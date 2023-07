Es la primera vez que en España se venden menos móviles de un año a otro y así quiere enfrentarse a ello Realme

Cuando Realme se abrió a Europa, España fue el primer país en el que aterrizó. Eso ocurrió en octubre de 2019 y, tras cuatro años complicados con una pandemia y una recesión económica entre medias, se han consolidado como una de las marcas de referencia en la gama media.

Poco a poco han ido lanzando dispositivos pertenecientes a más segmentos, pero sin perder el foco en el mercado móvil. La estrategia es lanzar móviles a un precio contenido, pero con alguna característica que destaque, siendo el recién lanzado Realme 11 Pro+ un ejemplo. Hemos hablado con Raúl Martín para que nos cuente algo más sobre esto y sobre la posición de la compañía en el mercado en estos momentos.

Raúl es el Director Comercial de Realme España. Se incorporó hace poco más de un año a la compañía -en marzo de 2022- y llegaba tras pasar por empresas de la talla de Philips o Samsung. El reto era el de seguir ayudando a crecer a una Realme asentada en una gama media muy disputada, pero eso es algo que nos contará él mismo.

En algún punto de la entrevista interviene Belén Rodríguez, hasta hace poco PR & Brand Manager de Realme en España y quien estuvo desde el comienzo de la aventura española de la compañía.

Los 200 Mpx son una de las claves del Realme 11 Pro+.

Lo primero es lo primero: enhorabuena por el lanzamiento de la nueva serie 11. Con una gama media cada vez más competida, ¿qué hueco quieren ocupar los Realme 11 Pro y 11 Pro+ dentro de su segmento?

Digamos que tenemos dos respuestas. Creemos que hay un segmento de precio entre los 300 y 500 euros que tiene un público muy interesado, pero también es para un consumidor que busque buena tecnología y una tendencia en especificaciones como la que llevamos en los 11 Pro.

Sobre todo, digamos que tiene tres pilares. Una es el procesador, que es muy potente con el Dimensity 7050, luego una pantalla curva con buenas especificaciones y, como siempre, unas prestaciones de cámara al nivel de lo que se espera con 200 megapíxeles y un zoom 4x. Es una combinación potente y, adicionalmente, la carga rápida. Realme es algo que impulsa mucho y con los 100 W tenemos el 100%.

Pensaba que me ibas a hablar también del diseño en este modelo.

Sí, pero ahí tienes que sostener el producto para ver sus virtudes. Por un lado, el efecto curvo y, por otro, ese material similar a la piel que crea esa sensación de calidad, pero también de seguridad a la hora de coger el teléfono.

Vamos a la situación del mercado en Europa. Estamos viendo una clara subida de precios que, sobre todo, sufre el consumidor de gama media. Lo que antes costaba 400 ahora supera los 500 euros. ¿Cómo estáis afrontando esta situación?

Nuestra posición en Europa es interesante. Somos número cuatro y hay que interpretar las circunstancias del consumidor. Su capacidad económica se ha rebajado ligeramente y lo importante es lanzar al mercado productos que encajen con ese presupuesto e intención de compra.

Creo que Realme suele acertar con los lanzamientos que realiza. Un ejemplo es el C55, que es un producto que tiene 33 W de carga rápida en el segmento de los 200 euros y encaja con ese consumidor con un presupuesto ajustado. Ahora, con otras prestaciones, estamos buscando algo similar con los 11 Pro.

Debido a ese enfoque, ¿ahora seleccionáis más qué dispositivos llegan? Lo pregunto porque estamos viendo un 2023 en el que la estrategia de lanzamiento parece que ha cambiado, con menos dispositivos en algunos mercados.

Sí, eso es. Lo primero es el entorno. Estamos en el primer año tanto en Europa como en España en el que el mercado cae en unidades vendidas. Entonces, debemos interpretar de una forma más correcta cuántos dispositivos hay que lanzar.

Evaluamos los perfiles de consumidor en cada rango de precio e intentamos lanzar menos, pero mejores dispositivos. Sobre todo, que encajen mejor entre los consumidores. Pero es un hecho, estamos lanzando un 20-30% menos de series que el año anterior.

