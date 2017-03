"Nuestro objetivo es superar que la comunicación móvil sea hablar y tocar una pantalla". Oscar Romero, Sony

Sony Mobile lleva algunos años apuntando a que su futuro no va sólo de teléfonos - en los que se mantiene y apostando fuerte como demuestra el Xperia XZ Premium - sino que integra un interés declarado por el internet de las cosas.

Hicimos el análisis del Xperia Ear y en este MWC hemos podido empezar a jugar con el Xperia Touch. Sobre esta apuesta, el futuro de Sony en el móvil y xxx hemos hablado con Oscar Romero, máximo responsable de accesorios y productos para el internet de las cosas en la compañía japonesa

Xataka: Mi primera pregunta es sobre cuando Sony habla de internet of things, porque no tengo muy claro a qué visión del internet de las cosas se refiere. Cuando Sigfox o Qualcomm hablan de ello parece muy claro: sensorizar la ciudad, añadir conectividad a objetox... sin embargo, cuando lo hace Sony parece que se refiere más a dispositivos inteligentes en el hogar o como decís "smart devices", más que de vuestro anterior proyecto MESH... o de lo que queréis hacer con la compra Altair... ¿Cuál es la visión que une todas esas cosas que hace Sony con el Internet de las cosas? ¿Cómo lo podemos entender?

Oscar Romero: Buena pregunta. A ver, hace exactamente un año fue la primera vez que mostramos la categoría de smart products bajo el nombre de Xperia. Hasta ahí solamente habíamos enseñado accesorios: teníamos accesorios inteligentes o accesorios no inteligentes, pero generalmente accesorios de los teléfonos móviles. Desde el año pasado por primera vez tenemos un "business group" que tiene sus propio planes, tiene su ingeniería, todo... una estructura interna completa dedicada a smart produts que es lo que más comúnmente se conoce como IoT (Internet de las cosas).

Como sabes Sony Mobile tiene como en su corazón que es una compañía de telecomunicación. Desde el principio nuestra intención, y lo dijimos el año pasado y lo seguimos diciendo ahora, es: tienes el teléfono móvil que es el centro de tu interacción en general con la información, con la comunicación, pero el hecho de que la interacción está limitada solamente a mirar al teléfono, mirar la pantalla y tocar la pantalla es una gran limitación. Siempre hemos creído que hay muchas más oportunidades alrededor para complementar o para crear experiencias nuevas alrededor.

Lo que has visto hasta ahora con Xperia Ear o con Xperia Touch o con los conceptos que tenemos es buscar alrededor, siempre cerca del usuario. Creo que la distinción sería que en el IoT en general, como lo conoce la industria, se refiere más a sensorizar y conectar, osea, poner sensores y traer conectividad. En ese sentido por supuesto íi, también estamos hablando de IoT devices porque estamos hablando de que nuestros dispositivos tienen sensores y tienen conectividad. Pero puedes ver que el enfoque es que con sensores de hardware, con la conectividad y la plataforma de software es habilitar al usuario para sacar el máximo provecho de las comunicaciones como tema principal. No limitar la comunicación porque la comunicación tiene para nosotros un sentido más amplio que simplemente una llamada de voz o un mensaje de texto. Comunicación es la manera cómo tú interactúas con tu información, es la manera de llegar a otras otras personas, la manera cómo controlas también las cosas a tu alrededor.

Xataka: El año pasado en Japón, creo que fue Totoki, decía que había cierto giro de modelo de negocio del "business to consumer al business to business to consumer", en el que Sony vendería parte de estos desarrollos y parte de estas habilidades a terceros. ¿En esa línea habéis avanzado todavía, digamos, un deseo o realmente es una línea de negocio en la que hay empresas que van al consumidor que se apoyan en productos Sony? ¿Cómo está avanzando esa parte?

Oscar Romero: Probablemente en el momento en el que nuestro CEO, el señor Totoki, lo mencionó, el enfoque estaba en desarrollar esas vertientes verticales de negocios en Japón primero. Porque ahora tenemos también nuestra casa, como digo yo, y también como sabes en Japón tenemos aparte de la rama de dispositivos para consumidores tenemos también Sony Mobile como proveedor de red, proveedor de Internet, proveedor de... así que también tenemos el ecosistema un poco más amplio para poder llegar a eso.

