"Podemos hacer en plegables lo mismo que hacemos en smartphones o en televisores": entrevistamos a Stefan Streit, responsable de TCL

TCL es una marca bien asentada en el terreno de los televisores, también es un fabricante que destaca en todo lo que está relacionado con las pantallas. Gracias a esta experiencia, TCL lleva algunos años apostando por su propia marca en el terreno de los smartphones, especialmente en la gama media y de entrada. Y hemos podido charlar con Stefan Streit, General Manager de marketing global de TCL Communications, sobre la estrategia de la firma en móviles y en televisores.

¿Qué tipo de dispositivo le falta a TCL para completar su gama de productos?

Creo que tenemos un portafolio de electrónica de consumo muy, muy completo, no hay muchas empresas en el mundo que tengan portafolios tan grandes. Desde la televisión o la lavadora hasta un catálogo móvil completo; que incluye teléfonos, smartphones, tabletas, auriculares, gafas portátiles y productos de banda ancha móvil. Hay ciertos productos que probablemente no cubrimos de forma directa, como los juegos o las estaciones de juego, pero, por otro lado, tenemos televisores que están optimizados para su uso en juegos, o gafas portátiles. Hemos estado en el negocio desde hace mucho tiempo, pero TCL, como marca de móviles, todavía es bastante joven, tiene sólo tres años. Esto es algo que todavía necesitamos construir, el móvil juega un papel muy crítico en todo este ecosistema.

¿Hay algún producto que creáis que funcionaría en España y que aún no hayáis traído?

Creo que los españoles son grandes usuarios de teléfonos. También vemos a los jóvenes muy activos en las redes sociales. Así que quieren tener buenos smartphones, buenas pantallas, buenas cámaras, fáciles de interactuar. Creo que los españoles son muy comunicativos, lo cual es genial, hay mucha pasión en la comunicación. Los españoles no quieren gastar demasiado dinero, pero quieren tener algo muy bueno, muy sólido y de alta calidad. Y creo que ahí es donde TCL encaja perfectamente, eso es en lo que somos realmente buenos.

Una pregunta que nos hacen mucho a los periodistas de tecnología es: ¿qué teléfono puedo comprar por menos de 300 euros? Es algo muy común

Algunas personas nos preguntan, ¿por qué no hacéis el Pro? ¿Por qué no hacéis un buques insignia y todo eso? Miramos cuidadosamente, dónde está el mercado, dónde está nuestra marca también. Y ahora mismo, con la situación económica actual donde ves que mucha gente está bajo presión financiera, todo es más caro. No pueden decir un "Ya no necesito un smartphone", necesitan mantenerse conectados. Por eso también nos enfocamos en el segmento de menos de 300 euros, podemos hacerlo. Por encima de 500 puede venir más tarde, también cuando la marca sea más fuerte.

TCL ha experimentado con pantallas plegables, pero aún tiene que lanzar un dispositivo comercial. ¿Qué falta para llevarlo al mercado? ¿Ves a TCL compitiendo contra marcas más consolidadas como Samsung, por ejemplo?

Buena pregunta: lo que falta es el mercado, todavía es muy pequeño. Ok, hay una marca en este momento muy activa, muy buena, ya sabes, pero si miras el tamaño del mercado de dispositivos plegables en comparación con el negocio total de smartphones, es muy pequeño. Para nosotros, como TCL, como una marca joven, ahora nuestro enfoque está ligado a todos los operadores de la red. Necesitamos eso. Es de donde venimos. Y el enfoque del operador está muy centrado en 5G porque tienen una gran inversión ahí. Necesitan llevar a más y más consumidores a la red. El enfoque no está tanto en lo plegable, sólo quieren tener 5G asequible. Y mirando dónde estamos como marca, tratamos de centrarnos un poco por debajo de 300, por debajo de 400. Lo que necesitamos es asegurarnos de que no nos estamos perdiendo el punto cuando el mercado pasa de ser muy temprano a ser mayoría temprana. Podemos hacer lo mismo en plegables que hacemos en smartphones o en televisores, podemos llevar esta tecnología y hacerla más asequible. Pero hoy, honestamente, si puedes comprar un Samsung por 1.000 dólares tal vez TCL puede hacerlo por 750 dólares. Y si puedes gastar esos 750 probablemente también puedes gastar 1.000. Para nosotros, es sólo que el momento aún no es el correcto, pero puedo mostrarte un poco el plegable que tenemos listo para lanzar. Lo uso como teléfono diario: estaba listo hace un año y medio.

Entonces, tenéis la tecnología, sólo estáis esperando el momento adecuado

Sí, tiene que ser la combinación correcta entre la preparación del mercado, la aceptación del consumidor, el empuje del operador y dónde estamos como marca. Esta combinación necesita encajar para que el momento sea el adecuado para nosotros. Llegará, no estamos preocupados por eso. Y tenemos la tecnología, hemos estado muy cerca de lanzarla. Pero luego sentimos que no era el momento adecuado.

¿Tenéis alguna idea de cuándo será ese momento adecuado?

