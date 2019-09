"Otros llegaron antes al OLED, pero ser el primero no significa ser el mejor", entrevista a Kostas Vouzas (CEO de Philips TV Europe)

"La mejor versión de Philips no se ha desvanecido", explicábamos después de probar su excelente OLED+, uno de los más atractivos para cine en su franja de precios y capaz de medirse de tú a tú con los mejores televisores de gama alta. Sin embargo estamos ante una marca joven, porque más allá del nombre la nueva Philips TV nada tiene que ver con la vieja marca de televisores. Ahora forma parte del grupo TPV y buscan resurgir con su propia estrategia centrada en un diseño europeo, paneles OLED, su procesador P5, tecnología Ambilight y una nueva alianza con Bowers & Wilkins para afinar el sonido.

Durante la pasada IFA pudimos hablar con Kostas Vouzas, CEO de Philips TV en Europa, para conocer cómo está siendo la resurrección de esta clásica marca, cómo cree que va a evolucionar el mercado de los televisores y cómo se prepara la compañía para posicionarse frente al resto de fabricantes.

Philips TV y el desafío de diseñar televisores desde Europa

El mercado de los televisores está plagado de grandes marcas, pero Philips TV (TP Vision) ha conseguido, al menos en Europa, colocarse en el top 3 en varios países. ¿En base a qué lo habéis logrado?

Trabajo duro (risas). Como mencionas, estamos teniendo buenos resultados durante los últimos años, especialmente en televisión. Hemos empezado a hacer las cosas correctas; el procesador P5, Ambilight, OLED.. todo esto ha sido la piedra angular de nuestro éxito. Y por supuesto, el año pasado, nuestra primera alianza con Bowers & Wilkins, que este año hemos llevado a otro nivel. Como sabes, estamos logrando ser conocidos por los consumidores con estas tecnologías y gracias al diseño. No podemos olvidar este aspecto, a los usuarios les encantan nuestras televisiones con la barra de sonido y todos quieren tener una tele llamativa en casa. Estamos haciendo pasos en la buena dirección. Hasta el año pasado nadie hablaba mucho acerca del sonido en el televisor. Hicimos nuestra alianza con Bowers & Wilkins y de repente el sonido es bastante importante. Y estamos muy contentos con eso. Cuando llegas con la propuesta correcta y un buen producto, a los consumidores también les gusta.

Habláis de 'European Design' en vuestros televisores. ¿Hasta qué punto es relevante?

Creo que todo el mundo desea un diseño bonito. Por supuesto en España la gente preferirá una cosa y en Alemania quizás otra. No lo sé exactamente, pero está bien. La belleza de lo que tenemos en Philips es que nuestro estudio de diseño está en Amsterdam. Todos nuestros diseñadores están ahí pero viajan alrededor para buscar nuevas tendencias y mirar diferentes cosas por Europa. Por supuesto, hacemos lo que la tecnología nos permite. Porque también estamos limitados por ella. Pero en general estamos muy contentos que la gente joven ame un diseño minimalista como el nuestro, sin muchos cables. Con acabado metálico en la parte trasera para notar al final que estamos ante un producto de buena calidad.

La innovación y creación de componentes se encuentra muy focalizada en los países asiáticos, con LG Display, Sony, Samsung... ¿Cómo puede lograr Europa volver a ser referencia en el sector?

Nosotros somos parte de TPV. Esto incluye ser parte del mayor fabricante de pantallas para monitores del mundo. Por lo que tenemos, digamos, acceso a muchas de esas tecnologías. Por supuesto, has mencionado algunas grandes compañías pero la fuerza de TPV es que en Philips TV y audio no estamos ligados a una única tecnología. Podemos elegir cuál creemos que es la mejor que se adapta para el mejor producto en cada mercado. Si hoy es todo una cosa y mañana mitad y mitad, podemos adaptarnos.

Europa es una de las regiones líderes en el mundo en términos de calidad e innovación. Cuando hablamos de la demanda de los usuarios, los europeos también somos más críticos. Quizás más que el resto. Puedo hablar de lo que veo aquí, aunque quizás digan lo mismo en otros lugares. En Europa tenemos un I+D potente y nuestro estudio de diseño, lo que puede hacernos influir en lo que veremos en el futuro. Claro está, tener nuestros amigos en Asia en el corazón de la industria de pantallas nos ofrece algunas pautas para poder combinar lo mejor de los dos mundos.

¿En qué se diferencia España para no lograr un resultado similar?

España es un mercado muy importante para nosotros también. Hemos estado trabajando con el equipo. Hay por supuesto una par de competidores extremadamente dominantes en España. Pero de nuevo, vamos paso a paso. Es importante también lo que el mercado quiere ver. Y también las decisiones que hacemos como compañía. Estamos seguros que nuestra posición se va a reforzar en España. Porque es un mercado clave para nosotros. Estamos aquí para quedarnos y crecer, tenlo por seguro.

