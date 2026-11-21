Recientemente hablamos en Xataka sobre 1998 KY26, un asteroide misterioso que muestra una aceleración anómala para este tipo de objetos espaciales. Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de algo conocido como cometa oscuro, pero un estudio reciente demostró que el asteroide está demasiado caliente para encajar en esa hipótesis. A partir de ahí, todas las esperanzas se depositaron en Hayabusa 2, la nave japonesa que, después de completar su misión en el asteroide Ryugu, había puesto rumbo a resolver este enigma.

Desgraciadamente, la agencia espacial de Japón, JAXA, acaba de anunciar la cancelación de esta parte de la misión de Hayabusa 2. La nave seguirá trabajando, pero pondrá rumbo a otro asteroide. Sin ella para desentrañar el misterio, queda mucho lugar para las teorías disparatadas, por lo que ha entrado en escena Avi Loeb, un astrónomo conocido por sus controvertidas hipótesis acerca de los objetos misteriosos del espacio. En este caso, no hay alienígenas en su teoría, pero sí una nave soviética perdida hace décadas.

Cambio de planes. El pasado mes de agosto, uno de los cuatro motores iónicos de Hayabusa 2 sufrió una avería. Sin él, no dispone de la capacidad de propulsión suficiente para impulsarse desde su órbita alrededor del Sol hacia 1998 KY26. Su nuevo objetivo es otro asteroide llamado 2015 BM510. También es bastante enigmático, ya que gira mucho más deprisa que la mayoría de asteroides, con un tiempo de rotación de 49 minutos. Aun así, no hay tantos ojos sobre él como sobre su anterior objetivo.

La hipótesis de Avi Loeb. 1998 KY26 mide 11 metros de diámetro, bastante menos de lo que se calculó en anteriores observaciones. Esto, según Avi Loeb, cuadra con el tamaño de una nave como Phobos 1, la sonda soviética que en 1988 perdió su rumbo cuando se encontraba camino a Marte. Un posible fallo humano provocó un error grave en su trayectoria, por lo que la sonda se perdió para siempre. La Unión Soviética intentó reanimarla en varias ocasiones, pero finalmente optó por abandonarla y depositar sus esperanzas en Phobos 2, que sí logró llegar a la órbita marciana. Antes de perderse por completo, Phobos 1 había hecho 140 fotos de gran calidad del Sol.

Dado que la URSS no hizo seguimiento de la sonda, hoy en día no se sabe de ella, de ahí que a Avi Loeb le parezca una buena candidata para explicar el movimiento de 1998 KY26. Es importante destacar que Phobos 1 iba camino de Marte, por lo que su trayectoria no se parecería a la del asteroide misterioso. Sin embargo, según los cálculos del equipo de Loeb, con unos pocos empujes la sonda soviética podría plausiblemente colocarse en la misma órbita que el asteroide actual. Además, consideran que el brillo que se ha medido a 1998 KY26 cuadraría con la reflexión de la luz solar de los paneles solares de Phobos 1. Esto, por otro lado, generaría la energía suficiente para obtener ese empuje necesario para colocarse en la órbita del asteroide.

No hay consenso. Para sorpresa de nadie, no hay un consenso científico en torno a la propuesta de Avi Loeb. La mayoría de astrónomos que han estudiado a 1998 KY26 ven mucho más plausible que se trate de un asteroide. De hecho, aunque se estaba esperando una confirmación por parte de Hayabusa 2, al descartarse la hipótesis del cometa oscuro, se lanzó otra en la que se describe que la radiación solar y la emisión térmica podrían explicar la aceleración de este objeto sin necesidad de maniobras tan específicas.

Un futuro enigmático. Con Hayabusa 2 fuera de juego, no hay ninguna otra sonda que tenga entre sus planes próximos acercarse a 1998 KY26, por lo que por ahora no podemos saber con seguridad por qué acelera de esa forma tan inusual. No obstante, a veces las mejores explicaciones son las más sencillas. La hipótesis de la radiación solar explica mucho mejor el fenómeno, aunque tenga algunas lagunas. La de la sonda soviética tiene muchos más condicionantes difíciles de explicar. Es bastante más probable que la respuesta esté en la primera, aunque haya a quien le parezca demasiado aburrida.

Imagen | Michael Carroll

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