El Realme GT3 se presentó (y lo probamos) hace cuatro meses. El Realme GT Neo 5 SE tampoco está.

Inicialmente, nos comunicaron que la serie GT 3 se lanzaría entre julio y septiembre. Internamente, estamos esperando confirmación, pero los lanzamientos se cuestionan mucho más y se centran mejor en el tiempo. Esas dos series son un ejemplo de esta nueva dirección.

Analizamos el Realme GT 3 hace unos meses, pero aún no ha llegado a España.

Al final, por ejemplo, el GT 3 se lanzó en el MWC. Ese fue el lanzamiento global. Muchas veces no somos conscientes del tiempo que pasa desde que un teléfono se lanza a nivel global, en China, y llega al resto del mundo.

La percepción es un poco extraña porque podemos pensar que, como se lanzó en China, ya se ha lanzado, pero el GT3 es un ejemplo de que estudiamos más cuidadosamente cuándo ciertos teléfonos deben llegar a otros mercados. Estamos a la espera de saber tanto si lo lanzamos como si no, pero la intención desde su presentación era que se trajese a España.

Claro, es el que el GT3 es interesante y preguntaba por él porque no sabía hasta qué punto la situación de mercado está afectando a ese móvil concreto. Recuerdo analizar el GT 2 Pro para el Mobile del año pasado y, estando en junio, resulta raro no tener ya la nueva generación de una serie insignia dentro del catálogo de Realme.

Mira, te pongo un ejemplo de esa reducción de porfolio: la serie 11 Pro. El año pasado se lanzaron dos, el Pro y el Pro+, pero con dos capacidades diferentes de almacenamiento. Este año se lanza una sola capacidad por cada serie.

Estamos en el primer año tanto en Europa como en España en el que el mercado cae en unidades vendidas.

Lo que estamos haciendo es interpretar mejor la diferencia de precio entre ambas capacidades y ver cuál es la mejor combinación posible entre cámara, batería y almacenamiento. Por eso lanzamos una configuración en lugar de dos. Es un ejemplo de optimización, que es lo que ahora mismo necesita el mercado y lo que también demanda el consumidor, que acertemos mejor en el producto que lanzamos.

Cierto, no había caído en eso y, cuando hacemos fichas de móviles que han salido en China y llegan a España, internamente sí nos llama la atención esa reducción de modelos.

Hablando de versiones, tengo que preguntarte por las ediciones especiales. ¿Cuál es el criterio para lanzar la edición de Dragon Ball, pero no de Naturo, o sí la de Free Fire que, a lo mejor no era un juego tan potente en España? ¿Se decide en España, en Europa, en China?

Creo que es una decisión Europea. Viene propiciada por las discusiones con la central en China. En los diferentes países opinamos sobre estas ediciones. Por ejemplo, Dragon Ball es una edición mucho más masificada que Naruto. España potenció mucho más la llegada de Dragon Ball y, además, comercialmente hablando, ha sido un éxito.

Belén - Totalmente de acuerdo con lo de que dice Raúl, pero además hay un detalle más. No sé si recuerdas que la edición de Dragon Ball que llegó a España no era la misma que la que se lanzó inicialmente en China. En China salió en 2022 con el Realme GT Neo 2 y, en España, se lanzó un año después el Realme GT Neo 3T. ¿Por qué? Porque localmente insistimos muchísimo para que se lanzara la edición de Dragon Ball en España.

Era un teléfono que molaba un montón, era un teléfono que no se iba a lanzar en Europa y muchísimos miembros de Realme insistimos porque no entendíamos que el móvil de Dragon Ball no se lanzara en Europa con todo lo que ello supone. Les expliqué que merendaba viendo Dragon Ball y fue un triunfo. No era el mismo teléfono, pero sí el mismo diseño.

Con Free Fire es verdad que tienes el componente de que sí, no es excesivamente conocido aquí, pero es muy, muy grande en América Latina. Realme tiene presencia allí y es uno de los continentes en los que no están todos los fabricantes. Y muchísima gente de Latinoamérica se informa a través de canales de Youtube españoles y páginas españolas, así que tenía todo el sentido que se lanzara aquí como plataforma de difusión.