OLED, Ambilight y la importancia del procesador

Philips TV no es la única marca de televisores que apuesta por sus propios procesadores para diferenciarse. ¿Qué tienen de especial los P5? ¿Es suficiente un buen procesador para obtener la mejor imagen?

Uno de los componentes clave es la tecnología del panel, claro. Pero tenemos otras cosas como el procesador, entre muchos otros ingredientes. Como sabes, en el pasado llegamos algo tarde. Otros competidores llegaron antes, como por ejemplo con el OLED. Pero ser el primero no significa ser el mejor. Si te fijas en nuestro equipo y lo que hemos logrado en los últimos tres años, es extremadamente gratificante.

Somos la marca con la mayor cantidad de premios en términos de calidad de imagen. Los ingenieros de calidad de imagen que viven en Bélgica, saben perfectamente lo que hacen desde hace 25 o 30 años. Mucha gente puede reivindicar muchas cosas, pero al final todos tenemos ingredientes similares. Lo que no significa que todos cocinemos los mismos platos. Por lo que parece, nuestra comida tiene mejor gusto.

OLED es una de las grandes apuestas de Philips TV. ¿Qué porcentaje del valor en Europa es para el OLED?

Necesitaría mirarlo para conocer el dato exacto, pero lo que vemos es que es una demanda que crece y crece. Depende del mercado, pero aproximadamente el OLED tiene el 50% del valor y sigue creciendo. Hace unos años estaba por debajo del 5%, por lo que ha crecido muy rápido. No necesariamente en términos de volumen, pero en valor es extremadamente importante.

¿Va a continuar creciendo?

Creo que sí va a continuar, la gente lo espera. En 55" y 65", esperan lo mejor. Y eso es lo que se consigue con el OLED.

Cada año se nos repite que los OLED están bajando de precio, pero ya ha pasado bastante tiempo y siguen siendo un producto premium. ¿Va a seguir así?

Puede ser. Todas las tecnologías están evolucionando. En el futuro quizás veamos diferentes tamaños de pantalla, lo que nos permitan acceder a un precio por debajo del actual.

¿En 49 pulgadas?

Por ejemplo, creo que serán 48 pulgadas en concreto. Lo que hemos visto es que por debajo de 1.000 euros es difícil. Pero claro, es importante porque también depende de los minoristas y vendedores. Al final, todo el mundo es libre de colocar su propio precio. A medida que la demanda, el volumen y la capacidad crezca... vemos una tendencia.

Ambilight es una de las señas de identidad de los televisores Philips TV.

Sí, es parte de nuestro ADN. Somos los únicos en tenerlo. Televisión al final es mirar la tele, mirar deportes o lo que sea. Lo importante es la experiencia y con Ambilight esta se refuerza. No solo eso, seguimos desarrollando esta tecnología cada año para que sea más rápida y brillante. Y hay más, te pongo un ejemplo. Puedes encender la tele por la mañana y poner una alarma para que te despierte la tele con la luz adecuada. Si lo haces en otra tele simplemente te levantas con las noticias, con nosotros la experiencia es más completa. Para nosotros esto es importante, especialmente en el segmento de la gama media y alta. Especialmente con el OLED, donde gracias a este panel el ambiente que genera Ambilight es impresionante.

¿Qué hay de Ambilux? ¿Hay posibilidades de que resucite?

Es algo que hemos probado en el pasado. Y algo que definitivamente miramos en la siguiente evolución de Ambilight. Ahora hemos introducido de nuevo el Ambilight por los cuatro lados. Pero definitivamente estamos mirando en Ambilight algo similar a Ambilux o que se parece. Necesitaréis esperar un poco más.

Sobre las tecnologías de futuro

El 3D y las pantallas curvas parece que desaparecieron. ¿Ocurre lo mismo con la resolución? ¿Siguen vendiéndose televisores en FullHD?

Sí, tenemos todo un rango con televisores FullHD. Todavía hay consumidores que quieren un televisor mirando simplemente el precio.

¿Y en tamaños grandes?

No. Probablemente el límite esté entre 40 y 43 pulgadas. En determinado punto necesitamos ofrecer el precio que el consumidor quiere. Pero como comentas, hay una serie de tecnologías que ya no están aquí. Y para ser sincero, estamos extremadamente contentos de haber dicho que no a ciertas tecnologías desde el principio y no haberlas tenido que introducir.

Hablando de diseño. Me llama la atención la apuesta de TheFrame y su intento de eliminar ese gran "agujero negro" que representa el televisor cuando está apagado. En Philips TV cuidáis mucho esos detalles, ¿alguna solución?

Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer con un televisor. En términos de diseño estamos muy contentos con nuestra estrategia. El televisor tiene un aspecto impresionante. Da igual que esté encendida o apagada. Si miras, tenemos un aspecto minimalista y llamativo. Y es que pese a que como dices esa una caja negra, luce igual de fantástica.

Dime tu opinión rápida sobre varias 'buzzwords' que están en boca de todo el mundo. La primera: pantallas flexibles.

Están llegando al mundo de los móviles. Veremos cómo se desarrolla, pero hay que tener en cuenta el precio. Podemos verlas en pequeñas pantallas, pero cuesta entender la misma aplicación en 50 o 65 pulgadas, por lo que tomará más tiempo. Obviamente, hay gente experimentando con esta tecnología.

Pantallas transparentes.

Otro aplicación que están probando. ¿Crees que es realmente útil? Puede que lo sea en el futuro.

Justo habéis desvelado un prototipo de OLED y 88 pulgadas con esta resolución. ¿Cuál es tu opinión del 8K?

Está bien, pero por el momento todavía no hemos alcanzado el verdadero potencial del 4K.

Inteligencia artificial.

Es importante para el futuro.

¿No para el presente?

Mucha gente juega con la inteligencia artificial en este momento porque es un buzzword, como comentas. Podemos tener muchos ejemplos de IA, ok. ¿Pero útiles? No está tan claro. Creo que va a ser importante para el futuro, pero para mí es también importante cómo la vamos a integrar en la vida diaria. Y en este aspecto creo que hay mucho trabajo por hacer.

5G.

Es importante, más quizás en términos de velocidad de contenido que se podrá transmitir. En casa los usuarios habitualmente estamos conectados vía WiFi. Es difícil para mí decir en este momento cómo impactará al negocio de los televisores.

Hemos visto que Huawei ha presentado HarmonyOS como un sistema genérico para la casa conectada. ¿Es Android TV suficiente completo para los próximos años? ¿Está preparada Philips para una posible etapa post-Android?

Contamos con varios opciones en este momento. Tenemos nuestro sistema Saphi Smart TV y tenemos también Android TV. Lo que verás es que trabajamos muy cerca de nuestros partners, también nuestros equipos de Asia. Es la ventaja de ser una compañía global. Por supuesto, tenemos una relación cercana con Google. El software de Google era muy engorroso para la televisión hace un tiempo, como lo era en móviles al principio. Pero el ecosistema mejoró con rapidez. Es importante y nosotros creemos en un ecosistema abierto, pero la clave para nosotros es el cómo. No queremos encerrar a las personas en una cosa cuando se podría hacer diferente. Lo más importante es ofrecerles lo que quieren sin problemas, da igual a través de quién. Se trata de cómo podemos tener la asociación correcta con los socios correctos.

¿Es el software del televisor también una posible via de ingresos?

Puede serlo, sí. Cuando miramos a muchas compañías, vemos a muchos aliados de vídeo bajo demanda moviéndose en esa dirección. Vemos a Rakuten, Netflix, Disney anunciar sus propios servicios. Es importante trabajar con esos aliados para ofrecer valor al consumidor. Aunque por supuesto, nosotros no vamos a hacer nuestro propio servicio de vídeo ni una tienda, cuando podemos aliarnos con mucha otra gente.

El contenido es clave. Hay multitud de servicios disponibles como HBO, Amazon Prime Video... ¿Por qué solo Netflix tiene botón directo en el mando?

También trabajamos con Amazon Prime. Tienes para Roku y también para Netflix. Trabajamos y trabajaremos con muchos partners en el futuro. Hay diferentes negociaciones que estamos teniendo con ellos. La respuesta sencilla es que ese botón está ahí para dar una respuesta sencilla. Sea apretar y ya está. Lo que nos hace pensar también en cómo vamos a rediseñar nuestra interfaz en el futuro para incluir a estos partners. Lo que hoy en día el botón uno es para ir a un canal, quizás mañana sea para ir a una aplicación. Es algo en lo que trabajamos, junto con los partners, para saber cómo será el futuro.

Ambilight y Philips HUE, ¿hacia dónde va esa integración?

Trabajamos con ellos muy cerca. En cómo hacer esta integración más rápida y sensible. Depende del mercado, pero si miras por ejemplo en Alemania o los países nórdicos, está creciendo de manera exponencial. No estoy seguro que sea igual para España o Italia, pero es una integración que funciona y va a más.

La posición de Philips TV en un mercado con tantas opciones

A principios de año presentasteis la Philips The One, un televisor donde pusisteis mucho énfasis. ¿Cuál es el resultado meses después?