Por supuesto las ambiciones no son quedar solamente en Japón, sino en buscar oportunidades también afuera y para eso ya tenemos una estructura aquí en Europa, en nuestro cuartel general regional aquí en Europa, para estar buscando esas opciones y esas oportunidades a través de nuestros partners. Lo que sí te puedo decir es que en términos de comunicación externa, lo que has visto aquí por ejemplo, o lo que verías en nuestra página web, está más destinado hacia consumidores, hacia nuestros usuarios.

En ese sentido, por supuesto nosotros creemos que nuestros productos, inclusive Touch o el Ear concept, pueden tener oportunidades en las dos ramas: tienen algo que hacer en la casa, nuestros usuarios, o tienen una cosa que hacer en business, retail, oficina, lo que sea.

Xataka: En cuanto al Touch, el precio (1499 dólares / euros) para la mayor parte del público de consumo el precio es excesivo por muy novedoso que sea el dispositivo ¿Qué público objetivo pensáis que es el que se puede interesar por Touch, que pueda estar dispuesto a pagar tanto?

Oscar Romero: Como lo acabas de comentar, estamos creando una nueva categoría totalmente. Al principio por supuesto obviamente la gente que serían los "early adopters", la gente que tiene ese tipo de deseo por tener la última tecnología, lo más nuevo. Creemos que lo último en tecnología en muchos productos no tiene que ver con tener las especificaciones más altas: con este producto lo que tenemos es una manera de interactuar totalmente diferente.

Hay un detalle que igual no sabías: este es nuestro único producto que es totalmente hecho en Japón. Porque como te imaginarás fabricar esto... no es algo que podamos mandar a cualquiera para que lo haga en su fábrica. En términos de miniaturización, en términos de precisión, hay bastante "know-how" metido en el producto. No es como chascar los dedos y que salga esta cajita mágica del tamaño que acabas de ver. Todas estas cosas con estos beneficios. Tenemos capacidad también un poco limitada de producción, lo que hace que el producto sea también más exclusivo.

Te puedo contar que hemos estado haciendo muchas pruebas internas y a veces los internos somos los más críticos porque tenemos la oportunidad de decir: "¿Por qué no así? ¿Por qué no asá?" Nos ha pasado que cuando las muestras estaban bastante avanzadas como para poder dárselas a usuarios para pruebas, las hemos cedido una semana a gente de varios tipos de hogar, de varios tipo de intereses, y es muy interesante la reacción de las personas. Es clave que no nos sentamos con ellos a explicarles el Touch como hacemos con la prensa, tienen que ver ellos cómo funciona. Lo primero era a lo que los encendían al tocar la pantalla lo primero era el WOW. Después de acostumbrados a eso empezaron a bajar sus aplicaciones, a lo que estaban acostumbrados a hacer...

Nos dimos cuenta de que, a diferencia de un tablet, mientra la gente empezaba a utilizarlos en la mesa de la cocina, en la mesa del café por ejemplo, los usuarios empezaban a reunirse alrededor del dispositivo, porque la pantalla es más grande, es como que una cosa mucho más táctil y que no sea una pantalla fija en algún lado. Nos gustó mucho ver que hay esa sensación más comunitaria de uso del dispositivo.

Xataka: Pero ni las aplicaciones ni Android están pensados para este uso de varias personas a la vez. En las primeras pruebas encontramos algún ejemplo, pero pensando en la mayoría de aplicaciones no se nos ocurren muchas idóneas para algo como Touch

Oscar Romero: Hemos estado en Japón donde lanzamos un reto a un grupo de app developers, hicimos un hackathon pequeño diciendo: "mira, puedes crearnos una aplicación que potencie este tipo de uso". Salieron varias ideas, una de ellas te la voy a enseñar si quieres.

[Enciende el Touch y nos comenta mientras la muestra] Nos crearon esta aplicación que es muy sencilla. Es un juego de reacción rápida para los niños con matemáticas. Cuatros usuarios se pueden poner en diferentes posiciones y tienen que pelear a ver quién hace más rápido una operación matemática. Ahora por ejemplo la idea es muy simple pero puedes entender lo que estoy comentando: el tamaño de la pantalla con el hecho del tipo de superficies que son como más cercanas hace que la gente se ponga alrededor del dispositivo. Tenemos muchas expectativas de qué podemos hacer por ejemplo en la casa, cómo podemos amplificar más ese mensaje.

