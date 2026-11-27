El lunes 2 de agosto de 2027, en torno a las 10:45 de la mañana, el cielo de Cádiz se irá a negro. Durante dos minutos y 54 segundos será de noche. Luego volverá la luz, claro; los pájaros se recompondrán como puedan y media Andalucía se quedará mirando hacia arriba con cara de haber vivido un milagro de la naturaleza.

Será el segundo eclipse total que cruce España en menos de un año y, sobre el papel, el mejor de los dos. La pregunta es, como en 2026, qué veremos desde casa y a dónde nos tendremos que ir.

Porque la respuesta cambia (y mucho) en muy pocos kilómetros.

El mapa del eclipse

Qué va a pasar exactamente. La Luna se colocará entre el Sol y la Tierra y su sombra recorrerá el planeta de oeste a este: entrará por el Atlántico, se colará por el estrecho de Gibraltar, seguirá por la costa norteafricana hasta Egipto. Desde allí, saldrá por el mar Rojo, Arabia Saudí, Yemen y la punta de Somalia. En total, según el Instituto Geográfico Nacional, 313 minutos de eclipse entre las 9:30 y las 14:43 (hora peninsular).

La franja buena. El máximo se alcanzará en Egipto, cerca de Luxor, a las 12:06 hora peninsular: 6 minutos y 23 segundos de totalidad. No habrá un eclipse total más largo visible desde tierra firme hasta 2114.

En España, será más corto; pero más que suficiente. La totalidad cubrirá Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, parte de la de Málaga y el extremo sur de las de Granada y Almería. Ceuta se lleva el premio gordo: 4 minutos y 48 segundos de oscuridad, entre las 10:45 y las 10:50. Melilla tendrá 4 minutos y 34 segundos; Cádiz, los dos minutos y 54 segundos de antes; Málaga, que queda cerca del borde, 1 minuto y 48 segundos.

¿Y el resto? El resto verá un eclipse parcial, pero no uno cualquiera. El IGN calcula que el Sol quedará tapado, como mínimo, en un 70% en cualquier punto del país, de Estaca de Bares a Canarias. En Madrid rondará el 86% y en Barcelona, el 82%.

A muchos, tras el de 2026, les sabrá a poco. Pero estamos ante un hecho histórico.

Imagen | Xataka

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