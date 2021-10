Una luz azul sobre Europa ha sido captada desde la Estación Espacial Internacional: esta es la explicación del extraño fenómeno

EL pasado 8 de octubre, el astronauta Thomas Pesquet capturó una sorprendente luz azul sobre el continente europeo, en algún punto al sureste de Italia. Desde la Estación Espacial Internacional pudo fotografiar el fenómeno y posteriormente publicó la imagen en Flickr. Una mancha azul que no supuso ningún daño y que pasó desapercibida para la mayoría pese a su enorme tamaño.

¿Cuál es la explicación de este fenómeno? El propio astronauta nos deja una breve explicación en el pie de la imagen. Según lo define, se trata de un "evento luminoso transitorio", un fenómeno eléctrico equivalente a como si un rayo golpease hacia arriba la atmósfera.

El fenómeno ocurre de forma "muy rara", según describe el astronauta. Afortunadamente, la Estación Espacial Internacional es excelente para observar este tipo de eventos. Tal es así que la ISS dispone de un laboratorio, el Columbus, dedicado a estudiarlos.

🌩A single frame from a timelapse over #Europe, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a 🇩🇰-led facility monitoring these events thanks in part to @AstroAndreas who took the first picture of them from space! ⚡ https://t.co/tfFS3KqYmm #MissionAlpha pic.twitter.com/XqBdJ64pBq