Como viste le hemos cambiado el nombre al producto. Touch para nosotros tiene muchas más oportunidades, primero porque está mucho más conectado con lo intuitivo de crear esta superficie táctil en superficies que serían mundanas y también nos gusta la dualidad entre la acción de tocar (touch) y la cosa táctil de tocar. A mí me encanta cuando lo enseñamos en madera o lo enseñamos en otros materiales porque ves que estás como creando una superficie virtual encima de una superficie que no lo es. Tiene esa dualidad entre virtual y real. Te voy a poner una foto para que lo veas hasta el borde y no te preocupes de tocarlo... Además nos gusta también, como empresa de comunicación, nos gusta tener la idea de "stay in touch" o "keep in touch" o "keep the family in touch". Yo estoy muy contento con el nombre porque para mí como márketing me da oportunidad de comunicación.

Xataka: Hay un punto de Ear que tiene que ver con la inteligencia, en la que parece que hay una carrera por ver quién procesa el lenguaje natural. En ese terreno parece que hay un grupo de empresas muy fuerte: Microsoft, Amazon, Apple, Baidu y en el que entró también, Samsung con la compra de Viv. El caso es que la inteligencia artificial parece requerir una capacidad en software que en los últimos años no se había visto en Sony. Otros fabricantes se van a apoyar en el asistente de Google o en los de Microsoft o Amazon, pero en vuestro caso parece que queréis ir solos ¿Esa es la estrategia?

Oscar Romero: En parte. Yo creo que lo que puedes ver si tomamos por ejemplo a Ear, y te lo pongo como ejemplo para el resto de los productos de la categoría. En Ear lo que estamos haciendo, lo que ya está en el mercado, es ofrecer una plataforma base nuestra, porque queremos poder controlarla, queremos poder hacerla mejor, queremos poder hacerla en más idiomas. Lo que nos interesa más en estos momentos es que pueda manejar la interacción de voz en dos vías de la mejor manera posible.

A esa plataforma base le podemos conectar servicios, algunos de esos están hechos por nosotros, por ejemplo, y otros pueden ser de terceras partes. Ear es un buen ejemplo porque como Ear al principio además de asistencia de información queremos tener el elemento de comunicación, puerta de entrada a Facebook Messenger, Line o Whatsapp. Y básicamente nuestra plataforma de voz maneja la interacción con esas aplicaciones de la misma manera: a los usuarios de Ear les llega un mensaje por el Line o por Whatsapp o les llega por Facebook Messenger, para ellos la interacción es exactamente la misma: tienes un mensaje de "blablabla" y el mensaje es este ¿quieres responder? Puedes responder con un gesto o hablando y ese mensaje se va por donde vino y llega a la persona que nos contactó. Eso es lo que tenemos como idea.

La base es importante que la tengamos porque queremos tener la flexibilidad para poder crear experiencias donde nos parece que el usuario necesita y después integrar experiencias exclusivas de terceros cuando las necesitamos. Cada vez se pondrán más servicios y la filosofía es la misma. Cada producto es una combinación de una innovación de hardware, una innovación más física que estamos trayendo al mercado, combinada con plataforma y con software.

Con touch es bastante obvio. Estamos creando esta plataforma de interacción que está basada en hardware y software juntos y combinándola con Android y combinándola con inteligencia. El resto de la línea va a seguir esa misma filosofía.

Xataka: ¿Y qué sucede con Agent? ¿Va a estar al final en la misma competencia que Google Home o Echo?

Oscar Romero: Para Agent lo que tenemos es nuestra capa extra de tecnología propia de robótica. Queremos poner eso en el asistente para que ofrecer personalidad y que la interacción que tengas con él sea mucho más humana y no estés hablando con un pedazo de plástico o un pedazo de metal.

De ahí en adelante podría ser cualquier cosa, pero en principio creamos esta interfaz de interacción para que pueda funcionar con un señor de 70 años, con un niño de 5 o con quien sea. Si lo has visto, al llegar, te reconoce el rostro, te mira, te pregunta qué quieres y ya de ahí para adelante no hay manual.

