Francia ha creado un cohete para competir con el Miura español. Se llama Baguette One

PLD Space se puso a la cabeza de la industria espacial privada en Europa con el lanzamiento del cohete Miura 1, pero no le falta competencia. La empresa francesa HyPrSpace acaba de recibir una inyección de 35 millones de euros para lanzar su primer cohete, el Baguette One.

Acceso ágil al espacio. Así se llama el proyecto que acaba de asegurarse 35 millones de euros de financiación para poner un cohete con nombre de pan en el espacio. El gobierno de Francia aportará el 60% a través de su iniciativa France 2030, según European Spaceflight.

HyPrSpace ya había ganado, junto con Latitude, un concurso público de mini y microlanzadores comerciales. España y Alemania tienen propuestas más prometedoras que Francia en este sector, pero la cosa se ha puesto seria al otro lado de los Pirineos. Salvo por el nombre.

Deme dos barras de pan. Los objetivos del consorcio francés son realizar el primer vuelo del cohete suborbital Baguette One y completar el diseño del lanzador orbital OB-1 (que significa Orbital Baguette One).

HyPrSpace, una empresa aeroespacial de Burdeos, lidera el proyecto en colaboración con CT Ingénierie y Telespazio France. HyPrSpace está desarrollando un sistema de propulsión híbrida para ambos cohetes. CT se centrará en la ingeniería de sistemas y el diseño de los lanzadores. Telespazio será responsable de operar el cohete desde que sale de fábrica hasta que pone en órbita sus cargas útiles.

Prueba de motor con polémica. En septiembre del año pasado, HyPrSpace anunció que había probado con éxito su motor híbrido Joker MK2. El motor tiene una tobera de tipo aerospike, como la que está desarrollando la empresa española Pangea Aerospace.

El anuncio no estuvo exento de polémica. La imagen mostraba una botella de nitrógeno líquido que aparentaba estar demasiado cerca del escape del motor. Solo hay que comparar con la última prueba de Pangea para ver la diferencia en materia de seguridad. Pero lo que acabó levantando más cejas fue la respuesta de Alexandre Mangeot, CEO y CTO de HyPrSpace, a los comentarios en LinkedIn: "no os preocupéis, no es nuestra primera barbacoa".

Pequeña competencia para el Miura. La española PLD Space realizó con éxito su primer vuelo suborbital con el Miura 1 y se centra ahora en el desarrollo del lanzador orbital Miura 5, de 36 metros de altura y con capacidad para una tonelada de carga. Espera lanzarlo en 2025.

La francesa HyPrSpace todavía tiene que certificar su tecnología de propulsión híbrida antes de su primer vuelo suborbital, algo que espera hacer en el primer trimestre de 2026. Baguette One tiene una altura de apenas 7 metros. Su sucesor, el OB-1, medirá entre 11 y 16 metros, y tendrá una capacidad de carga de entre 200 y 250 kilogramos. Como el Miura, será reutilizable.

Imagen | HyPrSpace

En Xataka | Un motor de cohete impreso en 3D, alimentado con metano y diseñado en España. Pangea Aerospace prueba con éxito su 'aerospike'