Artemis comienza a rodar: el gigantesco cohete lunar de la NASA llega por primera vez a la rampa de lanzamiento

La misión Artemis I hacia la Luna empieza a rodar. Todavía faltan meses para que se enciendan los motores, pero el ambicioso proyecto de la NASA ya ha empezado a moverse. El gigantesco SLS de la NASA, el cohete más potente de la agencia aeroespacial norteamericana ya ha llegado a la zona de lanzamiento, el Launch Complex 39B, situado a unos 6,5 kilómetros de la torre de montaje, en el Kennedy Space Center de Florida.

Sosteniendo el enorme cohete tenemos el transportador oruga y junto al SLS y su característico color naranja encontramos la nave Orion, que se lanzará conjuntamente. Se trata de la primera vez que el ambicioso cohete de la NASA sale de la zona de ensamblaje y se pone en marcha para la realización del test húmedo, una de las pruebas necesarias para comprobar que el cohete está preparado para su lanzamiento.

Aproximadamente hacia las 17.45 ET (las 22.45h en España), el SLS y la nave Orion se pusieron en marcha hacia la plataforma de lanzamiento. Un recorrido con una duración de varias horas, con pausas para que el equipo pueda realizar mantenimientos. Hacia las 10.30h, hora española, el SLS ha llegado al Launch Complex 39B.

Good morning! #Rollout complete, the @NASAArtemis I Moon rocket is now in position at Launch Complex 39B for its wet dress rehearsal. Some great pics from @nasahqphoto, @ulalaunch and @NASAKennedy 👇 pic.twitter.com/FmT6Rvo0XL