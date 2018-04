La nave de Virgin Galactic completó con éxito su primer vuelo supersónico desde el accidente fatal de 2014

Virgin Galactic está de vuelta. La compañía de Richard Branson, con la que quiere llevar turistas a los límites del espacio, finalmente hizo un vuelo completo desde su accidente fatal en 2014. Se trató del primer vuelo de prueba supersónico usando los motores de la nueva nave SpaceShipTwo VSS Unity, esto tras siete vuelos de planeo desde 2016.

En octubre de 2014, tras un vuelo rutinario de prueba, la SpaceShipTwo de Virgin Galactic perdió el control y se estrelló provocando la muerte del copiloto y dejando gravemente herido al piloto. Después de esto, la compañía suspendió los vuelos, hasta que en diciembre de 2016 iniciaron con los vuelos de planeo usando un nuevo rediseño de la nave.

.@virgingalactic back on track. Successful powered flight, Mach 1.6. Data review to come, then on to the next flight. Space feels tantalisingly close now.