La tecnología ha dado muchas vueltas desde que se escribió el cuento de “Los tres cerditos”. Ahora las mejores casas no llevan solo ladrillo, sino que también están recubiertas de plástico. Al menos, es así si vas a vivir en la Luna. Y es que en los futuros asentamientos lunares no se valorará únicamente la resistencia de los materiales. También se buscarán aquellos que aíslen mejor de las temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Existen algunas opciones que aíslan muy bien, como los aerogeles o los recubrimientos multicapa clásicos. Sin embargo, son demasiado frágiles para un ambiente tan extremo. Por eso, unos ingenieros han estado buscando alternativas hasta dar con una propuesta interesante: usar el material de las mantas de emergencia.

Capas apiladas de Mylar. Las mantas de emergencia están hechas con BoPET (tereftalato de polietileno orientado biaxialmente), un material conocido comercialmente como Mylar, que se obtiene estirando el PET clásico en dos direcciones. Así, se consigue una lámina mucho más fina y resistente. Pero no solo es resistente. Si se le añade aluminio, refleja muy bien la radiación infrarroja, por lo que se convierte en un aislante térmico ideal. Esa es justamente la razón por la que esta combinación se usa para fabricar mantas de emergencia, como las que se emplean para tapar a corredores de maratón tras un ejercicio extremo o a las víctimas de un accidente o desastre natural.

Los ingenieros de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Pensilvania quisieron usar esta misma combinación de materiales para ver si sería útil en la Luna. Pero no necesitaban solo que fuera un buen aislante. También requerían un material resistente. Por eso, probaron a apilar capas muy finas de Mylar, una sobre otra, añadiendo óxido de aluminio para no perder su efecto aislante.

Difícil, pero útil. El procedimiento no fue coser y cantar. Las capas eran tan finas que, según explicaron estos científicos, solo con respirar cerca de ellas podían salir volando. Las manipularon con ayuda de unas pinzas y lograron un prototipo de un centímetro cuadrado. De ahí a las construcciones lunares hay un camino larguísimo, pero al menos sirvió para comprobar en el laboratorio si este material, al que han bautizado como HyLIFS, tiene las cualidades esperadas.

Vaya si las tiene. En ese centímetro cuadrado encontraron un material con una conductividad térmica extremadamente baja, de unos 2,2 mW/m·K. Eso significa que aísla muy bien, tanto de altas como de bajas temperaturas. Para hacernos más o menos una idea. Para hacernos una idea, la conductividad térmica de los ladrillos puede ser de más de 1.000 mW/m·K. Por otro lado, la muestra resistió una presión de 20 megapascales, comparable a concentrar unos 200 kilogramos en un área del tamaño de la punta de un dedo. Esta prueba de resistencia se repitió 10 veces seguidas con idénticos resultados, así que la estructura del material sigue resistiendo después de soportar presiones altas muchas veces seguidas.

Partículas microscópicas. Al analizar mediante microscopía este nuevo material, los científicos vieron que gran parte del calor pasa de una lámina a otra por los puntos de contacto de unas partículas microscópicas ‘antiadherentes’ que los fabricantes añaden al Mylar para que las capas no se peguen. Es decir, estas partículas, necesarias para separar las capas, son también el principal camino por el que se cuela el calor, lo que abre la puerta a mejorar el aislamiento optimizándolas.

Un largo viaje y una estancia inhóspita. Los materiales que se usen en las construcciones lunares deben poder doblarse, golpearse y someterse a altas presiones, tanto durante el viaje a la Luna como durante la construcción y una vez en su destino. Por eso es tan importante combinar resistencia y aislamiento. Estos científicos lo han conseguido, pero en un tamaño muy reducido. Ahora habrá que comprobar que, efectivamente, las propiedades se mantienen en fragmentos más grandes de materiales.

Además, es importante encontrar un método de producción más rápido, ya que hacerlo manualmente con unas pinzas no es viable si se van a fabricar grandes rollos. Y, para terminar, será necesario seguir investigando para comprobar que resiste bien a golpes, arañazos y flexiones repetidas. Esto es solo el principio, pero parece que las mantas de emergencia podrían tener una aplicación inesperada en la Luna.

Imagen | NASA

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