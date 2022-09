ASUS tiene claro que los portátiles seguirán siendo cruciales en el futuro. Así planean seguir a la cabeza

En el marco del IFA de Berlín pudimos hablar con Rex Lee, director de Marketing en ASUS. La apuesta de la compañía, sobre todo en el campo de los portátiles y los nuevos formatos, está siendo cada vez más ambiciosa, por lo que quisimos conocer la visión de la compañía en este terreno.

Portátiles, tipos de tecnología, plegables y visión a futuro. En ASUS tienen claro cuál es su aporte al mercado actual, y esto es lo que nos han contado sobre su posición y visión sobre el territorio de portátiles, tablets e incluso teléfonos móviles.

El actual mercado de consumo

¿Qué ha cambiado más en los portátiles, en la demanda en los últimos tres años? ¿Qué buscaban antes los consumidores y qué buscan ahora?

Creo que es lo mismo. Hace un tiempo, la gente era curiosa sobre las tabletas y sobre el smartphone, pero se dieron cuenta de que lo que realmente querían era trabajar, y ahí los portátiles eran demasiado importantes. ¿Por qué el portátil es más importante que las tabletas o el smartphone? Creo que la productividad es todavía el foco principal, porque si solo necesitas consumir contenido, el smartphone o la tableta pueden hacer el trabajo, así que creo que el portátil es productividad, rendimiento.

La calidad de la pantalla, la cámara, el micrófono y el altavoz… son un recordatorio de que el portátil sigue ahí, que es el único que está a otro nivel, es así de completo y por eso le gusta a la gente. Nuestros nuevos portátiles vendrán con la CPU H45, que antes era sólo para los portátiles gaming. Pero ahora la ponemos en los portátiles de la familia ZenBook Pro. También mejoramos la cámara, para que puedas tomar fotos muy nítidas.

En la gama alta también mejoramos los micrófonos. Añadimos hasta cuatro micrófonos para mejorar la cancelación de ruido. Y con los altavoces, lo mismo. No has tenido la oportunidad de probar nuestro Vivobook Pro 16X OLED con seis altavoces. Pienso que vamos a continuar mejorando la experiencia del consumidor basándonos en la productividad.

De hecho, tengo otra pregunta para luego, pero quizás la pueda hacer ahora, porque has dicho que para ti es importante tener esa pantalla OLED. La pregunta sería… es una mejor pantalla, pero también cara… ¿Sería más competitivo ofrecer variantes LCD?

Claro, también tenemos LCDs en el mercado. Le ofrecemos al cliente una posibilidad de elección. Si compruebas nuestras listas de precios, antes eran muy caros, pero ahora la diferencia es de 100 euros. Por ejemplo, para un LCD tienes 799€ y para el OLED 899€. Así que lo hemos dado todo para reducir nuestros precios. Somos conscientes de que este producto no es para todos, incluso por 100 euros de diferencia.

Pero, cuando los usuarios ven que el OLED no son sólo colores bonitos, sino que tienen también mucha menos luz azul... Nuestra tecnología solo permite que entre la azul de 469 nm. Así que, entre los OLED y los LCD, encontrarás que los OLED ofrecen mucha menos luz azul, y creo que esto es un beneficio para el cliente, no sólo por el color.

Creo que estamos en un momento en que, cuando una compañía anuncia que sus pantallas son LCD, es una decepción… quiero decir, al menos para mí… (risas). También sois el número uno en venta de placas base, ¿cómo estáis llevando la actual crisis de semiconductores? ¿Habéis aprendido algo nuevo de ella?

Sí, bueno, ya sabes; esta clase de crisis se ha visto durante los últimos 20 o 30 años y la última ha sido terrible, pero creo que la oferta y la demanda ya empezado a cambiar.

Por supuesto todavía hay escasez en algunos componentes, pero ahora mismo la oferta no tiene problemas para suplir la demanda del mercado. Hemos aprendido bastante. Antes no teníamos el control sobre muchos de nuestros componentes en períodos más largos de tiempo, pero ahora estamos centrados en periodos de un año, así que lo que hemos hecho cuando el mercado se ha visto demasiado complicado, ha sido trabajar con menos vendedores por un tiempo. Creo que eso es lo que hemos aprendido.

El producto de ASUS

Ahora me gustaría hablar sobre el producto, el ZenBook 17 Fold. ¿Qué ofrece este portátil que no tengamos en un portátil normal? ¿Cuál crees que es la diferencia principal?

Creo que ya lo sabes. A alguna gente le gustan ciertos equipos, fáciles de transportar. Pero a esos mismos, también les gustan las pantallas grandes, ¿verdad? Y habitualmente es un dispositivo todoterreno, un portátil, un monitor… Así que pensamos que podíamos combinar todos estos dispositivos en uno único.

Quizás algunos dirán: “todavía está lejos de ser lo que tiene que ser”… y sí, pero estamos en nuestra cuarta generación. Desde la segunda generación decidimos que continuaríamos mejorando. Y entonces dirá: “el precio”... Y sí, el precio es todavía alto, pero es acorde con todo lo que hemos optimizado, entonces... Sabemos que queda margen de mejora y seguiremos trabajando en esa línea.

Los teléfonos plegables prometieron ser una revolución, pero a día de hoy siguen siendo un producto de nicho, así que, ¿en qué va a ser diferente el ZenBook 17 Fold en comparación con los teléfonos plegables?

