA explica que durante los próximos días continuará monitorizando la situación para comprobar que todo es seguro.

No es la primera vez que la basura espacial daña la Estación Espacial Internacional. Los expertos alertan que estas pruebas de armas que rompen satélites en órbita suponen un problema añadido al dispersar los fragmentos y hacer que estos colisionen con otros objetos. Una reacción en cadena de proyectiles que puede llegar a ser peligrosa.

Según el astrofísico de Harvard, Jonathan McDowell, el primer campo de escombros pasó a las 2 de la madrugada ET y coincidió con la estación cada hora y media.

Here is the orbit of ISS (blue) compared to that of the Ikar No. 39L satellite (cover name Kosmos-1408) (magenta) and the part of the orbit where the crew have been warned of possible collisions with a debris field (red). This shows Kosmos-1408 is a plausible candidate pic.twitter.com/oGJtQxWxkV