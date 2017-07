"Los extraterrestres están ahí fuera, pero están dormidos": La última solución de la Paradoja de Fermi te quitará el sueño

Quizá el mejor argumento contra la existencia de civilizaciones extraterrestres es la paradoja de Fermi. Se trata de una pregunta muy sencilla: si el tamaño del universo hace tan probable que exista vida allá fuera, ¿cómo es que aún no tenemos una sola evidencia de ello?

Fue una pregunta inocente en un almuerzo, pero resolver ese problema ha sido vital para todos los que buscan vida inteligente más allá de la atmósfera. Se han planteado muchas hipótesis: que aún son primitivos; que están ahí, pero se dedican a investigarnos; o, incluso, que las evidencias nos llegan, pero somos incapaces de interpretarlas.

Sin embargo, la última posible solución a Fermi se lleva la palma: no tenemos señales de los extraterrestres porque están dormidos.

El argumento computacional

No descubro la pólvora si digo que procesar información es algo tedioso, pesado y cuesta muchos recursos. Y no sólo recursos económicos, sino que es un no parar de consumir recursos energéticos. "El costo termodinámico de estos procesos depende fundamentalmente de la temperatura", nos explican Anders Sandberg y Milan Ćirković, los autores del estudio. "En principio, procesar información es diez veces más eficiente si tu ordenador está diez veces más frío".

Esta idea es sobre la que arman toda su propuesta. Veréis, el espacio exterior, debido a la radiación de base, tiene una temperatura media de unos 3 kelvins. Para nosotros es un sitio frío e inhóspito. Como Islandia. Y por eso, precisamente, es un sitio ideal para instalar servidores.

Y en el futuro será mucho más frío. A medida que el Universo se expande su temperatura media cae exponencialmente. De ahí que si queremos procesar toda la información que podamos, lo lógico es esperar.

Esperar, ¿hasta cuándo? Esperar, ¿quién?

Esa es la pregunta, ¿no es cierto? En principio, sería una versión intergaláctica de Esperando a Godot (aunque en este caso, Godot sería una temperatura que nunca llega). Pero no, según los autores, en unos pocos billones de años la temperatura bajará hasta un punto en que ya no tendría sentido esperar más.

Por eso, sugieren que parece razonable que una civilización avanzada puede llegar a la conclusión de que el universo está demasiado caliente para hacer un uso eficiente de sus recursos. Lo mejor es esperar. Al fin y al cabo, ¿qué son un puñado (de billones) de años?

La idea tiene algo más de sentido si caemos en la cuenta de que, según los autores, es probable que una civilización muy avanzada decidiera 'pasar' de la biología y 'mudarse' a lo digital. Si es que eso puede hacerse.

¿Creen realmente en esto?

La verdad es que no. Como explican en esta entrada, no creen que esta sea la explicación más plausible de la ausencia de señales de vida extraterrestre. No obstante, sí creen que esa vida exista.

Personalmente todo el trabajo alrededor de la paradoja de Fermi me parece muy curioso. Conforme pasan los años cada vez tenemos propuestas más complejas, más precisas y más técnicas para explicar por qué no hay alienígenas llamando a nuestra puerta. No está mal. Al final, soñar tiene un papel fundamental en el avance de la ciencia.

