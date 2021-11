Hablemos de TON 618, posiblemente el objeto más grande de todo el universo conocido

El universo alberga cosas grandes, muy grandes. Realmente grandes. Hay estrellas miles de veces más grandes que el Sol, capaces de provocar supernovas que sacuden el espacio en sí mismo. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el objeto más grande, más masivo que hemos visto jamás? No hablo de grupos de objetos como galaxias o nebulosas, si no el objeto individual más grande del universo que hemos podido observar.

Ese objeto se llama TON 618, y sus características son tan exageradas que a los científicos les cuesta creer su existencia. Ya no es sólo el objeto en sí, si no todos los efectos que causa a su alrededor.

Un agujero negro mayor que diez sistemas solares puestos uno al lado de otro

TON 618 es un agujero negro ultramasivo cuya masa equivale a la de 66.000 millones de soles. Está a 18.000 millones de años luz de distancia, pero el disco de acreción que gira a su alrededor brilla con tanta fuerza (tanto como cien billones de estrellas) que podemos verlo desde la Tierra. Hay una galaxia entera a su alrededor, pero el brillo de TON 618 es demasiado grande como para poder verla.

Por lo tanto, estamos viendo una versión de TON 618 de hace 18.000 millones de años. Y teniendo en cuenta que hablamos de un agujero negro, hoy TON 618 puede ser mucho, mucho más grande de lo que estamos viendo en nuestro firmamento.

Pero incluso las mediciones del TON 618 del pasado remoto son impresionantes. El radio del agujero negro propiamente dicho a partir de su horizonte de sucesos es de 207.000 millones de kilometros. Es tan grande que podríamos colocar once sistemas solares como el nuestro, uno al lado de otro, dentro de él.

Otra forma de intentar abarcar mentalmente el desproporcionado tamaño de TON 618 es el que comentan en Kurzgesagt: una partícula de luz que quedara atrapada en el horizonte de sucesos tardaría una semana en llegar a la singularidad infinitesimal del centro.

Todos estos datos también nos permiten saber que TON 618 se formó cuando el universo era muy joven, "sólo" 3.400 millones de años después del Big Bang. Desde entonces lleva absorbiendo materia atrapándola en su campo gravitatorio, y no va a dejar de hacerlo hasta que literalmente no quede nada por absorber.