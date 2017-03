El largo camino de LG para volver a sus esencias con el G6. Hablamos con Jaehung Jun, director LG mobile Iberia

Jaehung Jun es el directo general de LG Mobile para Iberia. Como otros muchos coreanos que trabajan en occidente, adopta un nombre "a la europea": en LG sus compañeros le conocen como "Johnny". Se sienta a hablar con nosotros en plena vorágine del MWC, su talante tímido muestra la poca costumbre de someterse a entrevistas, sus respuestas comedidas sujetas al guión oficial, que ha trabajado mucho el tema con la gente de comunicación.

Llegamos por nuestro lado con un análisis inicial del G6 bastante positivo, pero con un punto de baño de realidad: LG abandona las aventuras para hacer una apuesta mucho más sobre seguro. De este regreso a sus esencias, de varios puntos críticos del producto y del mercado actual de telefonía móvil conversamos con Jaehung Jun que, nos insiste, podemos llamar "Johnny"

Aprendiendo del G5

Con el G5 se produjo una cierta quiebra entre analistas y público. O al menos entre algunos de los que cubrimos el teléfono, que aplaudíamos el atrevimiento y la innovación, frente a un usuario que a la hora de escoger el mejor teléfono que podía obtener por su dinero, acababa eligiendo otro las más de las veces.

"Con el G5 hemos comprobado que llevamos el diseño modular al mercado quizás demasiado pronto"

Jun no tiene dudas de que abandonar este camino del teléfono modular era la elección correcta, "Teníamos que tener más en cuenta las preferencias e intereses de nuestros clientes, escucharlos". Cuando le planteamos que de esta forma LG se enroca más en las marcas que siguen la tendencia que una que las crea, sigue defendiendo el movimiento "Con el G5 hemos comprobado que llevamos el diseño modular al mercado quizás demasiado pronto"

A pesar de que se pierde la diferenciación, en LG defienden que el G6 es "una demostración de tecnología de vanguardia". Con él, "no buscamos un público nicho que sólo compra lo último, que exige que sea muy diferente al resto", "tenemos un flagship, un producido para llegar al mayor público posible, a un público más masivo con un nivel de exigencia alto"

Eso sí, hay una defensa en pro de mantener algunos elementos de la estrategia del año pasado, los "friends". "Tenemos en nuestros planes el seguir explorando el ecosistema de Friends y complementos de hardware. Una cosa es la modularidad de G5 y otra son los Friends, porque queremos ofrecer un ecosistema alrededor del G6"

G6: debate entre diseño y especificaciones

Hay varios aspectos que presentamos a Jaehung Jun, pero empezamos por los que más debate han generado: la apuesta por el Snapdragon 821 y la ausencia de algunas características (carga inalámbrica, DAC de sonido en alta definición) en algunos mercados.

"Sí es cierto que con el G6 hay distintas estrategias para, en función de los países, llegar a ese mercado masivo al que aspiramos". Cuando indicamos que esa estrategia debería llevar aparejados distintos precios, no nos cuenta demasiado respecto a lo que ya sabíamos "El precio está por definir y tendrá en cuenta a los diferentes mercados". Insistimos en que no parece claro que Europa y Latinoamérica no demanden algo como la carga inalámbrica, Jun defiende que en Corea y Estados Unidos es algo especialmente crítico y que en esa línea adaptan el terminal.

"En el G6 nos hemos querido centrar en lo que realmente LG fuerte, en nuestros primeros valores como marca: hemos conseguido el valor añadido que demandan los consumidores". "Sumamos la resistencia al polvo y al agua porque les escuchamos y sabemos que es algo que requieren". "El Snapdragon 821 es durable y fiable, está bien probado y era el mejor para el momento en que queríamos llegar al mercado"

Un mercado que va a gama media y no parece amar los relojes conectados

Algo que nos sorprendió es que este año LG no viene fuerte al MWC en gama media y ha dejado la renovación de los X para más adelante. Le planteamos a Jaehung Jun si espera que España y Latam sean cada vez más mercado de gama media y la competencia creciente de marcas chinas con productos muy competitivos en precio.

"En función de los consumidores y sus preferencias, adaptamos nuestro porfolio a cada mercado. No estamos tanto por una competición por precios como por una valor añadido a los consumidores. Tenemos gama media y flagships para llegar a todos los consumidores". Sobre los chinos, "hay muchas áreas en las que nosotros somos más fuertes. No solemos hablar de competencia, como comprenderá. Nos distingue la obsesión por la calidad y la experiencia extensa en áreas como las pantallas, donde lg y sus distintas filiales es experto, y que la competencia no tiene"

Terminamos con un momento de optimismo sobre el smartwatch, a pesar de que Lenovo y Motorola salen de la categoría y Sony no parece darle prioridad, en LG creen que "el mercado crecerá, lo que es necesario es que los dispositivos incorporan más funcionalidades y aportan valor a los consumidores, así está siendo por nosotros y otros fabricantes"