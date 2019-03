India ha destruido uno de sus satélites con un misil interceptor: un peculiar paso de cara a ser otra potencia espacial

Lanzar un cohete en la actualidad es algo relativamente normal dado el nivel tecnológico y su democratización, pero eso no parece suficiente para todos los países. Ahora es la India la que saca pecho, pero no por alguna misión espacial, sino como **potencia militar espacial **.

Lo han hecho reportando que han sido capaces de hacer volar en pedazos un satélite artificial, lo cual tiene precedentes y la coloca en cierto modo al nivel de otras potencias económico-espaciales como Estados Unidos o Rusia. Una particular manera de colocarse en ese panorama y de incentivar la militarización espacial además de poner en manifiesto su interés en ello de cara a otros estados.

La India dice que ellos también pueden

La carrera espacial está experimentando un nuevo auge desde hace pocos años, peor lo hace sobre un lienzo ya lleno de restos previos. Y repasando las soluciones para la basura espacial existente cierto es que vimos que una de ellas era disparar directamente contra los desechos, como la propuesta de destruirlos a cañonazos, pero lo del misil de la India por otro derrotero: demostrar capacidades.

Según traslada Reuters, el Primer Ministro indio Narendra Modi ha afirmado que han conseguido derribar uno de sus satélites artificiales en órbita baja, a 300 kilómetros de la Tierra. Algo que lograron ayer 27 de marzo lanzando un misil interceptor sin cabeza explosiva.

"India ha conseguido algo sin precedentes hoy. Hemos registrado nuestro país como potencia espacial." Narendra Modi, Primer Ministro indio

De este modo, el país asiático se suma a Estados Unidos, China y Rusia en el particular grupo de países que cuentan con armamento anti-satélite, añadiendo leña al fuego de la militarización del espacio. Una intención que nos suena y mucho, con esa Fuerza Espacial estadounidense que finalmente no se llevó a cabo (al menos no de momento).

Tampoco fue algo que les pillase de sorpresa, o al menos no a todos. India y Estados Unidos habían estado en contacto en relación al evento, de modo que los primeros procedieron de forma segura y la Estación Espacial Internacional ni otras estructuras sufrieron daños (más allá del satélite en cuestión).

Una prueba que dejó recuerdos

Eso sí, tampoco es que haya resultado ser una maniobra precisamente limpia. Recoge Reuters también las advertencias de Patrick Shanahan, secretario de defensa de Estados Unidos, hablando de que misiles como el que han usado en India pueden derivar en un caos espacial debido a los restos que quedan, afirmando que han llegado a registrar más de 250 piezas expulsadas por la explosión.

De hecho, ya recordamos al hablar de acabar con la basura espacial del desastroso resultado de la destrucción del satélite Fengyun-1C por parte de China, quedando una nube de residuos que supone un riesgo potencial para otros satélites. Algo que como enfatizamos tiene difícil solución, viendo además que algunos intentos esperanzadores acaban fracasando como el de Japón.

Lo llamativo de esto, más allá de las consecuencias a nivel de residuos que haya podido acarrear, es que es aparentemente una muestra de capacidades o de poder (que llega poco antes de que haya elecciones en el país). El disponer de armas anti-satélite permite establecer ataques a satélites enemigos, lo cual puede ocasionar problemas graves de telecomunicaciones

China se ha manifestado con un mensaje de esperanza de conservar la paz en el espacio, en palabras de su ministro de exteriores, y Pakistán recuerda que el espacio es algo común para la humanidad y que "todos los países tienen la responsabilidad de evitar acciones que puedan desencadenar su militarización". Rusia, otro de los países que previamente ha hecho una maniobra pareja, por el momento no se ha manifestado.