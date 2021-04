Blue Origin completa otro vuelo de prueba con éxito para el cohete New Shepard: los vuelos tripulados están más cerca que nunca

La compañía aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos ha llevado a cabo un nuevo lanzamiento suborbital con éxito para su cohete New Shepard. El vuelo número 15 y con el que han puesto a prueba además del cohete reusable a la cápsula para astronautas. Si bien no había astronautas a bordo, indican que los habrá dentro de poco.

El cohete New Shepard despegó a las 12:49 PM en horario ET desde Van Horn en Texas, Estados Unidos. Tras el despegue con éxito, se elevó aproximadamente unos 100 kilómetros en la atmósfera. Es cuando la cápsula se desacopló y el cohete volvió a la superficie terrestre para aterrizar de pie y ser reutilizado.

¿Qué hay de la cápsula? Llevaba en su interior a un mannequin especial para monitorizar las condiciones en las que se encontraría un humano dentro de la cápsula. Desde el desacople experimentó unos minutos de ingravidez antes de caer de vuelta a tierra. Para el aterrizaje la cápsula desplegó tres enormes paracaídas que frenaron su aterrizaje antes de tocar tierra de nuevo en Texas.

Listos para enviar astronautas al espacio

La misión NS-15, que es el nombre que ha recibido esta prueba, ha sido "un paso de verificación para el vehículo y las operaciones antes de volar astronautas", según Blue Origin. La compañía hasta realizó los procedimientos previos al despegue con astronautas, como por ejemplo entrar en la cápsula y probar el sistema de comunicaciones. Eso sí, abandonaron la cápsula unos 15 minutos antes del despegue.

La compañía aeroespacial de Jeff Bezos no ha querido indicar cuándo van a realizar el primer vuelo con humanos. No obstante, aseguran que el vuelo tripulado llegará pronto. La compañía fue fundada en 2000 y tras dos décadas de progreso están a punto a realizar el primer vuelo tripulado. No hay prisa tampoco.

Mientras tanto, SpaceX, su máximo competidor, ya ha transportado astronautas al espacio y trabaja estrechamente con la NASA para usar su cápsula Crew Dragon como vehículo de transporte a la Estación Espacial Internacional. Blue Origin tiene los ojos puestos en la Luna, falta ver si llega antes que SpaceX o no.

Vía | CNBC