España ha hecho su primera conexión a través de Govsatcom, el programa de la Unión Europea (UE) que da acceso a comunicaciones seguras por satélite a organismos públicos. En este caso, se ha hecho una simulación con fines militares, por lo que ha estado coordinado tanto por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) como por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cestic), ambos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

La conexión ha sido exitosa, por lo que abre la puerta a su uso tanto con fines militares como civiles, siempre que requieran una conexión rápida en un lugar en el que no hay buen sistema de telecomunicaciones.

La simulación. En este caso se ha simulado la situación de una unidad militar desplegada en una zona sin cobertura de redes terrestres. Se ha situado en el acuartelamiento de Capitán Sevillano, en Pozuelo de Alarcón, mientras que el destinatario de las comunicaciones sería una estación del Cestic ubicada en Torrejón de Ardoz.

El INTA se encargó de dar soporte técnico, pero también actuó como intermediario con Govsatcom. Definió las necesidades de la unidad militar, teniendo en cuenta información como el volumen de datos, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y la seguridad. Por su parte, los encargados del programa de la UE eligieron el servicio más adecuado para dichas necesidades y optaron por conectar el equipo con el SpainSat NG I, un satélite de comunicaciones seguras para las Fuerzas Armadas españolas, operado por Hisdesat.

A la hora de la verdad. Govsatcom reúne capacidades de comunicaciones por satélite comerciales y gubernamentales y las comparte con los Estados miembros. Los usuarios autorizados, como protección civil, guardias de fronteras u operadores militares, acceden a través de él y envían sus necesidades para que se les conecte con el servicio más adecuado tal y como ha hecho el INTA en este caso. Con todo esto, además de sus fines militares, podría ser útil durante emergencias o catástrofes naturales en las que los servicios de telecomunicaciones de Tierra hayan fallado.

SpainSat. Durante la simulación, se seleccionó el SpainSat NG I para ofrecer a España el servicio que requirió el INTA. No obstante, y a pesar de estar operado por una empresa española, Hisdesat, y financiado por el Ministerio de Defensa, el objetivo es que no esté solo disponible para España. Hisdesat pretende ponerlo a disposición de países aliados de la OTAN y de la UE y vender parte de la capacidad a otras entidades gubernamentales.

Airbus describe esta estrategia como útil para que los socios de España tengan superioridad de información. En definitiva, de eso va también Govsatcom. De unir fuerzas y ofrecer una red de telecomunicaciones colaborativa para que los servicios públicos de la UE puedan acceder a ella en ocasiones de emergencia.

Imagen | Hisdesat

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