Estamos de acuerdo en que la cosa no cambiará en uno o dos años. Llevará un tiempo más largo, pero con esto, pero creemos que estamos entrando en este área para conseguir el know-how, el conocimiento, ¿verdad?

Sony era muy buena en los CRT con sus Trinitron. Digamos que Sony era la reina en este campo, ¿verdad? Y nadie podía competir con ellos. Pero yo comencé con los TFT; en los comienzos, con sólo un 1 o un 2 % del mercado, pero dedicado completamente a este área, acumulando know-how, y cuando llegó el momento, teníamos más know-how que Sony. Así que vimos que los tiempos estaban cambiando y que Sony comenzaba a perder y la cosa empezó a cambiar para ellos en el cambio al TFT. Así que habrá gente que pensará que es muy pronto para los plegables, que aún falta un tiempo para que se hagan populares, pero pensamos que es un tren importante al que nos debemos subir.

Ahora, tengo algunas preguntas sobre vuestros teléfonos y vuestra perspectiva sobre el gaming. Por ejemplo, con el Zenfone 9, habéis luchado por un tamaño que el mercado ha ignorado, ¿por qué? ¿Por qué habéis optado por este formato?

Creo que el mercado del smartphone es un mercado muy competitivo, quieres llegar con un teléfono que los demás no tienen, y si no, no tienes una ventaja. Así que parecía que teníamos que elegir el modelo correcto; donde queríamos competir. Como en los móviles de gran tamaño ya hay muchos haciendo un buen trabajo y hay un área con cierta demanda, gente que no quiere un teléfono grande; quiere un teléfono pequeño, con buena cámara, buena batería, buen rendimiento... pensamos que esa sería el área en la que teníamos alguna ventaja; por eso decidimos no ir con el mercado mayoritario. Elegimos el área en la que teníamos una ventaja para luchar.

ASUS parece decidida a conquistar el gaming tanto desde el móvil como desde el portátil. ¿Qué avances de futuro pueden venir de ahí?

Creemos que... bueno, desde otra perspectiva, como una opinión personal: en el mundo real hay momentos en los que no te sientes feliz, pero en el terreno del gaming, puedes ser el rey, puedes ser el héroe, puedes vivir la vida que quieras. Así que creo que el mundo real es cada vez más duro, por eso, cada vez más gente intenta encontrar otro mundo en el que sentirse más feliz, más contento, por eso creo que el gaming va a seguir prosperando, haciéndose más y más grande. Y creo que entramos en este área hace mucho, mucho tiempo, cuando empezamos a hacer placas base. Y creo que tenemos una ventaja en este campo, y creo que vamos a continuar invirtiendo en este área.

Mucha gente cree que ASUS es una marca enfocada en el gaming, pero como has dicho antes, es muy importante para vosotros… ¿Qué estáis haciendo para ganar en otras áreas como la productividad?

Bueno, en ASUS tenemos diferentes visiones y divisiones. Incluso así, cada división tiene que centrarse en un producto. Tenemos la división gaming, con nuestros ROG... Tenemos nuestra división de PC, con nuestros productos Zen hemos anunciado un montón de características para el próximo año... Nos tenemos que centrar en cómo ganar, en ofrecer rellenar el hueco entre lo que ofrecen otras marcas, por ejemplo, tenemos el LED indicador que muy pocas marcas tienen, intentamos ofrecer algo diferente, por supuesto, tienen que ser prestaciones que el usuario aprecie.

Traerá la CPU H45 al público en general, en el total de nuestra línea general de productos, y también estamos liderando en las 16 y las 14 pulgadas. Así que intentamos añadir diferenciación en nuestros productos, una diferenciación que viene de lo que el cliente quiere y el diseño. No se trata de hacer algo diferente que luego el cliente no quiera. Así que, creo, como he mencionado, con la CPU H45, situarla en el punto de precio “mainstream”. Las 16 pulgadas, mejores para productividad… así que traemos algo diferente para el consumidor, para asegurarnos de que podemos ganar el mercado.

El futuro de ASUS

Para terminar la entrevista, me gustaría hablar un poco del futuro. Con el cloud gaming en aumento, puede que los portátiles del futuro no necesiten ser tan potentes si quieres tan sólo jugar un juego. ¿Estáis tomando alguna decisión para adaptar el mercado a este tipo de jugadores?

Sí. Creo que el problema principal sigue siendo la latencia. Google con Stadia era el rey en este área, pero en la lucha hay algunas limitaciones a las que aún no han podido sobreponerse. Quizás algún día la tecnología esté lista de una vez. Diría que sería necesario superar un rendimiento bajo, desconectarse del 5G… se podrían hacer muchas cosas, pero todavía llevará un tiempo.

También, la gente está viviendo en diferentes áreas. En las ciudades no hay problemas con la conexión, pero en los pueblos pequeños la conexión a internet es todavía un gran desafío. Así que llegará el momento pero, por ahora, el juego y la competición en la nube está todavía lejos.

¿Cómo te imaginas el portátil en 5 años?

Sobre esto tenemos nuestras discusiones con nuestros partners como Intel o Microsoft. Hay que escuchar los deseos de la gente. Creo que la gente quiere un portátil muy potente pero no quieren sentir nada su peso en la espalda. Algo muy ligero y muy delgado, muy potente, que ofrezcan toda la computación que necesitan. Creo que se está trabajando en eso. Eso es en lo que Microsoft y otros están trabajando. Tanto para los equipos gaming como los de productividad; se está trabajando en esa dirección.