Los operadores de red y los operadores de telefonía han invertido miles de millones de dólares para construir infraestructuras 5G; así que su prioridad absoluta es mover a los consumidores del 3G y 4G al 5G. Una vez que los usuarios estén en el 5G, quizás quieran llevarlos a segmentos de precios más altos o a más servicios. Ahora mismo sólo hablamos de plegables, pero los plegables también son pantallas flexibles. Justo en el CES mostramos la pantalla flexible más delgada, una hoja de papel que puedes envolver alrededor de los productos y más o menos todo se convierte en pantalla. Y quizás tienes cosas que puedes doblar o desplegar; así que hay infinitas oportunidades para crear diferentes factores de forma. Creo que es sólo que el mercado necesita moverse. Cuando esto suceda, personalmente asumo que es en algún lugar de los próximos dos años, otras marcas estarán llegando al mercado para estimularlo. Competencia y más productos, los consumidores tendrán más oportunidades.

Stefan Streit. Imagen de TCL

¿Qué crees que es lo más valioso de los productos TCL?

Tienes muchos smartphones a precios relativamente asequibles, creo que eso es lo que más valoran. Siendo honestos, si quieres tener la mejor cámara, y un teléfono fabuloso, probablemente no optarás por TCL. Pero los consumidores regulares, como la mayoría de nosotros, quieren tener una buena calidad, que sean fáciles de usar. Para ellos, por ejemplo, lo más importante en la cámara no es que tenga 100 megapíxeles, es mucho más importante que funcione en cualquier situación o circunstancia. Con baja luz, en movimiento, a contraluz: sólo quiero usar la función automática, tomar una foto y que esa foto sea la mejor posible dadas las circunstancias. Si te fijas en la mayoría de nuestros familiares o amigos, ellos no entran en los ajustes de cámara, no cambian nada. Cada foto que hacen es automática. Ahí es donde prestamos atención para hacerlo lo más sencillo posible, con IA para realmente ayudar al usuario a que su foto o video sean lo más buenos posible. Por eso pienso que obtienes mucho valor por un precio muy atractivo. Creo que eso es por lo que la gente lo aprecia.

¿Vais a apostar por la tecnología OLED en televisores más allá del mini LED y QLED?

No soy un experto en el lado de la televisión, pero cubrimos todas las tecnologías. En el mini-LED somos casi los líderes mundiales, también tenemos QLED, OLED, lo tenemos todo. Éste es el beneficio de ser unos fabricantes de pantallas. Luego está el hecho de que sólo dos o tres compañías hacen lo mismo, que fabriquen pantallas y además tengan sus televisiones y productos móviles. ¿Qué tecnología ganará la carrera? Veremos. Pero está claro que la gente está interesada en conseguir cada vez más calidad de imagen manteniendo una pantalla delgada. Creo que la televisión, como forma de ver la televisión tradicional, sentarse en el sofá a las ocho, nueve, lo que sea, eso no sucede hoy. La generación joven usa la pantalla de la televisión, pero para juegos, para streaming y cosas así. La calidad de esa pantalla es muy, muy importante, las televisiones están preparadas. Y creo que es difícil predecir qué tecnología ganará al final. También influirá lo fácil que sea de producir, la más rentable, etc.

Y hablemos de pantallas plegables en teléfonos. ¿Crees que esta tecnología puede llegar a las televisiones algún día?

Claro, ya hemos mostrado algo enrollable. Probablemente hoy sea una tecnología demasiado cara para lo que aporta como beneficio: tienes un espacio en tu casa para la tele, no es algo que te llevas contigo. Tiene mayor sentido en dispositivos portátiles, como en portátiles, por ejemplo: así no necesitas un teclado físico. Piensa que todos los productos con sentido deben hacerse más pequeños para poder transportarlos, pero siempre ofreciendo una gran pantalla que facilite determinadas experiencias allá donde vayas. Ahí es donde la tecnología plegable de pantalla flexible gana sentido.

Probé un portátil flexible y creo que tiene mucho sentido. Pero el problema es el sistema operativo, creo que está tratando de adaptarse

Sí, creo que el sistema Android es probablemente el más avanzado actualmente. No es perfecto todavía, pero ofrece una interacción de usuario muy buena y una experiencia que realmente aprovecha la tecnología de pantalla plegable o flexible. Estamos al principio de esto, es un desafío para Android porque el sistema no ha sido preparado para eso. Y cosas simples como cuando tienes el móvil abierto, miras Facebook y cierras el teléfono... ¿Quieres tener Facebook en el exterior o quieres cerrar la aplicación? Hay muchas cosas que deben mejorar, pero creo que Android es el más avanzado. Y seguirán optimizándolo, porque está en el interés de Android ser muy fuerte en esto.

Última pregunta. ¿Habéis considerado extender las garantías de actualización a cuatro o cinco años?

También es una buena pregunta. Lo que ves hoy es que obtienes esta clase de cosas en los móviles de gama alta o en las marcas más establecidas. Nosotros apuntamos a ofrecer al menos dos años de actualizaciones de sistema y otros dos años de actualizaciones de seguridad. Pero de nuevo, somos fuertes con los operadores de red: una de nuestras fortalezas es que ofrecemos versiones de software personalizadas a cada uno de esos operadores. En algunos casos, no están muy interesados en ofrecer un nuevo sistema operativo porque eso implica la necesidad de hacer comprobaciones completas. Si te fijas en el segmento de precio donde se encuentra TCL, lo habitual es un año de actualizaciones, no cuatro ni cinco; normalmente porque la gente cambia de móvil después de dos años. Quizá si pagas miles de dólares quieras mantener el teléfono por espacio de tres o cuatro años, mantienes el móvil algo más, pero en la franja de entrada no suele ocurrir.