Y, en cuanto a Naruto, sé que es muy grande en España, sobre todo para la siguiente generación a Dragon Ball, pero aquí entra también un tema de derechos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque se negocia en China y luego se negocia a nivel global o local. Con el de Coca-Cola pasó lo mismo.

En Indonesia, Coca-Cola es lo más de lo más y a la gente le flipa, y ese diseño era para el sudeste asiático. Nosotros tuvimos unidades para que las probarais, pero realmente esa edición está diseñada para Indonesia. Es la combinación entre mercado y derechos.

Raúl - Tengo que decir que la que me gustaba más era la de Naruto, eh.

Claro, es que ya no es solo algo como “necesito cambiar de móvil, voy a comprar el de Naruto”, sino como elemento de coleccionismo, aunque luego nunca uses ese móvil. Por eso me parecía raro que no estuviera en España, sobre todo con la caja tan peculiar que tiene.

Eso es, pero también te digo que hay gente que se lo ha comprado en la versión China. Si eres muy fan, tienes fácil comprarlo en Aliexpress o Ebay. Pero bueno, nosotros localmente insistimos mucho para que llegue todo. Hay que esperar a la próxima. Ojalá Star Wars, si te digo la verdad. Eso lo fliparía, pero a nivel de derechos debe ser complicada.

Vale, toca hablar del elefante en la habitación: el móvil plegable de Realme. Creo que se da por hecho que, cuando Realme lance un plegable, será un móvil que mantendrá esa seña de identidad de la calidad-precio.

La visión de Realme no ha cambiado en nuestra corta historia como marca: hacer accesible la mejor tecnología para un público joven. Es el ADN de esta empresa y eso se sustenta en dos cosas: democratizar la tecnología y democratizar el diseño. Como bien mencionas, un plegable es una combinación de tecnología y diseño.

Es el ADN de esta empresa y eso se sustenta en dos cosas: democratizar la tecnología y democratizar el diseño.

Creo que, en un futuro, entraremos en ese nicho, pero debemos ser capaces de democratizar el producto a nuestro consumidor. Impulsamos esos 512 GB de almacenamiento, los 200 megapíxeles, ese diseño con pantalla curva, todo con un enfoque más accesible y esa es la idea.

Hemos llegado al extremo con la carga rápida y no pensamos que haya que lanzar todos los dispositivos con 240 W: tenemos con 33, 67 o 100 W para que cada usuario decida y, ahora mismo, no hay plegable, pero la idea es esa: tecnología y diseño a un precio adecuado.

Por ejemplo, ¿se saldría de esa filosofía de Realme lanzar un plegable en estos momentos cuando el precio sería de unos 1.000 euros?

Simplemente, hay que preguntar a nuestros consumidores. Creo que, ahora mismo, es importante entender el entorno económico en el que estamos y acertar con el tipo de dispositivo que se comercializan. Hay que lanzar productos que cubran las necesidades por las que un consumidor esté dispuesto a pagar.

OPPO Find N2 Flip, el plegable tipo concha de su empresa "hermana".

¿Y crees que son el futuro?

Creo que tienen su hueco en el mercado. Al final, un plegable ocupa menos espacio y ofrece una pantalla mayor. El consumidor decidirá, pero si las marcas lo impulsan y el consumidor lo acepta, tendrá su hueco. ¿Cuánto? Creo que es un tema que se verá a medio plazo.

Dejando a un lado los móviles, vamos a mercado y otros dispositivos. ¿Cómo os va en el mercado español?

Nos está yendo muy bien en el segundo trimestre. No llegamos todavía a una cuota representable, pero tenemos el objetivo de llegar a un 10% de forma sostenible en los próximos dos años.

¿Crees que las tiendas físicas puede ayudar a la consecución de ese objetivo? Por ejemplo, para esos consumidores que no se atreven a comprar por internet.

Hicimos dos pop-up stores en las que no se vendía producto. Tenemos una comunidad supergrande en España y queríamos crear una experiencia para poder estar con ellos. Sorteamos cosas, teníamos una piscina de bolas con regalos, pero no llegó a ser una tienda. Simplemente, queríamos acercarnos a la gente.

España es uno de los mejores mercados para Europa. Somos un referente desde el punto de vista de venta.