Sí, está funcionado muy bien. Realmente bien. El mensaje llegó a los consumidores y a los minoristas. Es importante porque no todo el mundo puede permitirse un televisor caro y el mercado está muy saturado. Nosotros queremos ayudar a este consumidor y decirle: "mira, esta es la tele que necesitas". Tiene todas las funciones smart, la velocidad adecuada y diferentes tamaños. Queremos hacer la elección más fácil.

La baza del precio es importante, pero es una lucha con muchos adversarios. ¿Qué opinas de la llegada de competidores chinos y su agresiva política de precios?

Por supuesto, todo el mundo llega. Todos quieren formar parte de la fiesta de diferentes maneras. Lo analizamos de cerca. Somos suficiente afortunados como para tener nuestros amigos de China, con muy buenas conexiones. Por lo que tenemos mucha información. Será interesante ver su aproximación. Pueden llegar con un modelo diferente, pero nosotros también exploramos diferentes modelos de negocio. Lo que hace nuestra vida bastante más interesante, diría.

Recientemente habéis hecho una apuesta decidida por el sonido con la compra de lo que ahora es Philips Audio, pero también mantenéis la apuesta por el sonido Bowers & Wilkins. ¿Cómo se compagina esto?

Muy fácil. Nuestra alianza es muy cercana en términos de la vida diaria. Para nosotros es muy fácil hablar con ellos y decirles, nosotros también vamos hacia el espacio del audio. Pero para ser honestos, este espacio se opera de manera muy diferente a lo que nosotros hacemos. Bowers & Wilkins lo puedes encontrar en un rango de 50.000 dólares. Tienen un desarrollo, un equipo de producto y la experiencia premium en audio que permite ofrecer un nivel más. Y así lo hemos hecho en televisión.

No puedo irme sin preguntarte sobre cómo ves el futuro de los televisores de aquí a unos años. ¿Cuál es tu predicción?

Si solo pudiera leer el futuro... (risas). Creo que el mercado va a seguir creciendo, en términos de tamaño al menos. Hace unos años hablábamos de 32 pulgadas, ahora los usuarios ven 55" como lo normal.

¿Cuál es el límite?

Es una buena pregunta. Porque hace unos años te diría que más de 55" es difícil, pero ahora quién sabe. Creo que la tendencia va a continuar. La gente espera grandes pantallas de 55 y 65 pulgadas. Y esperan la máxima calidad.

¿Y el tamaño más popular este año de televisor?

Si miras en Europa, en términos de volumen el mayor segmento está alrededor de las 43 pulgadas. Pero si miras en términos de valor, creo que son las 55 pulgadas.

¿Son entonces las 55" el tamaño habitual en el segmento premium?

Correcto. Más allá de este tamaño todo se complica. ¿Verdad? Por ejemplo, no todo el mundo puede colocar un 75" en la parte trasera del coche. Quizás quieras que te la instalen en el hogar. Es difícil establecer un límite. Y el mayor desafío es abaratar la teles grandes, hacerlas asequibles. En términos de tecnología tenemos la resolución, 4K, 8K, lo que sea, y también se están analizando muchas tecnologías diferentes como las que hemos mencionado; flexibles, transparente, microLED, OLED, QLED...

¿Qué opinas de la tecnología Quantum Dots?

Es una tecnología diferente. En este momento creemos que con el procesador P5 y OLED podemos ofrecer la mejor experiencia y calidad de imagen, pero eso es lo bonito de Philips TV. No estamos ligados a ninguna tecnología. Si en el futuro creemos que con otra tecnología podemos ofrecer una mejor experiencia, no tendremos ningún problema. Pero en este momento creemos en el OLED y es lo que hacemos.

En OLED el principal fabricante es LG Display. ¿Qué relación tenéis con ellos para intentar ser los primeros en obtener sus paneles?

Por supuesto. Se ha visto un crecimiento y creo que están muy contentos con nosotros. Pero de nuevo, para mí no es ser los primeros sino ser lo mejor que puedes ser. Puedes estar dos o tres años tarde con el OLED, pero en el momento somos lo mejor que podemos ser y vamos a continuar mejorando.

Mucha gente recuerda la marca Philips, pero poco tiene que ver con esta nueva Philips TV. ¿Qué mensaje queréis que llegue a los consumidores?

Nosotros sentimos que hemos hecho un gran trabajo en televisión y en estos recientes años hemos crecido extremadamente rápido. Ofrecemos buenos productos tanto en Philips TV como en audio. Recientemente hemos ofrecido los primeros auriculares y altavoces y vamos a empezar un recorrido como el que hicimos en televisión hace pocos años. Somos una empresa reciente, con Philips TV y audio y vamos a crear nuestro espacio. Se avecinan más emocionantes noticias en los próximos meses.