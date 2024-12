La mejor forma de calentar la casa: analizamos el gasto y la eficiencia energética de bombas de calor y calefactores

Calentar la casa es uno de los principales motivos por los que la factura de la luz puede subirnos en invierno. Hay muchas maneras de hacerlo y no todas cuestan lo mismo. Cada método tiene sus ventajas, pero claramente hay algunos considerablemente más eficientes energéticamente que otros.

Aquí os dejamos con una pequeña comparativa donde analizamos las opciones que tenemos, cuál es su eficiencia y cuál es su coste aproximado al mes. Lógicamente se trata de costes aproximados, ya que el precio de la electricidad varía y además no vamos a tener en cuenta factores como los impuestos o los distintos horarios.

Qué es el COP. Para diferenciar unos sistemas de otros hay un dato que es muy útil. Se trata del Coeficiente de Rendimiento (COP). Este dato nos permite comparar cuál es el sistema más eficiente. ¿Cómo funciona? Básicamente indica cuánta energía útil produce un sistema, en comparación con la electricidad que consume.

Si el COP es 1, significa que si un sistema gasta 1.000 W de electricidad, produce 1.000 vatios de energía térmica. Es decir, convierte en calor toda la electricidad que consume. Si el COP es 2, quiere decir que por ejemplo por cada 1 kW de electricidad, genera 2 kW de calor.

Radiadores eléctricos (COP 1). Los calefactores que funcionan por electricidad suelen generar calor calentando una resistencia. Normalmente disponen de un fluido en el interior que almacena el calor y lo distribuye por todo el radiador. Y este a su vez calienta el aire del hogar.

El rendimiento de los radiadores eléctricos es moderado, teniendo un COP de 1. Lo habitual es que tengan una potencia de entre 1.000 y 2.000 W en una unidad mediana. Esto implica que para calentar una habitación de unos 20 metros cuadrados con un radiador de unos 2 kW, gastaremos alrededor de 2 kW por cada hora efectiva de uso.

No estamos ante el método más eficiente para calentar el hogar, pero sí tiene distintas ventajas que por eso lo convierten en una opción muy extendida. La primera de ellas es que no requiere gas ni emite olores. La segunda es que es un método para calentar muy rápido. En tercer lugar está el coste, ya que aunque en la factura de la luz no sea la más barata, tampoco requiere de una inversión tan elevada.

Inverter o bomba de calor (COP 3-5). La otra gran alternativa es utilizar el aire acondicionado, en su modo de calor. En este caso no estamos calentando una resistencia, sino que aprovechamos el aire del exterior para trasladar calor de un lado a otro. Se trata de un proceso más eficiente ya que la bomba de calor no genera directamente calor. Esto se traduce en un COP de entre 3 y 5, dependiendo del modelo. Es decir, una bomba de calor consumiendo 1 kWh es capaz de producir entre 3 y 5 kWh de calor.

Como vemos, los aires son considerablemente más eficientes. Volviendo al ejemplo de la habitación de 20 metros cuadrados, un inverter de 2,5 kW de potencia calorífica únicamente consumirá unos 0,7 kWh por hora a carga media.

🟢 A+++. Aunque el COP se utiliza para hacer comparativas rápidas, desde 2013 el estándar utilizado es el Coeficiente de Rendimiento Estacional (S.C.O.P.). Es un indicador similar al COP, pero la diferencia es que el S.C.O.P. utiliza un promedio de funcionamiento durante diferentes condiciones climáticas a lo largo de una temporada.

Este coeficiente es el que define las categorías de las eficiencias energéticas en los inverter. De tal manera que una bomba de calor con más de 5 S.C.O.P. tiene la etiqueta A+++.



S.C.O.P. A+++ > 5,1 A++ 4,6 < 5,1 A+ 4,1 < 4,6 A 4,1 < 4,6 B 3,1 < 3,6 C 2,6 < 3,1

La aerotermia (COP 3-5). El problema con las bombas de calor viene por la utilización de gases. Es por ello que la Unión Europea está impulsando otro sistema para calentar nuestra casa, la aerotermia, incluso más eficiente y mucho más sostenible, aunque con el problema de que el coste inicial es considerablemente más alto.

La aerotermia ofrece una eficiencia por encima de 4 COP, lo que implica rendimientos del 400%. Se considera uno de los sistemas para calentar nuestro hogar más eficientes y es por ello que su instalación está en alza.

Pellets, calderas de gas y otros sistemas (COP ≈ 1). Hemos descrito los tres métodos principales, pero hay muchos otros. Tenemos por ejemplo las calderas de gas natural o propano. Son económicas aunque requieren de bastante mantenimiento y el rendimiento suele quedarse por debajo del 100%. Algo similar ocurre con las estufas de pellets. Aquí el rendimiento suele rondar el 90%. El problema en este caso es que el combustible requiere de un almacenamiento más costoso.

También encontramos sistemas alternativos a los radiadores eléctricos como son los acumuladores de calor o los suelos radiantes. El rendimiento de estos es de nuevo cercano a COP 1, aunque la ventaja es que generan calor únicamente en momentos del día determinados o en zonas específicas.

¿Cómo se traduce esto en la factura? Para tener una imagen clara de cuánto puede repercutir esto en nuestra factura de la luz al final de mes, hagamos unas cuentas rápidas y aproximadas.

Vamos a tener en cuenta un coste de 0,20€/kWh, que es aproximadamente lo que está ofreciéndose hoy en día de media. También vamos a establecer una demanda de 55 kWh térmicos al día, que viene siendo más o menos el consumo necesario para calentar una casa media en invierno.

Teniendo en cuenta estos parámetros, aquí os dejamos con una pequeña tabla de los principales sistemas:



COP aproximado kWH eléctricos al día coste diario (0,20€/kWh) Calefactor ~1 55 kWh/día 11 € / día bomba de calor (inverter) ~3 (2,5 - 4) 18-22 kWh/día 3,6 - 4,4 € / día aerotermia ~3,5 (3-5) ~16 kWh/día ~3,2 € / día acumulador eléctrico 1 55 kWh/día (pero carga en valle) 7,7 € / día (a 0,14€/kWh)

Como vemos, calentar nuestra casa con un calefactor eléctrico es el sistema más caro a nivel de consumo. Utilizar una bomba de calor reduce por debajo de la mitad este gasto. Todavía más eficiente es la aerotermia. Si bien, es cierto que en esta tabla no se muestra el coste inicial de la instalación ni se tienen en cuenta tantos otros parámetros.

Imagen | Vije Vijendranath