Sobre las tiendas, estamos desarrollando un acercamiento unicanal. Tenemos mucha fortaleza online y una gran distribución offline. Queremos estar en un gran número de tiendas en España y que sean tiendas Realme o de socios, es un tema menor. Lo que queremos es que ofrezcan el mejor servicio para que el consumidor sea capaz de experimentar nuestros productos o de resolver las dudas que pueden llegar a tener.

Es cierto que en algunos países tenemos tiendas propias, pero no es un tema que consideremos en España. MediaMarkt, PC Componentes, El Corte Inglés… el objetivo es estar en cuantos más puntos de venta, mejor.

Y volviendo a dispositivos para todos los usuarios, tenemos un gran ecosistema, pero hay un producto que no ha llegado a España, el Realme TV Stick. Que no esté, ¿tiene que ver con esa selección de productos que lleváis a cada mercado?

Raúl - No todos los productos que se lanzan a nivel local tienen hueco a nivel local. Hacemos ciertos estudios y, si creemos que el usuario puede tener algo diferencial por precio o prestaciones, es donde impulsamos el lanzamiento de ese producto.

Belén - Eso no significa que no lo veáis. Del Realme TV Stick tuvimos unidades para prensa para que el usuario sepa en qué estamos trabajando. Hay muchísimas variables a la hora de lanzar un producto, pero otro ejemplo es el sistema de carga inalámbrica magnética MagDart. No se lanzó, pero es un ejemplo para que se vea la capacidad de innovación de Realme. Si lanzamos una nota de prensa, suena muy ‘marketiniano’, queríamos que lo probarais. No estaba terminado, pero lo probasteis.

Raúl - Lo resumo en el cómo y cuánto. Hubo un tiempo en el que nos preguntábamos si el usuario estaba interesado en cómo cargar el móvil o cuánto tiempo tardaba en cargar el móvil. Realme, al final, focalizó en el tiempo que se tarda en tener el 100% de carga, así que fuimos a por la velocidad. Eso no quita que se siga investigando, pero como compañía hay que ponerse en el punto de “qué es lo que más valora el usuario”.

Vamos a ir terminando. ¿Qué diferencia a la Realme actual de la Realme de 2019?

A ver, lo primero es el equipo. Empezamos siendo muy pequeños y ahora somos mucho más grandes. Además, un muy buen equipo, pero quizá el cambio más grande es que hemos evolucionado mucho en producto. Empezamos con el X2 Pro, que era muy potente, pero no nos hemos alejado de eso.

En estos cuatro años creo que no nos hemos subido a la parra con los precios. El Realme 10 se lanzó en febrero y costaba menos que el Realme 9 que se lanzó el año anterior. Tiene que ver con esa lectura de mercado.

Y lo siguiente es que hemos pasado de ser una marca desconocida a convertirnos en una marca que sí, no es referencia porque no somos un Samsung, un Apple o un Xiaomi, pero creo que siempre cuando se busca un teléfono, hay un Realme con el que comparar. Para mí, son las tres cosas más importantes. No perder el foco con el producto, con el precio y la especialización del equipo.

¿Habéis notado que os tenéis que pelear menos con China para conseguir ciertas cosas?

No nos peleamos, tenemos conversaciones amistosas. España es uno de los mejores mercados para Europa. Somos un referente desde el punto de vista de venta. Nos escuchan y les intentamos aclarar dudas para decidir cuál es el mejor producto para el usuario local.

Y la última, ¿cómo veis a Realme en cinco años?

Somos una marca que nació hace casi cinco años y hace unos días salió una noticia que habla del ‘Plan Z’ de marcas. Dentro de ese ranking, posicionado por Google y Kantar, somos la marca número 21. El año pasado estábamos en el 43 o 44.

Cada vez tenemos más fuerza. ¿Qué perseguimos? Pues, dentro de unos años, tener un mayor crecimiento en ventas, obviamente, pero sin perder los orígenes de la Realme original, intentando democratizar tanto la tecnología como el diseño.

En Xataka | "Creo que nuestros futuros teléfonos plegables reemplazarán a los tradicionales", Billy Zhang (Vicepresidente de Oppo)