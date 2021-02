La misión Hope de Emiratos Árabes ha alcanzado con éxito la órbita de Marte: se une al selecto grupo de países en conseguirlo

La primera de tres misiones que ha llegado con éxito Marte estos días. Emiratos Árabes ha anunciado que su sonda Hope ha alcanzado con éxito la órbita de Marte. Todo un logro para el país de Oriente Medio, que consigue así llevar a cabo con éxito su primera misión interplanetaria. Hope ahora se dedicará a estudiar la atmósfera de Marte durante un periodo de dos años.

After 7 continuous years of hard work and persistence, as we achieve the dream with the UAE’s historic mission as the #HopeProbe completed its Mars orbit insertion. #ArabsToMars pic.twitter.com/Tod0UCk0Rh