Google Home o Echo también son combinación de hardware y software y nosotros creemos que en el hardware tenemos una oportunidad inmensa de diferenciarnos. No somos un pedazo de tecnología. Es algo con lo que te quieres relacionar, con el que quieras hablar. Y ya después usando la plataforma que te comento, la Sony Agent Technology, ya de ahí qué tipo de servicios conectamos a la plataforma, ya ahí las posibilidades son inmensas con terceras partes, colaboraciones... y si no lo hacemos nosotros cuando valga la pena.

Xataka: Hay una parte del dispositivo conectado en la que parece que os estáis saliendo... me refiero por ejemplo a Smart Band o Smart Watch, parece que en el weareable en que creéis ahora es más Ear y que en esa otra parte no veis futuro o presente, que Sony parece no interesada.

Oscar Romero: Disculpa que suene repetitivo, pero es volver al punto en el que nos preguntamos ¿Dónde podemos crear una experiencia diferenciada? ¿Dónde podemos crear una experiencia que valga la pena o que sea llamativa o que tenga un valor agregado?

Tenemos dispositivos en el mercado ahora que van en la muñeca y tienen pantalla y tienen algo de conectividad ¿Qué más podemos hacer ahí? Siempre es una variable en la que estamos pensando ¿Qué podemos traer nuevo de hardware ahí o qué podemos traer en combinación de hardware y software que lo podamos diferenciar la experiencia más allá de tener una pantalla alternativa? En el momento tenemos más líneas de producto que esas, estamos viendo más oportunidades de diferenciación ahora mismo.

En verdad no hay ninguna intención de alejarse de ese tipo específico de interacción o de posicionamiento de producto, pero para cualquier desarrollo futuro tiene que tener sentido en el que podamos crear algo que valga la pena y que sea diferenciado.

Xataka: En todo este mundo de nuevas experiencias y nuevas formas de comunicación hay una parte en la que no estáis y es la realidad virtual. No sé si porque la apuesta de Sony es Playstation y por lo tanto en Mobile no sé si os autolimitais o teneis cortado un poco el acceso, pero probablemente tenéis la mejor pantalla para una experiencia virtual en móvil con la 4k, nadie tiene esa resolución tan importante para la realidad virtual, pero si es una cuestión estratégica de que queréis llevar el VR al hogar desde el Mobile o es una consideración técnica ¿Qué pasa para que Sony Mobile no esté haciendo nada en realidad virtual?

Oscar Romero: Como tema general no puedo hablar mucho de cuál es la estrategia de Sony dentro del sector del entretenimiento o de Playstation. Trabajamos mucho juntos, pero somos diferentes. Creo que a través del grupo completo de Sony Corporation hay mucha interpolinización donde vale la pena y hemos traído tecnología de audio, hemos traído tecnología de Bravia, hemos traído también tecnología de Playstation en unos ámbitos como Playstation Remote Play (que también está habilitado en el Touch, algo que vale mucho más la pena porque puedes crear una pantalla mucho más grande).

En términos de realidad virtual para móvil, no te puedo comentar de una estrategia sobre qué nos estamos limitando o qué no nos está limitando para poder poner Playstation en un lugar o no poder poner Playstation en un lugar. Lo que te puedo comentar es que como grupo vemos que la estrategia de Playstation llevando esto a los jugadores en una consola que está ya completamente habilitada y con una base de usuarios grande para este tipo de usos que es el de juegos tiene muchísimo sentido

Xataka: El caso es que resulta llamativo ofrecer un móvil con pantalla grande 4K, idóneo para realidad virtual, y no ofrecer un servicio propio como Samsung o potenciarlo como producto para Daydream de Google .

Oscar Romero: En nuestro lado nos preguntamos ¿Qué tipo de experiencia extra podemos darle al usuario? todavía estamos viendo a dónde entra eso en nuestra estrategia. El comentario sería un poco genérico porque no puedo hablar de Samsung o de Google porque ellos tienen su estrategia y ellos tienen sus planes, pero en este momento la realidad virtual para móvil se limita un poco a poner el móvil en un tipo de estructura/carcasa en la que lo puedas usar.

Como tú mencionas tenemos ventaja en cuanto a resolución, aunque para esa característica el enfoque que tenemos en Xperia XZ Premium, es en un uso más masificado como es el streaming de vídeo no tanto como la capacidad que pueda tener para algunas personas usando una carcasa en un momento específico. Pero no hay ninguna limitación en verdad. Todos los caminos están abiertos y quién sabe si podemos en un futuro cercano sacar algo más.