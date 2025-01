El renacimiento de la energía nuclear está en marcha. Y los microrreactores se preparan para darle un espaldarazo

Los físicos y los ingenieros involucrados en el desarrollo de los reactores nucleares de fisión de cuarta generación están trabajando para proponer nuevos diseños que conceptualmente pueden ser muy diferentes a los de las generaciones anteriores. Eso sí, los requisitos que deben cumplir estas nuevas centrales nucleares están claramente definidos. El primero de ellos consiste en alcanzar la máxima sostenibilidad posible, de manera que el combustible se aproveche al máximo para producir energía, se minimice la cantidad de residuos radiactivos resultantes del proceso y su gestión sea lo más eficiente posible.

El segundo requisito atañe a la inversión económica que es necesario afrontar para poner en marcha y mantener la central nuclear, que debe ser lo más baja posible para que pueda equipararse al gasto que exigen otras fuentes de energía, reduciendo, de esta forma, el riesgo financiero. Y el tercer y último requisito estipula que la seguridad y la fiabilidad deben ser lo suficientemente altas para minimizar la probabilidad de que el núcleo del reactor sufra daños. Además, si se produjese un accidente no debería ser necesario tomar medidas de emergencia más allá de las instalaciones de la central nuclear.

Westinghouse y Radiant trabajan en los reactores más pequeños del mundo

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) publicó en septiembre de 2024 un informe muy detallado titulado "Energy, electricity and nuclear power estimates for the period up to 2050". En él analiza el futuro a corto y medio plazo de la energía nuclear y profundiza en su rol como medio de generación de electricidad que puede contribuir a la consecución de los objetivos climáticos globales. No obstante, lo más interesante es que esta organización predice que la potencia nuclear mundial se multiplicará por 2,5 en 2050.

Los microrreactores usan como combustible partículas de triestructural isotrópico basadas en uranio

Los reactores nucleares compactos y modulares interpretan un papel crucial en la consecución de esa previsión, pero los microrreactores con toda probabilidad también tendrán un rol muy importante. Como su nombre nos indica, son reactores nucleares compactos y modulares mucho más pequeños que las máquinas de fisión convencionales. Como podemos prever producen menos energía que estos últimos, habitualmente 50 megavatios o menos, pero gracias a su tamaño pueden ser instalados en lugares remotos en los que no es posible poner a punto una central nuclear tradicional.

No obstante, los microrreactores nucleares tienen más ventajas. Por un lado su instalación es relativamente sencilla y mucho más rápida que la de los reactores convencionales. Además, no requieren grandes sistemas de refrigeración con agua, operan de una manera automatizada y su mantenimiento es más simple que el de una planta nuclear tradicional. Y, curiosamente, los microrreactores eVinci y Kaleidos que están desarrollando las empresas estadounidenses Westinghouse y Radiant utilizan como combustible partículas de isotrópico triestructural (TRISO) basadas en uranio.

Las partículas de este combustible tienen el tamaño de una semilla de amapola y contienen uranio, carbono y oxígeno encapsulados en una cubierta de carbono y cerámica que es capaz de resistir temperaturas extremas. Sobre el papel este combustible nuclear es el más robusto que se ha desarrollado hasta la fecha. Un apunte interesante: Radiant usa como refrigerante helio, mientras que Westinghouse emplea un sistema de conductos de calor pasivo. Estas dos empresas cuentan con el respaldo económico del Departamento de Energía de EEUU (DOE) y planean colocar en el mercado sus microrreactores en el año 2030 siempre y cuando, eso sí, consigan la licencia de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC).

